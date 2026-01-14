Адесанья повторяет ошибки Силвы. Из доминирующего чемпиона — в гейткипера

Чуть больше трёх лет назад, осенью 2022 года, Исраэль Адесанья был доминирующим чемпионом UFC в средней весовой категории и одной из главных звёзд организации. Иззи казался непобедимым в своём дивизионе, а единственное поражение (и в UFC, и в ММА-карьере) он потерпел, когда поднялся в полутяжёлый вес за вторым поясом. При этом в среднем дивизионе Адесанья наклепал пять защит пояса кряду и семь титульных побед с учётом боя за временный титул.

Всё изменил Алекс Перейра. Иззи сам накликал на себя эту беду, замотивировал экс-соперника, и тот пришёл за ним в UFC. Перейра остановил Адесанью и отобрал у него титул. Спустя несколько месяцев Иззи собрался и нокаутировал обидчика в реванше, но с тех пор это пока последняя победа экс-чемпиона. Уже в сентябре 2023 года Исраэль стал участником одного из самых громких апсетов в истории титульных боёв UFC. Будучи огромным фаворитом, Адесанья умудрился уступить бойцу совсем не чемпионского уровня Шону Стрикленду. Потом последовал почти год паузы, экс-чемпион даже говорил, что вернётся только в 2027-м, но в итоге получил ещё один титульный шанс и на этот раз впервые в карьере был финиширован — Дрикус дю Плесси «задушил» Адесанью со спины.

В феврале прошлого года Исраэля настигло ещё одно досрочное поражение — на этот раз его нокаутировал Нассурдин Имавов. Итого: серия из трёх поражений, полный откат от чемпионской гонки и шестое место в рейтинге дивизиона. И вроде бы заслуженный человек с регалиями, но сейчас функция Адесаньи — прокачивать проспектов и поднимать их вверх. Лишним тому подтверждением стал новый анонс от Даны Уайта, который сообщил, что экс-чемпион в марте подерётся в главном событии турнира серии Fight Night с 15-м (!) номером дивизиона Джо Пайфером .

Задумка понятна, есть яркий средневес Пайфер и надо подбросить его как можно выше в топ, несмотря на то что самыми большими именами в резюме американца являются сильно сдавший Келвин Гастелум и Абус Магомедов. Тем не менее в UFC Пайфера любят и готовы «скормить» ему такого звёздного соперника. И показательно, что Адесанье не дали какой-нибудь шоу-бой с Майклом Пейджем, а свели с проспектом, чётко показав, в какой он нужен роли.

Сам Иззи сейчас утверждает, что просто намерен драться: «Для меня сейчас не главное чемпионский пояс. Я просто хочу драться. Хочу делать то же, что и на пути к титулу. Я, конечно, тоже неплохо дрался, защищая пояс, но хочу действовать свободнее. Хочу пробовать какую-нибудь рискованную хрень, как раньше».

Но на бумаге Адесанья, не уловив вовремя момент спада, начинает повторять ошибки Андерсона Силвы, другого великого средневеса . У бразильца тоже стиль основывался на реакции, скорости, рефлексах. То есть на всём том, что с возрастом начинает уходить раньше всего. Адесанья тоже замедлился, уже не переигрывает соперников на контратаках, и стиль перестал работать. Силве в своё время помешала ещё и жуткая травма, но в целом он на финише карьеры тоже собрал кучу поражений, подпортив наследие. В последних девяти поединках перед уходом Паук одержал всего одну победу и потерпел семь поражений (плюс один NC).