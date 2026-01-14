Скидки
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер, 28 марта 2026, когда следующий бой Адесаньи, кто соперник, карьера в UFC, рекорд

Адесанья повторяет ошибки Силвы. Из доминирующего чемпиона — в гейткипера
Яхья Гасанов
Исраэль Адесанья
Впереди у Иззи бой с Пайфером.

Чуть больше трёх лет назад, осенью 2022 года, Исраэль Адесанья был доминирующим чемпионом UFC в средней весовой категории и одной из главных звёзд организации. Иззи казался непобедимым в своём дивизионе, а единственное поражение (и в UFC, и в ММА-карьере) он потерпел, когда поднялся в полутяжёлый вес за вторым поясом. При этом в среднем дивизионе Адесанья наклепал пять защит пояса кряду и семь титульных побед с учётом боя за временный титул.

Всё изменил Алекс Перейра. Иззи сам накликал на себя эту беду, замотивировал экс-соперника, и тот пришёл за ним в UFC. Перейра остановил Адесанью и отобрал у него титул. Спустя несколько месяцев Иззи собрался и нокаутировал обидчика в реванше, но с тех пор это пока последняя победа экс-чемпиона. Уже в сентябре 2023 года Исраэль стал участником одного из самых громких апсетов в истории титульных боёв UFC. Будучи огромным фаворитом, Адесанья умудрился уступить бойцу совсем не чемпионского уровня Шону Стрикленду. Потом последовал почти год паузы, экс-чемпион даже говорил, что вернётся только в 2027-м, но в итоге получил ещё один титульный шанс и на этот раз впервые в карьере был финиширован — Дрикус дю Плесси «задушил» Адесанью со спины.

В феврале прошлого года Исраэля настигло ещё одно досрочное поражение — на этот раз его нокаутировал Нассурдин Имавов. Итого: серия из трёх поражений, полный откат от чемпионской гонки и шестое место в рейтинге дивизиона. И вроде бы заслуженный человек с регалиями, но сейчас функция Адесаньи — прокачивать проспектов и поднимать их вверх. Лишним тому подтверждением стал новый анонс от Даны Уайта, который сообщил, что экс-чемпион в марте подерётся в главном событии турнира серии Fight Night с 15-м (!) номером дивизиона Джо Пайфером.

Джо Пайфер

Джо Пайфер

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Задумка понятна, есть яркий средневес Пайфер и надо подбросить его как можно выше в топ, несмотря на то что самыми большими именами в резюме американца являются сильно сдавший Келвин Гастелум и Абус Магомедов. Тем не менее в UFC Пайфера любят и готовы «скормить» ему такого звёздного соперника. И показательно, что Адесанье не дали какой-нибудь шоу-бой с Майклом Пейджем, а свели с проспектом, чётко показав, в какой он нужен роли.

Сам Иззи сейчас утверждает, что просто намерен драться: «Для меня сейчас не главное чемпионский пояс. Я просто хочу драться. Хочу делать то же, что и на пути к титулу. Я, конечно, тоже неплохо дрался, защищая пояс, но хочу действовать свободнее. Хочу пробовать какую-нибудь рискованную хрень, как раньше».

Каким был последний бой Адесаньи:
Адесанья больше не топ. Имавов брутально вырубил бывшего чемпиона
Адесанья больше не топ. Имавов брутально вырубил бывшего чемпиона

Но на бумаге Адесанья, не уловив вовремя момент спада, начинает повторять ошибки Андерсона Силвы, другого великого средневеса. У бразильца тоже стиль основывался на реакции, скорости, рефлексах. То есть на всём том, что с возрастом начинает уходить раньше всего. Адесанья тоже замедлился, уже не переигрывает соперников на контратаках, и стиль перестал работать. Силве в своё время помешала ещё и жуткая травма, но в целом он на финише карьеры тоже собрал кучу поражений, подпортив наследие. В последних девяти поединках перед уходом Паук одержал всего одну победу и потерпел семь поражений (плюс один NC).

У Адесаньи сейчас 1-4 в последних пяти боях и немалые шансы проиграть тяжелобьющему Пайферу, у которого в арсенале ещё есть агрессивная борьба и хорошие сабмишены. Как боец Иззи, конечно, выше классом, но в своей нынешней форме он может стать для Пайфера лёгкой прогулкой в топ-6 среднего веса. Вряд ли Адесанья хочет остаться гейткипером дивизиона, поэтому в случае очередного поражения ему нужно очень серьёзно подумать о завершении карьеры ради сохранения наследия.

Комментарии
