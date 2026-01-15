Выйти из тени отца и брата. Биография Никиты Цзю — путь преодоления

16 января в австралийском Брисбене состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок за пояс WBO International в первом среднем весе между непобеждённым Никитой Цзю и экс-претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой.

Сын легендарного российского чемпиона по-прежнему остаётся непобеждённым . Он проделывает огромную работу над тем, чтобы выйти из тени отца и брата. И действительно может вписать своё имя в историю. Предстоящий поединок – самое важное и жёсткое испытание в карьере. А сам путь Никиты к мечте получается очень непростым.

Имя: Никита Цзю

Никита Цзю Дата рождения: 19 января 1998 года

19 января 1998 года Место рождения: Сидней, Австралия

Сидней, Австралия Рост: 177 см

177 см Размах рук: 178 см

178 см Рекорд: 11-0

11-0 Весовая категория: средняя

средняя Стойка: правосторонняя (левша)

правосторонняя (левша) Прозвище: Мясник

Детство под влиянием отца – работа над собой

Никита появился на свет 19 января 1998 года в Сиднее. Поэтому он имеет именно австралийское гражданство. С самого детства мальчишка демонстрировал, что является всесторонне развитым. Его воспитанием и образованием занималась мама Наталья, которая изо всех сил прививала ему любовь к учёбе. А легендарный отец передавал желание заниматься спортом. Стоит отметить, что Костя был строгим учителем. Он постоянно брал наследников на утренние пробежки, предъявлял к ним высокие требования. В итоге со временем Никита заинтересовался боксом, начал принимать участие в спаррингах с Тимом .

Никита, Костя и Тимофей Цзю Фото: Mark Nolan/Getty Images

В декабре 2013 года родители приняли решение развестись и разъехаться. Костя отправился на родину – в Россию. А вот сыновья остались с мамой в Австралии. Стоит отметить, что на тот момент Никита уже начал добиваться очень неплохих успехов в спорте. Он принимал участие в различных турнирах по своему возрасту, причём становился чемпионом, показывал себя великолепно. Но в этот момент произошло довольно неожиданное событие. Никита принял решение приостановить попытки выстроить профессиональную карьеру. Приоритет был отдан учёбе.

Спорт на паузе

Никита поставил спорт на паузу и начал активно заниматься образованием. Сначала отлично закончил школу, а затем поступил в Сиднейский технологический университет. Стоит отметить, что он является очень статусным в Австралии, поэтому всех представителей семьи брала гордость. Никита активно познавал искусство своей новой профессии – архитектора-дизайнера. Парня быстро заметили и начали приглашать на стажировки. Более того, делали это очень известные австралийские организации. Складывалось ощущение, что Никита окончательно определился с дальнейшим развитием жизни, отошёл от спортивных дел навсегда.

Тим Цзю и Никита Цзю Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Никита учился очень хорошо, добивался успехов в профессиональном плане. Но в это время на боксёрском небосклоне начала зажигаться звезда брата. Тим выдал несколько громких побед, показал себя великолепно. И в Никите вновь зажглось желание выступать на профессиональном уровне . Сначала он пытался сохранить в себе запал на учёбу и развитие в профессии. Но долго так продолжаться не могло. В итоге сначала Никита вернулся в зал и приступил к тренировкам. А затем окончательно принял решение вернуться в ринг.

Возвращение в бокс

Даже сложно себе представить, что карьера Никиты началась совсем недавно – 3 марта 2022 года. Тогда его соперником стал… Аарон Стал. Шестираундовое противостояние должно было дать ответы на многие вопросы. И Никита просто смял оппонента, отправив в нокаут во втором раунде. Это был триумф, после которого все стали присматриваться к сыну Кости. А он продолжил колотить оппозицию. Во втором поединке получилось техническим нокаутом победить Мэйсона Смита. На это парню понадобилось меньше раунда. За брутальность и умение нокаутировать оппонентов Никита получил брутальное прозвище – Мясник.

Никита Цзю перед дебютным боем Фото: Chris Hyde/Getty Images

Постепенно уровень соперников повышался. С Бенджамином Хорном пришлось провести в ринге все шесть раундов. Было очень непросто, но Никита забрал победу единогласным решением. Обозлился и в следующем поединке разбил Даркона Драйдена. Оппонент просто не смог встать с табуретки после третьего раунда. Правда, Мясник получал достаточно серьёзную критику от отца. Костя не раз заявлял, что не особенно доволен отсутствием у сына правильно выстроенной работы в защите. Никита действительно часто заигрывался, начинал пропускать и даже плыть. Но демонстрировал, что имеет очень крепкий держак.

Первые титулы

Со статистики 4-0 дела пошли мощно. Следующие шесть поединков завершились нокаутами – прямыми и техническими. Действовал Никита просто превосходно. Важным стал отрезок, по ходу которого были разбиты Бо Белбин, Бенджамин Боммбер и Джек Брубейкер. В сумме на троих понадобилось всего лишь 11 раундов. Мясник продолжил доказывать главное. Он не хочет работать на очки, рассчитывает именно на нокауты. И каждый раз под занавес противостояний Никита буквально взрывался, начинал выбрасывать невероятные серии, от которых было невозможно устоять на ногах.

Никита Цзю и Бо Белбин Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Наследник получил возможность подраться за титул чемпиона Австралии в первом среднем весе . И своим шансом воспользовался сполна. В пятом раунде был нокаутирован Дилан Биггс. В итоге стало понятно, что Никита вполне может стать крутым доминирующим чемпионом, пусть пока и на локальном уровне. Первая защита пришлась на противостояние с Данило Креати. Его Мясник отправил в нокаут в 10-м раунде. А ещё одним шагом стала победа над Коэном Мазудье. С ним Никита снял все вопросы в раунде под номером девять. И завоевал вакантные титулы IBF Australasian и WBO Inter-Continental.

Последний непобёждённый

20 августа 2025 года Никита провёл последний на данный момент поединок. Он разбил македонца Лулзима Исмаили. Все вопросы получилось снять уже в первом раунде! Мясник начал активно работать по этажам, и после одного из ударов оппонент оказался в нокдауне. Никита почувствовал вкус крови и пошёл добивать. До гонга Лулзим дотерпел, но в итоге принял решение не продолжать борьбу. Никита одержал очередную победу и сохранил за собой статус непобеждённого.

Никита Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

В октябре 2025 года Никита попал в небольшую аварию. На перекрёстке он столкнулся с другим автомобилем. Естественно, пришлось взять небольшую паузу. Правда, отец сразу заявил, что случившееся не помешает парню спокойно продолжать профессиональную карьеру. Сейчас Никита – последний непобеждённый представитель династии Цзю. И все фанаты с нетерпением ждут, что боец выйдет на качественно новый уровень. Сначала – бой с Зерафой. А затем, возможно, Мясник всё-таки попробует свои силы за пределами Австралии.

Свадьба и рождение дочки