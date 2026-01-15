Выйти из тени отца и брата. Биография Никиты Цзю — путь преодоления

16 января в австралийском Брисбене состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок за пояс WBO International в первом среднем весе между непобеждённым Никитой Цзю и экс-претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой.
Сын легендарного российского чемпиона по-прежнему остаётся непобеждённым. Он проделывает огромную работу над тем, чтобы выйти из тени отца и брата. И действительно может вписать своё имя в историю. Предстоящий поединок – самое важное и жёсткое испытание в карьере. А сам путь Никиты к мечте получается очень непростым.
- Детство под влиянием отца – работа над собой
- Спорт на паузе
- Возвращение в бокс
- Первые титулы
- Последний непобёждённый
- Свадьба и рождение дочки
- Имя: Никита Цзю
- Дата рождения: 19 января 1998 года
- Место рождения: Сидней, Австралия
- Рост: 177 см
- Размах рук: 178 см
- Рекорд: 11-0
- Весовая категория: средняя
- Стойка: правосторонняя (левша)
- Прозвище: Мясник
Детство под влиянием отца – работа над собой
Никита появился на свет 19 января 1998 года в Сиднее. Поэтому он имеет именно австралийское гражданство. С самого детства мальчишка демонстрировал, что является всесторонне развитым. Его воспитанием и образованием занималась мама Наталья, которая изо всех сил прививала ему любовь к учёбе. А легендарный отец передавал желание заниматься спортом. Стоит отметить, что Костя был строгим учителем. Он постоянно брал наследников на утренние пробежки, предъявлял к ним высокие требования. В итоге со временем Никита заинтересовался боксом, начал принимать участие в спаррингах с Тимом.
Никита, Костя и Тимофей Цзю
Фото: Mark Nolan/Getty Images
В декабре 2013 года родители приняли решение развестись и разъехаться. Костя отправился на родину – в Россию. А вот сыновья остались с мамой в Австралии. Стоит отметить, что на тот момент Никита уже начал добиваться очень неплохих успехов в спорте. Он принимал участие в различных турнирах по своему возрасту, причём становился чемпионом, показывал себя великолепно. Но в этот момент произошло довольно неожиданное событие. Никита принял решение приостановить попытки выстроить профессиональную карьеру. Приоритет был отдан учёбе.
Спорт на паузе
Никита поставил спорт на паузу и начал активно заниматься образованием. Сначала отлично закончил школу, а затем поступил в Сиднейский технологический университет. Стоит отметить, что он является очень статусным в Австралии, поэтому всех представителей семьи брала гордость. Никита активно познавал искусство своей новой профессии – архитектора-дизайнера. Парня быстро заметили и начали приглашать на стажировки. Более того, делали это очень известные австралийские организации. Складывалось ощущение, что Никита окончательно определился с дальнейшим развитием жизни, отошёл от спортивных дел навсегда.
Тим Цзю и Никита Цзю
Фото: Bradley Kanaris/Getty Images
Никита учился очень хорошо, добивался успехов в профессиональном плане. Но в это время на боксёрском небосклоне начала зажигаться звезда брата. Тим выдал несколько громких побед, показал себя великолепно. И в Никите вновь зажглось желание выступать на профессиональном уровне. Сначала он пытался сохранить в себе запал на учёбу и развитие в профессии. Но долго так продолжаться не могло. В итоге сначала Никита вернулся в зал и приступил к тренировкам. А затем окончательно принял решение вернуться в ринг.
Возвращение в бокс
Даже сложно себе представить, что карьера Никиты началась совсем недавно – 3 марта 2022 года. Тогда его соперником стал… Аарон Стал. Шестираундовое противостояние должно было дать ответы на многие вопросы. И Никита просто смял оппонента, отправив в нокаут во втором раунде. Это был триумф, после которого все стали присматриваться к сыну Кости. А он продолжил колотить оппозицию. Во втором поединке получилось техническим нокаутом победить Мэйсона Смита. На это парню понадобилось меньше раунда. За брутальность и умение нокаутировать оппонентов Никита получил брутальное прозвище – Мясник.
Никита Цзю перед дебютным боем
Фото: Chris Hyde/Getty Images
Постепенно уровень соперников повышался. С Бенджамином Хорном пришлось провести в ринге все шесть раундов. Было очень непросто, но Никита забрал победу единогласным решением. Обозлился и в следующем поединке разбил Даркона Драйдена. Оппонент просто не смог встать с табуретки после третьего раунда. Правда, Мясник получал достаточно серьёзную критику от отца. Костя не раз заявлял, что не особенно доволен отсутствием у сына правильно выстроенной работы в защите. Никита действительно часто заигрывался, начинал пропускать и даже плыть. Но демонстрировал, что имеет очень крепкий держак.
Первые титулы
Со статистики 4-0 дела пошли мощно. Следующие шесть поединков завершились нокаутами – прямыми и техническими. Действовал Никита просто превосходно. Важным стал отрезок, по ходу которого были разбиты Бо Белбин, Бенджамин Боммбер и Джек Брубейкер. В сумме на троих понадобилось всего лишь 11 раундов. Мясник продолжил доказывать главное. Он не хочет работать на очки, рассчитывает именно на нокауты. И каждый раз под занавес противостояний Никита буквально взрывался, начинал выбрасывать невероятные серии, от которых было невозможно устоять на ногах.
Никита Цзю и Бо Белбин
Фото: Mark Kolbe/Getty Images
Наследник получил возможность подраться за титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. И своим шансом воспользовался сполна. В пятом раунде был нокаутирован Дилан Биггс. В итоге стало понятно, что Никита вполне может стать крутым доминирующим чемпионом, пусть пока и на локальном уровне. Первая защита пришлась на противостояние с Данило Креати. Его Мясник отправил в нокаут в 10-м раунде. А ещё одним шагом стала победа над Коэном Мазудье. С ним Никита снял все вопросы в раунде под номером девять. И завоевал вакантные титулы IBF Australasian и WBO Inter-Continental.
Последний непобёждённый
20 августа 2025 года Никита провёл последний на данный момент поединок. Он разбил македонца Лулзима Исмаили. Все вопросы получилось снять уже в первом раунде! Мясник начал активно работать по этажам, и после одного из ударов оппонент оказался в нокдауне. Никита почувствовал вкус крови и пошёл добивать. До гонга Лулзим дотерпел, но в итоге принял решение не продолжать борьбу. Никита одержал очередную победу и сохранил за собой статус непобеждённого.
Никита Цзю
Фото: Chris Hyde/Getty Images
В октябре 2025 года Никита попал в небольшую аварию. На перекрёстке он столкнулся с другим автомобилем. Естественно, пришлось взять небольшую паузу. Правда, отец сразу заявил, что случившееся не помешает парню спокойно продолжать профессиональную карьеру. Сейчас Никита – последний непобеждённый представитель династии Цзю. И все фанаты с нетерпением ждут, что боец выйдет на качественно новый уровень. Сначала – бой с Зерафой. А затем, возможно, Мясник всё-таки попробует свои силы за пределами Австралии.
Свадьба и рождение дочки
В личной жизни у Никиты полный порядок. Правда, сам боец старается не особенно делиться подробностями. Но стало известно, что весной 2025 года у Никиты прошла свадьба. А уже летом на свет появилась дочка. Её назвали Кьюриосити. Свободное время Мясник уделяет путешествиям с семьёй. Кроме того, одним из любимых занятий боксёра является чтение книг. А ещё Никита любит смотреть футбол.