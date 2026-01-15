В России запускают боксёрский Гран-при. Прорыв или утопия?

Что связывает Мурата Гассиева, Александра Усика, Наою Иноуэ, Каллума Смита и Юниера Дортикоса? Все эти известные боксёры прошли через Гран-при Всемирной боксёрской суперсерии: формат поединков на выбывание пытались запустить в мировом боксе на постоянной основе в конце 2010-х, но после нескольких сезонов идея заглохла. Спустя почти 10 лет в России решили возобновить боксёрский Гран-при, но не для звёзд, а для молодых и перспективных спортсменов. Есть ли в этом смысл?

Идея турниров, проводимых по олимпийской системе, конечно, не новая. Оставим за скобками все любительские виды единоборств – дзюдо, самбо, тот же олимпийский бокс, где, по сути, каждый турнир – это Гран-при. В смешанных единоборствах, кстати, когда они только зарождались, тоже был популярен именно такой формат: поединки на выбывание проводились в RINGS, PRIDE и даже в UFC – Олег Тактаров стал в своё время победителем именно такого турнира. Да и сейчас в ММА остаются промоушены, которые не отходят от подобной концепции: Гран-при, например, есть в российской лиге АСА и в промоушене PFL.

Бой АСА Фото: ACA MMA

В профессиональном боксе тоже пытались организовать что-то подобное и придумали Всемирную боксёрскую суперсерию: турнир, в котором победитель Гран-при забирал трофей Мохаммеда Али и существенный денежный приз, а по пути мог собрать и все чемпионские титулы, как, например, сделал Александр Усик: по итогам Всемирной боксёрской суперсерии украинец стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Однако идея особо не прижилась. Дело в том, что в профессиональном боксе паузы между боями достаточно серьёзные. Некоторые спортсмены затягивали Гран-при из-за травм, часто поединки переносились на неопределённый срок, а пандемия коронавируса окончательно поставила точку в Суперсерии – больше к ней не возвращались.

Наоя Иноуэ с трофеем Мохаммеда Али Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Но в начале 2026 года в России неожиданно организуют собственный Гран-при, только уже не для звёзд величины Усика, Гассиева и других топовых боксёров, а для молодых и перспективных спортсменов. Турниры пройдут в шести весовых категориях – лёгкой, полусредней, средней, полутяжёлой, первой тяжёлой и супертяжёлой. Организаторы отбирают по восемь боксёров, которые будут начинать со стадии четвертьфиналов. К слову, проблемы с травмами в промоушене решили наличием в каждой весовой категории запасных боксёров, которые будут готовы выйти на замену и получить свой шанс. От поединка к поединку будет не только нарастать уровень оппозиции, но и меняться формат: четвертьфиналы состоят из шести раундов, полуфиналы – из восьми, а финальные бои уже будут 10-раундовыми.

На кону денежный приз, контракт с промоушеном, если он ещё не заключён, а также региональные титулы WBA и IBF, что немаловажно для спортсменов, которые хотят построить профессиональную карьеру. Кстати, от ничейных поединков тоже застраховались: если судьи не сумеют определить победителя, то в официальный рекорд будет занесена ничья, а дальше в Гран-при пройдёт тот, кто заберёт последний раунд.

На бумаге всё выглядит весьма интересно. Новый для российского бокса формат, шанс для молодых и перспективных спортсменов. Но при этом не покидает ощущение, что Гран-при в 2026 году в таком виде спорта, как бокс, не лучшая идея. Всё же формат поединков на выбывание должен проходить в кратчайшие сроки, желательно – в один день, тогда в нём есть смысл. А если Гран-при из трёх боёв для одного спортсмена растягивается на полтора-два года – то это уже не Гран-при, а три отдельных поединка, связанных лишь турнирной сеткой. Зрители уже забывают, как боксёры выступали на предыдущих стадиях, с кем боксировали, кого побеждали: для них каждый бой в таком случае становится самостоятельным противостоянием, за рамками турнира., что рушит саму концепцию .

Но, возможно, российскому промоушену удастся чем-то удивить фанатов бокса, во всяком случае, над самыми распространёнными ошибками, которые встречались во Всемирной боксёрской серии, организаторы поработали. Как минимум за попытку выйти на новый уровень промоушен стоит похвалить – даже если попытка эта окажется неудачной. Первые поединки в рамках Гран-при состоятся уже 24 января в Екатеринбурге.