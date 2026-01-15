Брат Хабиба в прелимах — жёсткий сигнал. В UFC хотят только зрелищ

UFC 324 – очень важный турнир. Он открывает программу 2026 года для организации. А ещё станет первым в эпоху сотрудничества с Paramount. Поэтому промоутеры очень мощно поработали над кардом. Они собрали большое количество противостояний, которые должны завершаться досрочно. Заметно, что приоритет сделан в пользу зрелищности и огня. Поэтому показательным стало то, что Умар Нурмагомедов отправился в прелимы . Второй номер рейтинга легчайшего веса пролетел мимо основного карда. И это при том что брат Хабиба сразится с очень опытным и статусным бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Жёсткий сигнал получил сам Умар. Прошлый поединок он провёл против Марио Баутисты. И стилистически бой вряд ли понравился фанатам. На двоих парни выбросили всего лишь 114 ударов (81-33). Кроме того, за три раунда Нурмагомедов успел провести 11 тейкдаунов и постоянно пытался контролировать оппонента на земле. Естественно, для достижения результата это всё было нужно. Но в UFC в последнее время такое совсем не ценят. Поэтому маловероятно, что поединок Умара кого-либо впечатлил. И теперь ему мягко намекают на то, что биться нужно ярко и интересно. Иначе пробиться к титульному противостоянию через прелимы будет практически невозможно.

Ещё более серьёзным моментом стало то, что произошло накануне. Соглавный бой турнира сорвался. Кайла Харрисон получила повреждение и была вынуждена сняться, Аманда Нуньес осталась без соперницы. В итоге организации необходимо было добавить в основной кард один поединок. Однако выбор был сделан в пользу противостояния Роуз Намаюнас и Наталии Силвы. И это лишний раз подчеркнуло, что акция в отношении брата Хабиба – показательная. Причём она направлена не только на самого Умара, а на всех бойцов, которые на данный момент не совсем устраивают руководство в стилистическом плане и умении разгонять свои бои, вести трэш-ток.

Марио Баутиста и Умар Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ещё один сигнал прозвучал чуть раньше. И касался он другого бойца – Мовсара Евлоева. Со спортивной точки зрения россиянину трудно предъявить претензии. За шесть лет в UFC он наколотил профессиональный рекорд 9-0. Казалось бы, первый номер полулёгкого веса просто обязан получить титульный шанс. Но Мовсару по-прежнему не дают такой возможности. Более того, Евлоева свели с опасным британцем Лероном Мёрфи (17-0-1). В активе предстоящего соперника восемь нокаутов. Бойцы уже подтвердили информацию о грядущем противостоянии.

В итоге комментатор Давид Багдасарян раскрыл очень интересную подробность переговоров между российским бойцом и организацией. По информации источника, менеджер Али Абдель-Азиз сообщил Евлоеву, что в случае отказа от поединка в Лондоне с Лероном Мовсара могут уволить из организации . А ведь, если всё официально будет подтверждено, заключительная часть тренировочного лагеря придётся на Рамадан. Сомнительное отношение к первому номеру рейтинга дивизиона. Но это уже никого не удивляет. В своё время увольняли и непобеждённого Мухаммада Мокаева. И ко всем перечисленным выше парням была одна претензия – отсутствие зрелищности.

UFC вступает в новую эпоху. И, видимо, организация не видит в ней место для «скучных» бойцов. Дана Уайт давно говорил, что приоритетом станет умение классно вести трэш-ток, а затем выходить в клетку и делать шоу. И Умару предстоит очень сложное испытание. Похоже, нужно выходить и забирать бой с Фигейреду максимально ярко. Если не досрочно, то в доминирующем стиле. Как Пётр Ян расправился с Мерабом Двалишвили. И только тогда можно будет рассчитывать на титульный шанс в ближайшее время.