Трилогии Бивола и Бетербиева не будет. Пять причин и один печальный вывод

Противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева – самое легендарное, что случалось с российским профессиональным боксом. Оно подарило фанатам огромное количество положительных эмоций. И сейчас у парней равновесие. Первый поединок остался за Бетербиевым, второй отправился в копилку Бивола. Казалось, что трилогии уже не избежать. Велись активные разговоры об организации третьего боя. Более того, ходили даже слухи, что его могут провести в России. Болельщики ждали официальный анонс с нетерпением. Но в итоге Дмитрий взял паузу по здоровью, Артур высказал своё негодование и сделал несколько громких заявлений. Поэтому прямо сейчас будущее противостояния – максимально туманное .

Причина №1. Разница в возрасте в каждым годом сказывается лишь сильнее. Буквально через несколько дней Артуру исполнится 41 . А Дмитрию совсем недавно «стукнуло» 35 лет. И если в более молодом возрасте такой разрыв практически не сказывается, то теперь он выглядит весьма ощутимым. Нужно напомнить и то, что оба противостояния парней прошли всю дистанцию. Во втором поединке уже было заметно, что Бивол выглядит свежее, быстрее перемещается на ногах. А ведь скоро пройдёт целый год с того момента, как он состоялся. Поэтому ситуация со временем может лишь усугубиться. Возможно, Дмитрий сознательно решил заняться своим здоровьем, чтобы подойти к закрытию трилогии в идеальном состоянии. А ещё подождать, пока Артур совсем растеряет кондиции.

Причина №2. Травматичность парней – решает. Организовать третий поединок всё ещё можно. Но нет никаких гарантий, что боксёры обязательно до него дойдут. Сначала проблемы со здоровьем были у Артура. В последнее время они стали не такими критичными. Однако теперь ситуация стала не самой радужной у Дмитрия. Он перенёс операцию на спине. Для боксёра это выглядит очень тревожным фактором. Если в ближайшее время не организовать третий поединок, ситуация может лишь усугубиться. Восстановление после каждого нового боя затягивается.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Причина №3. Парни развернулись в разные стороны. Видимо, хотя бы по одному поединку в ближайшее время они проведут. И это не завершение трилогии. Артур в социальных сетях заявил, что хочет подраться с Дэвидом, американец ответил согласием. И это самый логичный вариант на сегодняшний день, при этом рискованный для обеих сторон. Ждать Бивола можно очень долго, и если у Дэвида есть на это время и ресурсы, он может спокойно защищать титул WBC, то вот у Артура времени нет. Сам Дмитрий также может вернуться весной. По слухам, его соперником должен стать обязательный претендент по версии IBF немец Михаэль Айферт. Возможно, это самый логичный вариант после простоя. Но время неумолимо утекает.

Причина №4. Команда Бетербиева обозлена сложившейся ситуацией. Сам Артур не раз говорил, что такого развития события он не ожидал. А его окружение открыто обвиняло Бивола в сознательном отказе от противостояния. В такой ситуации командам может быть очень сложно договориться в будущем. Разочарование высказывал и тренер россиянина Марк Рэмси: «Мы месяцами пытались договориться с Биволом. Сначала бой планировали в Эр-Рияде, затем появились люди, предлагавшие провести его в Москве за огромные деньги — гораздо большие, чем Бивол заработал за первые два боя. Но он отказался. Он просто вышел из переговоров и испарился».

Причина №5. Бивол действительно может не принять такой бой, поскольку для него он намного более опасный. Бетербиеву – 41. В такой ситуации он вполне может позволить себе проиграть поединок и спокойно завершить карьеру. Конечно, уйти хочется на пике. Но ничего критичного не произойдёт и в случае осечки. А вот у Дмитрия ситуация иная. Если он проиграет, то может на долгое время остаться без громких противостояний. На ведущие роли выйдут совсем другие парни. А ведь даже в 41 нокаутирующая мощь Бетербиева будет носить в себе огромную опасность . Возможно, именно поэтому Дмитрий решил пока не принимать третье противостояние. И тем обиднее Артуру, который согласился на реванш после первого боя практически незамедлительно.

Да, противостояние Бивола и Бетербиева – это лучшее, что случалось в профессиональном боксе для России. Однако, видимо, трилогии фанаты уже не дождутся. Слишком уж много факторов говорит против этого.