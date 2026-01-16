ACA 199: Полпудников оставил лигу без главного боя! Спасать турнир будут новые герои. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 16 января, в Краснодаре состоится турнир ACA 199. Событие обещает получиться очень ярким и интересным. Правда, перед самым стартом организация приняла решение об отмене главного пятираундового боя между Алексеем Полпудниковым и Расулом Магомедовым. А всё потому, что первый спортсмен сильно перевесил лимит дивизиона.
Теперь главным событием вечера станет трёхраундовое противостояние. В нём сойдутся Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Оба бойца набрали приличный ход и рассчитывают только на победу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🐺 Камил Гаджиев назвал россиянина, способного дать бой Чимаеву
Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что чемпион ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов смог бы составить конкуренцию обладателю титула UFC Хамзату Чимаеву.
«На пресс-конференции Магомедрасул Гасанов сказал, кажется, что он единственный соперник Чимаеву. Я не считаю, что он единственный… Де Риддер, да, это будет интересный бой, Эрнандес это интересный бой. Но Магомедрасул Гасанов, если бы случился их бой с Хамзатом Чимаевым, действительно, это бы всколыхнуло. Но всколыхнуло бы нас, мировое сообщество не знает про Магомедрасула Гасанова. Пока», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.
⚖️ Все результаты взвешивания турнира ACA 199 в Краснодаре
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира ACA 199, который состоится 16 января в Краснодаре.
Результаты взвешивания турнира ACA 199:
Алексей Полпудников (73.75)* — Расул Магомедов (71,0);
Артём Фролов (84.8) — Рамазан Эмеев (84,85);
Мухамед Коков (72.30)* — Абдул-Рахман Темиров (71,30);
Вадим Огарь (71.1) — Заур Гаджиев (70,95);
Жора Айвазян (66.75) — Багдос Олжабай (66,8);
Багама Никабагамаев (66.55) — Глеб Хабибуллин (66,75);
Мурад Абдулаев (84.35) — Эдил Есенгулов (84,55);
Астемир Нагоев (57.7) — Сайгид Абдулаев (57,6);
Алтынбек Мамашов (84.90) — Крис Ханикатт (84,85);
Шамиль Басаев (66.75) — Николай Галочкин (66,75);
Али Сулейманов (71.10) — Тамерлан Темиров (72,15)*;
Оганес Восканян (77.7) — Херберт Батиста (77,7);
Магомед Сардалов (66.55) — Евгений Бондарев (65,95);
Гегам Манавзян (66.8) — Раджаб Рамазанов (67,55)*;
Айнди Умаханов (77.9) — Амазасп Мартиросян (78,1);
Александр Трескин (66.5) — Луис Лаурентино (66,8);
Тагир Магомедов (77.95) — Жозейлтон Сантос (77,7).
* не уложились в вес
Где смотреть турнир ACA 199
Трансляция всего турнира ACA 199 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
💥 Мамадалиев заменит Вартаняна в бою с Баговым на турнире АСА 200
Боец ММА Искандар Мамадалиев выйдет на замену Эдуарду Вартаняну в бою с Али Баговым, который состоится 6 февраля в Москве и возглавит турнире ACA 200. Поединок пройдёт в лимите полусреднего дивизиона.
«Рад, что есть бойцы, готовые рисковать. Мы это ценим и будем поддерживать таких бойцов. Нас ждёт невероятный ивент», — написал Бибулатов в своём телеграм-канале.
Дата и время турнира ACA 199
Турнир ACA 199 состоится 16 января в Краснодаре. Его старт запланирован на 17:00 по московскому времени.
🏆 «Окажись в UFC, дрался бы за титул». Гаджиев назвал талантливого российского бойца
Российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, мог бы заявить о себе в UFC.
«Ислам Омаров – это какой-то маньяк. Настолько он уверен в себе, настолько хорош… Помню, когда ещё 10 лет назад говорил, что если бы этот человек оказался UFC, он был бы там топом. В ответ слышал: «Да ладно, хорош». Тогда люди просто не верили в российские MMA. Сейчас сами всё видите. Ислам – это человек, который, окажись сегодня в UFC, думаю, что уже через три боя дрался бы за титул», — сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.
Полный кард турнира ACA 199
Основной кард:
- Артем Фролов – Рамазан Эмеев
- Вадим Огарь – Заур Гаджиев
- Жора Айвазян – Бакдос Олжабай
- Абдул-Рахман Темиров – Мухамед Коков
- Багама Никабагамаев – Глеб Хабибуллин
Прелимы:
- Эдил Эсенгулов – Мурад Абдулаев
- Сайгид Абдулаев – Астемир Нагоев
- Алтынбек Мамашов – Крис Ханикатт
- Шамиль Басаев – Николай Галочкин
- Али Сулейманов – Тамерлан Темиров
- Оганес Восканян – Херберт Батиста
- Раджаб Рамазанов – Гегам Манавазян
- Айнди Умаханов – Амазасп Мартиросян
- Луис Рафаэль – Александр Трескин
- Тагир Магомедов – Жозеилтон Сантос