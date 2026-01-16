ACA 199: Полпудников оставил лигу без главного боя! Спасать турнир будут новые герои. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 января, в Краснодаре состоится турнир ACA 199. Событие обещает получиться очень ярким и интересным. Правда, перед самым стартом организация приняла решение об отмене главного пятираундового боя между Алексеем Полпудниковым и Расулом Магомедовым. А всё потому, что первый спортсмен сильно перевесил лимит дивизиона.

Теперь главным событием вечера станет трёхраундовое противостояние. В нём сойдутся Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Оба бойца набрали приличный ход и рассчитывают только на победу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.