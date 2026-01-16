Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален

Лёгкий вес UFC в последнее время переживает не лучшие времена. Доминирующий чемпион Ислам Махачев ушёл «на повышение», его место занял Илия Топурия. Казалось, с приходом нового обладателя пояса дивизион по-настоящему встряхнётся. Но Топурия провёл только один бой и взял паузу по личными причинам, за временный пояс будут драться четвёртый и пятый номера рейтинга Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, а самым обсуждаемым бойцом дивизиона при этом остаётся российский боец Арман Царукян.

Отношения Армана и UFC сильно испортились. Год назад Царукяну предоставили самый большой шанс в карьере в виде титульного реванша с Исламом Махачевым, однако он слетел с поединка за несколько дней до боя из-за травмы спины. Дана Уайт такие моменты помнит, поэтому Царукян почти год просидел без поединков, а победа в ноябре над Дэном Хукером и первое место в рейтинге не принесли ему никаких дивидендов: в титульных разборках он не участвует.

«Я бы не назвал его «выбывшим» из игры. У него был шанс. И вы знаете, чем это всё закончилось. Теперь ему снова надо заслужить это право, ему придётся пробиваться к титульнику обратно. И мне плевать на цифры в рейтингах», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 323.

Но Армана, кажется, вся эта ситуация не сильно тревожит. Конечно, он расстроен происходящим, однако при этом не опустил руки и вполне наслаждается жизнью вне UFC, оставаясь одним из самых обсуждаемых бойцов дивизиона. Вместо поединков Арман устроил борцовский марафон. 17 декабря он победил Мехди Байдулаева на турнире ACBJJ 20, получив чемпионский пояс, перед самым Новым годом в Армении провёл шестиминутную схватку по грэпплингу с Шарой Буллетом, которая завершилась вничью, а 10 января выступил в США на борцовском турнире Real American Freestyle 5, где без шансов раскатал в борьбе двукратного победителя Гран-при PFL Лэнса Палмера.

Успешные выступления Царукяна, в том числе и в США, позволяют ему держаться на слуху, даже не выступая в UFC. Плюс на подобных турнирах Арман постоянно напоминает о себе, активно использует трэш-ток. Например, предложил побороться экс-претенденту на титул UFC Колби Ковингтону, а уже после турнира вступил в перепалку с другим бывшим претендентом на пояс UFC Майклом Чендлером.

«Ты сказал это и теперь не сможешь убежать. Отправьте мне контракт, RAF. Я готов вытереть пол твоей задницей. Очередные 10:0 на подходе», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Не забывает Арман задевать в различных интервью и своих потенциальных соперников в UFC. Особенно достаётся Пэдди Пимблетту, который, по мнению Царукяна, всячески избегает встречи с ним.

«Пэдди хочет, чтобы я получил травму. В таком случае ему не пришлось бы со мной драться. Я для него кошмар, и Пимблетт знает, что в поединке со мной он проиграет. Пэдди будет стараться избегать меня всю свою жизнь», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

И, конечно, никуда без Илии Топурии: на своей странице в социальной сети Арман недавно выложил видео, где спаррингует с Густаво Эдди Балартом Марином, рост которого 150 см. Подписал видео Арман иронично: «Наконец-то нашёл спарринг-партнёра, который поможет мне подготовиться к Топурии. Кто сказал, что я не могу попадать по короткой ноге соперника?».

К слову, о медийности. Царукян активно ведёт страницы в социальных сетях, где демонстрирует успешную и счастливую жизнь и без титульного боя в UFC. Главное, что бросается в глаза – огромное количество еды. Арман постоянно выкладывает видео и фотографии с огромными порциями, даже в этом плане он точно не уступает главному «прожоре» UFC Пэдди Пимблетту. Пока Царукяну не нужно изматывать себя весогонками, он кайфует от повседневной жизни.

Арман Царукян Фото: Из личного архива бойца UFC

Арман постоянно ходит на различные подкасты и интервью, которые моментально разлетаются на цитаты и нарезки. К примеру, первый номер UFC пришёл в выпуск к блогеру Эдину Россу, где на спор боролся с его двухметровым другом — ММА Гуру — и выиграл пари, не позволив сопернику перевести себя в партер. При этом во время схватки Арман откровенно издевался над оппонентом.

«Вчера я получил $ 40 тыс., бросив пару толстяков», — сказал Царукян в видео для YouTube-канала The Schmo.

Арман Царукян (слева) с блогером Эдином Россом Фото: Из личного архива бойца UFC

А на стриме у другого популярного блогера N3on пообщался с фрик-персонажем Gorlock, которого позвал к себе тренироваться и пообещал, что тот моментально похудеет и будет в отличной физической форме. В общем, Царукян на слуху не только в плане спортивных результатов, но и в медиапространстве.

И это пример того, как нужно вести себя бойцам, даже если дела в UFC идут не лучшим образом. Рано или поздно Арман всё равно доберётся до титульного боя, это вопрос времени, а пока Царукян наслаждается жизнью и делает так, что о нём говорят больше, чем о чемпионе и тех парнях, которые дерутся за временный пояс.