Хитрый австралиец сбежал от Мясника! Бой Никиты Цзю оставили без решения

В Брисбене, Австралия, на «Brisbane Entertainment Centre» состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии выступил младший сын Кости Цзю непобеждённый Никита Цзю. Он разделил ринг с экс-претендентом на титул чемпиона мира WBA Майклом Зерафой.

К поединку с Зерафой Никита подошёл с идеальным рекордом 11-0, причём девять своих поединков завершил нокаутами. Младший сын Кости Цзю с первых боёв в карьере выделялся на фоне старшего брата и отца своим ярким и бескомпромиссным стилем, за что и полюбился многим фанатам. Никита в каждом поединке закатывает настоящее шоу, не стесняется откровенно рубиться со своими соперниками и уже неоднократно бывал в нокдаунах. Тем не менее он продолжает сохранять «нолик» в графе поражений, выиграл локальные титулы чемпиона Австралии и WBO Inter-Continental и сумел попасть в рейтинги первого среднего веса.

Интересно, что, несмотря на изменения в карьере старшего брата Тима, который практически полностью сменил команду, Никита остался с прежним тренерским и менеджерским составом и получил, пожалуй, самый большой вызов в карьере, который должен был стать настоящей проверкой для Цзю-младшего.

В соперниках у Никиты оказался австралиец Майкл Зерафа. Ему 33 года, и, конечно, опыта у Зерафы гораздо больше, чем у Цзю. За плечами Майкла 39 поединков, 34 из которых он выиграл. Более того, Зерафа был претендентом на титул чемпиона мира, причём в среднем весе. В марте 2024 года Майкл встречался с действующим чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой, но уступил уже во втором раунде. Поражение Зерафа успел закрыть тремя досрочными победами и вышел на бой с Цзю за вакантный титул WBO International.

Парни неплохо «раскачали» поединок. Были и яркие высказывания в прессе в адрес друг друга, и напряжённый стердаун, во время которого Майкл и Никита успели пободаться головами – в общем, бой обещал быть крайне интересным.

Цзю начал поединок с прессинга. Никита постоянно напирал на более опытного соперника, активно использовал переднюю руку, в том числе пробивая по корпусу. Зерафа неплохо двигался, старался встречать Цзю и отвечать сериями боковых, а также двойками с дистанции.

Майкл Зерафа – Никита Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

Во втором раунде боксёры стали больше раскрываться, чаще идти в размены и клинчевать, особенно в агрессии добавил Никита. И один из таких разменов послужил развязкой поединка. Боксёры сошлись на ближней дистанции и столкнулись головами – частое явление для бокса. Казалось, ничего страшного, но в перерыве Майкл пожаловался, что не видит одним глазом. Его осмотрел доктор, и Зерафа вновь сказал о проблемах со зрением, после чего было принято решение завершить поединок, и все застыли в недоумении. При этом Майкл уже после боя попытался спихнуть вину на доктора: мол, готов был продолжать поединок, хотя именно он был инициатором того, чтобы врач вообще появился у ринга.

В итоге бой оставлен без результата – такое решение озвучил ринг-анонсер. Конечно, Никита Цзю, который усиленно готовился к поединку, остался разочарован исходом. Вероятно, в ближайшее время боксёрам организуют реванш, и они сумеют поставить точку в противостоянии. А вообще, Никита после такого боя вполне может идти дальше, забыв про Зерафу: кто знает, какой ещё фокус выкинет Майкл в реванше?