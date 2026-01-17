Экс-боец UFC разрывает соперников в ACA и рвётся к титулу. Эмеева не остановить!

16 января в Краснодаре прошёл турнир ACA 199. Событие изначально обещало получиться очень ярким и интересным. Правда, перед самым стартом организация приняла решение об отмене главного пятираундового боя между Алексеем Полпудниковым и Расулом Магомедовым. А всё потому, что первый слишком сильно перевесил лимит дивизиона. В итоге главным событием вечера стало трёхраундовое противостояние. В нём сошлись Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Оба бойца набрали приличный ход и рассчитывали только на победу. Неофициально поединок носил статус претендентского.

Фролов (20-6) потерпел последнее поражение в мае 2023 года. Тогда случилось очень спорное судейское решение. И после этого боец полностью перезагрузился. Он вышел на серию из четырёх побед. Боец стал буквально уничтожать оппозицию. Последовательно на его пути пали Клебер Соуза, Гаджимурад Хирамагомедов, Владислав Янковский и Саламу Абдурахманов. В итоге парень вышел в топ дивизиона. Стоит отметить, что он уже дважды бился с доминирующим чемпионом – Магомедрасулом Гасановым. И оба раза уступил. Но горел желанием замахнуться на трилогию.

Эмеев (22-6) известен тем, что в своё время выступал в UFC. И делал это вполне успешно. Правда, со статистикой 5-3 и после двух поражений подряд Рамазан покинул лучшую лигу на планете. Он принял решение вернуться на родину и подписать контракт с ACA. Переход в новый промоушен получился очень удачным. Сначала получилось разбить Владимира Васильева. А затем был повержен Абдул-Рахман Джанаев. Правда, обе победы были добыты лишь решением судей. Однако каждый раз вердикт был единогласным. Поэтому в действиях бойца чувствовалась уверенность. Теперь же его ждало очень серьёзное испытание на прочность.

Фролов быстро попытался завладеть инициативой. Он занял центр клетки и пошёл в атаку. Эмеев продемонстрировал, что собирается искать возможность перебраться в партер. Но Артём действовал слишком уверенно. В одном из моментов даже болтанул оппонента. Казалось, что условия диктует именно Фролов. Однако в этот момент случилось самое неожиданное. Рамазан воспользовался излишней агрессией оппонента и выбросил жёсткий удар. После него Артём упал на канвас. Показалось, что дело завершится добиванием. Фролов показал характер и начал терпеть. В итоге до гонга Артём дотерпел. Но раунд, очевидно, отдал.

Во втором раунде уже Эмеев действовал мощнее и увереннее. Он начал доставать оппонента ударами. А в действиях Артёма чувствовалась робость. Было понятно, что Фролов боится рискнуть. Он уже получил серьёзный урон, едва не оказался в нокауте. Поэтому теперь уже Артём начал выжидать, выискивать свой шанс. Дело перешло в партер. Там Фролов едва не провёл «гильотину». Но сил не хватило. Эмеев выбрался из захвата достаточно спокойно. Канвас начало заливать кровью. Фролов пытался искать выход на удушающий. Однако Эмеев тотально контролировал ситуацию.

В третьем раунде Рамазан решил особенно не рисковать. Он с самого начала полностью сосредоточился на контроле. Любопытно, что в партер парни практически не переходили. Было очень много контроля у сетки. И всё это – при минимальной активности. Поэтому дело закономерно дошло до судейского решения. Все приняли сторону Эмеева с одинаковыми оценками – 30-26. И, видимо, теперь Рамазана ждёт титульный поединок.