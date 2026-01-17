Россиянин подерётся за пояс, оставленный Кроуфордом. Силягин обязан стать большой звездой

В прошедшем году, пожалуй, главным событием в мире профессионального бокса стал поединок Теренса Кроуфорда за исторический третий «абсолют» против Сауля Альвареса. Американец стал первым боксёром, которому удалось завоевать титул абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях.

Многие начали гадать: а что же дальше для Кроуфорда? Какую величину он ещё может покорить? Однако Теренс ответил всем заявлением о завершении карьеры.

«Любой боксёр знает, что этот момент настанет. Я всю жизнь пытался чего-то добиться. Не денег или поясов. Скорее, ощущения того, что ты оказываешься прав, даже когда весь мир идёт против тебя. Этот спорт дал мне всё. У меня не было ничего, кроме пары перчаток, а теперь есть всё. Но время пришло. Я ухожу из спорта не потому, что мне надоело сражаться, а потому, что я выиграл иную битву. Ту, в которой уходишь на своих условиях», — сказал Кроуфорд в видео.

Пожалуй, главным пострадавшим в этой ситуации выглядит Сауль Альварес. Канело на протяжении четырёх лет был абсолютным чемпионом во втором среднем весе, именно он объединил все пояса. Да, мексиканца на время лишали пояса IBF за отказ от защиты против обязательного претендента, однако Сауль быстро этот пояс вернул. И пришёл Кроуфорд, который поднялся через дивизион, одержал победу, забрал титулы и ушёл на пенсию. А пояса, которыми ещё недавно владел Канело, конечно, стали вакантными, и теперь каждая организация будет назначать чемпионские бои.

В IBF уже определились с кандидатами на пояс, и вакантный титул оспорит непобеждённый российский боксёр Павел Силягин, занимающий седьмую позицию в рейтинге организации. Павлу 32 года, у него за плечами солидная любительская карьера: Силягин становился чемпионом России, неоднократно был призёром национального первенства, выигрывал бронзу на чемпионате мира – 2015.

В 2020 году Павел принял окончательное решение перебраться в профессионалы. Уже в третьем поединке российский боксёр завоевал вакантный пояс WBA Asia, впоследствии у Силягина были и другие локальные титулы: WBC Silver, WBO Asia Pacific. В последнем поединке Павел победил непростого аргентинца Пабло Корсо и завоевал престижный пояс WBA Gold. У Силягина 16 побед в 17 поединках, единственный бой, который он не сумел выиграть, состоялся в сентябре 2023 года: тогда в противостоянии с Евгением Шведенко в Челябинске была зафиксирована ничья.

Павел Силягин в поединке с Улугбеком Собировым Фото: RCC Boxing

Титульный бой для Силягина – огромный шанс. Он получил поединок за пояс с седьмой позиции в рейтинге IBF, впереди него, например, тот же Сауль Альварес, Хайме Мунгия, Хамза Шираз – вполне солидная компания, и в будущем Павел, возможно, получит бой с кем-то из них. Но сейчас вся концентрация россиянина – на титульном поединке, который точно будет самым сложным испытанием в карьере Силягина.

Соперником Павла по титульному бою станет первый номер рейтинга Ослейс Иглесиас. Российским любителям бокса Ослейс хорошо знаком не только из-за знаменитой музыкальной фамилии: кубинец в последнем поединке финишировал другого российского боксёра Владимира Шишкина. Ослейсу 28 лет, и он также идёт без поражений.

Причём если вы думаете, что Иглесиас – представитель типичной кубинской «велосипедной» школы бокса, как, например, Уильям Скалл, то вы ошибаетесь. Ослейс является исключением, он тот парень, который любит и умеет рубиться и плотно бить. В 14 поединках Ослейса только Айзек Чилемба добрался до судейского решения, всех остальных соперников он финишировал. Так что Силягину точно придётся крайне нелегко. Однако Павел уже давно вышел на тот уровень, где проходных поединков не бывает. Он находится в компании с Канело и другими мировыми топами своего дивизиона, и пришло время доказывать, что он не просто так высоко котируется в рейтингах.

Ослейс Иглесиас Фото: Из личного архива Ослейса Иглесиаса

Дату и место поединка Иглесиаса и Силягина предстоит определить командам боксёров, которые после санкционирования боя вступят в переговоры. Вполне возможно, что поединок состоится в России, и это будет большое событие в мире бокса.