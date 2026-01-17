Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 324: когда турнир, дата и время, где смотреть, прямой эфир, кто показывает

Вызов для брата Хабиба, временный титул в лёгком весе. UFC 324 — обязателен к просмотру!
Сергей Сорокин
UFC 324 — обязателен к просмотру!
Комментарии
Первый номерной турнир года войдёт в историю.

Дата и время турнира UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Его начало запланировано на 1:00 мск. А основной кард стартует в 5:00 мск. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.

В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. В соглавном бою в легчайшем весе встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг. Кроме того, свой поединок проведёт брат Хабиба Нурмагомедова – Умар. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду. Андрею Пуляеву будет противостоять Атеба Готье. А ещё в клетке сойдутся Никита Крылов и Модестас Букаускас.

Прямая трансляция UFC 324

Посмотреть трансляцию турнира UFC 324 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 324

Основной кард

  • Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;
  • Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;
  • Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;
  • Роуз Намаюнас — Наталия Силва;
  • Арнольд Аллен — Жан Силва.

Прелимы

  • Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;
  • Андрей Пуляев — Атеба Готье;
  • Никита Крылов — Модестас Букаускас.

Ранние прелимы

  • Алекс Перес — Чарльз Джонсон;
  • Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;
  • Джош Хокит — Дензел Фриман;
  • Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;
  • Адам Фьюджитт — Тай Миллер.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром» Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»
В лёгком весе UFC полно скандалов. Топовому дивизиону плохо В лёгком весе UFC полно скандалов. Топовому дивизиону плохо
Добро пожаловать в эпоху Paramount. Теперь спорта в UFC станет ещё меньше? Добро пожаловать в эпоху Paramount. Теперь спорта в UFC станет ещё меньше?

Прогноз на бои турнира UFC 324

37-летний австралийский боец и действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски сделал прогноз на поединок 31-летнего британского бойца, пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетта и бывшего обладателя временного чемпионского титула промоушена в лёгкой весовой категории Джастина Гэтжи.

«Это будет забавно. Но я выбираю Пэдди. Пару раз мне казалось, что Пэдди предстоит пройти серьёзное испытание, но он справлялся. В своём последнем бою он показал, что может придерживаться плана на бой. Поэтому да, я поставлю на Пэдди», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

Американский боец в легчайшем весе (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе, США.

«Умар против Фигейреду… Я считаю, что Умар будет доминировать над ним. Возможно, добьётся финиша, приёмом… Да, думаю, это верный прогноз», — сказал Баутиста в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android