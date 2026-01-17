Имя важнее любых поражений. Канело заработал космические деньги в 2025 году

В прошедшем году Сауль Альварес вновь дал повод говорить, что он уже не тот. В целом этот тезис звучит уже давно, мексиканец перестал побеждать досрочно даже при том, что у него снизился уровень оппозиции, но магия имени всё ещё при Канело. И лишнее доказательство — деньги, которые он заработал за 2025 год.

В прошлом году Альварес перешёл под крыло Riyadh Season и Турки Аль аш-Шейха, заключив с ними контракт на четыре поединка, согласно которому Сауль может заработать порядка $ 400 млн. И, согласно данным издания Sportico, за 2025 год Канело заработал $ 137 млн, став вторым самым высокооплачиваемым спортсменом, уступив только звёздному нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, у которого $ 260 млн. Деньги Канело, как пишет издание, складываются из $ 125 млн гонораров, и ещё $ 12 млн принесли спонсоры.

За прошедший год Сауль провёл два поединка. В мае он встретился с кубинцем Уильямом Скаллом и вернул звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Это было важным условием для того, чтобы организовать бой с Теренсом Кроуфордом в сентябре. Канело победил Скалла в невзрачном поединке и обеспечил саудовцам возможность раскручивать его бой с Кроуфордом под вывеской «противостояние века». На деле же Альварес, прилично сдавший на фоне средненькой оппозиции, показал себя очень плохо и позволил американцу разбирать себя на протяжении 12 раундов. В итоге Канело потерял все пояса, однако заработал большие деньги. Даже при своём статусе суперзвезды бокса Сауль не получал таких больших гонораров за год. А по меркам бокса это и вовсе космос — Альварес опередил таких звёзд спорта, как Лионель Месси, Леброн Джеймс, Стефен Карри и других.

Сауль Альварес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Причём рука Riyadh Season ощущается даже не только на примере Канело. Для сравнения, в 2024 году Альварес тоже провёл два боя (с Эдгаром Берлангой и Хайме Мунгией), но заработал тогда значительно меньше — $ 73 млн. Это 20-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года, а в топе сразу два боксёра оказались выше — Тайсон Фьюри и Александр Усик. Оба боя между ними тоже устраивали с помощью саудовцев. В 2023 году Канело был на 17-м месте с $ 66 млн (два боя — с Джермеллом Чарли и Джоном Райдером), в 2022-м — пятое место с $ 89 млн за год, в 2021-м — $ 63 млн и 12-е место. Забавно, что за последние пять лет самыми урожайными годами для Альвареса выдались те, в которых он проигрывал. В 2025 году обидчиком стал Кроуфорд, а в 2022-м — Дмитрий Бивол.

Помимо Канело, в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов прошлого года вошли ещё три боксёра. Теренс Кроуфорд, если бы бился чаще, мог бы заработать больше, но с $ 66 млн за один бой с Альваресом он занял 21-е место в рейтинге. Наоя Иноуэ, проведший четыре (!) защиты звания абсолютного чемпиона за год, сумел получить $ 62 млн (25-е место), ну и блогер-боксёр Джейк Пол занял 30-е место в списке с $ 60 млн.

Даже Канело, который за последние годы не получал от фанатов практически ничего, кроме критики, всё ещё остаётся боксёром с недосягаемыми для других гонорарами. Тот же Иноуэ — абсолютный чемпион мира, провёл за год в два раза больше боёв, и у него тоже есть контракт с Riyadh Season, но заработки абсолютно несоизмеримы. Хотя Иноуэ, помимо всего прочего, годами входит в топ-3 мирового рейтинга P4P и остаётся непобеждённым боксёром. Так работают имя и медийность, даже когда твой пик остался далеко позади.

Если учитывать, что у Канело есть ещё как минимум два боя по контракту с саудовцами, то у мексиканца будет возможность заработать ещё, пускай даже в соперниках не найдётся кого-то калибра Кроуфорда. И в ближайшее время приблизиться к Саулю по гонорарам могут разве что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. В боксе по-прежнему многое решают имя и правильная, своевременная раскрутка. Тогда будут и большие бои, и большие гонорары, зачастую за маленький риск. Канело идеально воплощает в жизнь эту формулу, и в этом по-прежнему ему нет равных.