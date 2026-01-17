Не только в UFC дарят титульники любимчикам. Гарсия — худший пример нелепости бокса

21 февраля в Лас-Вегасе, США, состоится крупный боксёрский вечер. И анонс его карда вызвал бурю обсуждений. А всё потому, что свой очередной поединок проведёт бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Райан Гарсия (24-2, 20 KO). Американец мексиканского происхождения столкнётся с соотечественником Марио Барриосом. Последний обладает титулом чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. А значит, именно этот пояс и будет стоять на кону . Райан получил новый шанс забраться на самую вершину. И это при том обилии скандалов, которые сопровождают его на протяжении длительного времени.

Возможно, настолько негативной реакции бой и не получил бы. Но слишком уж плохо шли дела Гарсии в последнее время. Он всегда славился своим умением прокачивать медийку. А до определённого момента боксёр даже шёл с профессиональным рекордом 23-0. Казалось, что готова суперзвезда, которой на небосводе бокса отведено особенное место. Главное, парень быстро стал любимцем публики и промоутеров. Легко продавать билеты на парня, который и ярко дерётся, и отличается экстравагантным поведением за пределами ринга. Однако затем случился перелом.

Первым тревожным звонком стал поединок с Джервонтой Дэвисом. Перед ним шли разговоры о том, что бой должен стать главной проверкой на прочность для Райана. И Гарсия её с треском провалил. Пока Танк проводил раунд за раундом в своё удовольствие, его соперник был вынужден страдать и мучиться. Закончилось всё в седьмой трёхминутке. Причём Дэвис выписал издевательский нокаут – пробил оппоненту печень. В тот момент стало понятно, что у Гарсии дела идут не лучшим образом. Не убедила в обратном даже победа над Оскаром Дуарте Хурадо. Нокаут в восьмом раунде был ожидаемым исходом.

Джервонта Дэвис и Райан Гарсия Фото: Al Bello/Getty Images

Но чувствовалось, что дела Гарсии плохи. Переломить ситуацию должен был поединок с Девином Хейни. Правда, всё пошло не по плану с самого начала. Райан не уложился в лимит весовой категории первого полусреднего веса и не претендовал на титул. При этом он тотально доминировал. Трижды получилось отправить Хейни в нокаут. Это всё вылилось в победу на судейских записках: 112-112, 114-110 и 115-109. Казалось, что такая яркая история перечеркнёт предыдущие проблемы. Однако в итоге получилось совсем иначе. Гарсия провалил допинг-тест, в результате чего результат поединка был аннулирован. А фанаты сразу заговорили о том, что именно применение запрещённых веществ стало причиной такого яркого выступления.

Казалось, что после такой тёмной истории Гарсия должен на долгое время остаться без громких поединков. Но это было совсем не так . Буквально через год Райан уже получил бой за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Причём в соперниках оказался не самый статусный Роландо Ромеро. Боксёр получил прекрасную возможность вернуться после допинг-скандала и повесить на плечо чемпионский пояс. Вот только уже во втором раунде Райан рухнул в нокдаун, весь остальной поединок провёл невзрачно и проиграл единогласным решением судей: 112-115, 109-118 и 112-115.

Разве после такой череды негативных историй и поражений можно дать ещё один шанс? Если это любимец, то вполне. Именно так и произошло с Гарсией. Райан вновь будет биться за чемпионский пояс. Причём вряд ли по спортивному принципу. Просто он идеально подходит под концепцию «громкого» бойца. И ведь такие проблемы есть не только в профессиональном боксе. Достаточно взглянуть на лучшую лигу мира по смешанным единоборствам – UFC. Разве чемпионский пояс в лёгком весе будет оспаривать Арман Царукян? А в полулёгком дивизионе свой шанс получит Мовсар Евлоев? Нет. И всё в угоду публике, зрелищу, продвижению любимчиков.

Копия Райана – это Пэдди Пимблетт. За одним-единственным исключением. Британец никому не проигрывает в UFC. И именно этим можно попытаться объяснить то, что он получил поединок за временный чемпионский пояс. Вот только колотил боец исключительно пробитых ветеранов и «заржавевших» бойцов. Не было в этом списке ни одного оппонента на пике. Поэтому сложно даже пытаться петь дифирамбы и рассказывать, что титульный шанс – абсолютно заслуженный. А ведь многие парни сидят и ждут такие возможности годами. Но затем внезапно в лигу влетает Кай Асакура. И на удовольствие новой публики японец получает титульник в первом (!) поединке. Ни о каком спортивном принципе речи и не идёт.

История с Гарсией – не спортивная. И даже не пытается замахиваться на этот статус. Она исключительно имиджевая, медийная. Попытка продвинуть максимально высоко любимчика, который собирает большую публику, привлекает к себе внимание. Вот только фанаты начинают постепенно высказывать недовольство. Профессиональный спорт – это не сериал по телевизору, не фильм для развлечения. Это история, которая у некоторых людей является делом всей жизни, ради которой они ежедневно тренируются с самого детства и отдают всего себя. И очень грустно, когда вместо спортивного принципа всем начинают править деньги.