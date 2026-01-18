Тяж из команды Хабиба блистает за океаном. Кто такой Арслан Билалов

В ночь на 17 января в Прайор-Лейк, США, прошёл турнир Legacy Fighting Alliance (LFA) 224. В главном событии вечера сошлись два тяжеловеса — непобеждённый россиянин Арслан Билалов и американец Мэттью Адамс. Бой завершился досрочной победой Билалова — он провёл удушающий приём в первом раунде и стал новым чемпионом LFA, при том что это был его дебют в лиге. Пора узнать этого бойца с рекордом 6-0 чуть лучше, несмотря на то что пока о нём катастрофически мало информации.

Интерес от Абдулманапа Нурмагомедова и спонтанный переход в ММА

Билалов — уроженец Дагестана, он чемпион республики по вольной борьбе и до 24 лет занимался только этим видом спорта, не особо помышляя о карьере в смешанных единоборствах. Более того, на тот момент он даже не тренировался по ММА. Хотя данные были хорошие, и, по словам самого Арслана, тогда на него засматривался и Абдулманап Нурмагомедов: «Я был в борьбе. Один период я тренировался в школе Гаджи Махачева, и тогда Абдулманап Нурмагомедов тоже там тренировал. Он приходил на наши тренировки, у меня с ним были хорошие отношения. Он всегда любил тяжей, улыбался мне всегда, заходил. Так, внимание его чуть-чуть было на мне».

Арслан Билалов, Абдурахман Гитиновасов и Магомед Багандов Фото: из личного архива Арслана Билалова

В ММА Билалова начал перетягивать Абубакар Нурмагомедов, но тогда Арслан об этом не думал. По его словам, переход получился спонтанным: «В 28 лет я только начал, спонтанно получилось, я не планировал. Я уже года четыре как борьбу оставил, начал тренировки по ММА. Потом был чемпионат Дагестана, где-то месяц потренировался, выступил, получилось выиграть. И так решил продолжить».

Четыре операции и два года простоя

Профессиональная карьера Билалова в смешанных единоборствах началась в январе 2022 года на турнире Eagle FC. Арслан с первых дней представлял школу Абдулманапа Нурмагомедова. В дебюте он победил Ислама Биалиева, а в августе того же года оказался сильнее Айболата Муратулы. И потом наступила пауза, которая продлилась почти два года. Всё из-за проблем со здоровьем: «У меня была серьёзная травма. Сломал лучевую кость, потом оперировал, и мне занесли две инфекции. И у меня было с этими инфекциями ещё три тяжёлые… В общем, четыре операции в течение полугода я сделал».

Арслан Билалов Фото: из личного архива Арслана Билалова

Билалов объяснял перед боем с Бенджамином Шехичем, который прошёл в июле 2024 года в рамках турнира UAE Warriors, что форму после травмы ещё не набрал и частью его подготовки были элементы из армрестлинга, чтобы восстановить руку. Тем не менее в том поединке Билалов победил, несмотря на то что едва не попался на редчайшую омоплату, однако впервые в карьере дошёл до решения судей. В зале тогда сидели главные звёзды школы Абдулманапа Нурмагомедова, болели за своего одноклубника, а после победы Ислам Махачев зашёл в клетку, чтобы поздравить Арслана.

Редкий тяжеловес из команды Хабиба

В команде Хабиба очень мало тяжеловесов, в основном в ней собраны таланты из более лёгких весовых категорий. Билалов в какой-то степени уникум, но в команде есть и другие тяжи. Арслан признавал, что на каком-то этапе был самым массивным бойцом в школе Абдулманапа Нурмагомедова, однако теперь у него есть спарринг-партнёры . В частности, он назвал Гаджи Абдулкадырова, Магомеда Тучалова и Ису Джабраилова.

Арслан Билалов Фото: Школа Единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова

Спустя полгода после победы над Шехичем Билалов провёл ещё один поединок и одержал первую победу сабмишеном в карьере — на турнире UAE Warriors Арслан выиграл у Рамазана Исаева во втором раунде. На тот момент это оказалась самая значимая победа Билалова. У Исаева был рекорд 5-1, и единственным, кто его победил, тогда оставался иранец Пуя Рахмани, который в дальнейшем продолжил блистать в АСА и PFL. Билалову на победу потребовалось побольше времени, но зато после этого триумфа тяжеловес попал за океан и сейчас тренируется в American Top Team.

Титулы за океаном

В ноябре прошлого года Арслан выступил на турнире промоушена Alaska FC, где подрался за пояс с Брейденом Петерсоном. В середине первого раунда россиянин провёл ручной «треугольник» и финишировал оппонента. К слову, до этого Петерсен бился с другим выходцем из вольной борьбы Гейблом Стивесоном, которого уже прочат в будущие чемпионы UFC, и тоже досрочно проиграл. Билалову эта победа, ставшая пятой в карьере, принесла пояс и сделала его немного более известной фигурой. Фактурный тяжеловес из звёздной команды — в условиях повсеместного кризиса этой весовой категории Арслан может стать находкой.

Арслан Билалов с поясом Alaska FC Фото: из личного архива Арслана Билалова

К тому же сейчас Билалов сделал ещё один важный шаг в сторону больших промоушенов. В начале года стало известно, что Арслан на коротком уведомлении возглавит турнир LFA 224 и сразится за пояс. Россиянин очень уверенно разобрался с соперником и заслужил признание. После победы его в социальных сетях отмечали Ислам Махачев и Икрам Алискеров, а Хабиб Нурмагомедов напомнил, кого представляет 33-летний боец: «Тяжеловес из нашего спортзала».

6-0, пять досрочных побед, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев за спиной, пояс LFA, которая часто выступает донором для UFC — очень хороший набор для Билалова. Добавим к этому тот факт, что его интересы представляет Dominance MMA — то есть менеджерами Арслана являются Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз. После победы над Адамсом Билалов написал в социальных сетях: «Новая угроза тяжёлого веса. Жду хороших предложений, Али».

Билалов в хорошем возрасте для тяжеловеса, однако медийной составляющей очень не хватает. Над этим стоит поработать и стать более узнаваемым. Но даже сейчас есть все шансы в этом году увидеть Билалова либо сразу в UFC, либо на Претендентской серии Даны Уайта. В этом никаких сомнений нет.