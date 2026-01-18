Первая большая звезда в боксёрской лиге Уайта. Правильно ли поступил Опетайя?

Боксёрская лига Zuffa Boxing под началом Даны Уайта начинает постепенно разгоняться. Совсем скоро пройдёт первый турнир, уже запланированы ещё два ивента, которые также должны состояться этой зимой. Первый официальный турнир под эгидой новой организации возглавит Каллум Уолш, его давно продвигают, и бои с участием ирландца показывали на платформе UFC Fight Pass. Неудивительно, что именно ему выпала честь открывать новую эпоху.

Однако теперь в активе Zuffa Boxing есть и другие имена. К примеру, на первых турнирах ожидается появление Сергея Богачука, Раджаба Бутаева, Александра Гвоздика, Радивое Калайджича, Чарльза Мартина и Эфе Аджагбы. Тут и экс-чемпионы, бывшие претенденты и боксёр из топ-10 рейтинга тяжеловесов по версии The Ring. Но главная и пока единственная большая звезда новой лиги — австралиец Джей Опетайя, который недавно тоже присоединился к Zuffa Boxing . Об этом официально сообщили и сам спортсмен, и лига.

Австралийца давно считают одной из самых больших звёзд по своему потенциалу. Джей довольно молод (ему только 30 лет), за плечами 29 побед в 29 поединках, 23 финиша, пояса IBF и The Ring. По сути, Опетайя сейчас считается сильнейшим боксёром мира в первом тяжёлом весе. Тем удивительнее его внезапный переход к Zuffa Boxing , где постоянно заявляют, что будут в первую очередь ставить на выращивание своих звёзд. И при этом промоутер Мик Фрэнсис говорит следующее: «Джей должен выступать на самых больших сценах с самыми известными именами. Это соглашение даст ему такую возможность».

Джей Опетайя Фото: Chris Hyde/Getty Images

Сам Опетайя тоже выдал короткую речь в честь нового соглашения: «Я подписал контракт с Zuffa Boxing и готов к будущему. Захватывающие времена. Давайте устроим большие бои, объединительные поединки, противостояния за звание абсолютного чемпиона мира».

Это забавно, потому что Дана Уайт неоднократно декларировал, что нынешняя система в боксе с кучей поясов и кучей различных версий его не устраивает. Zuffa Boxing планирует действовать по аналогии с UFC: свои рейтинги, свои пояса, один чемпион на одну весовую категорию. Имел ли Опетайя в виду именно это, когда говорил об абсолютном чемпионстве? Сомнительно. Возможно ли, что он не понял, куда вообще попал и что планируется дальше? Тоже может быть.

В последние годы весь талант и амбиции Опетайи уходят лишь на то, чтобы бить весьма посредственную оппозицию . Как бы ни нахваливал Джея Эдди Хирн, ему не удалось устроить австралийцу действительно стоящие поединки. 40-летний Хусейн Чинкара, Клаудио Скуэо, Джек Мэсси, Дэвид Ньика. Среднестатистический фанат бокса спросит, кто это вообще такие? И поэтому, когда Опетайя говорит, что хочет объединительный бой с Хильберто Рамиресом, тот над этим только смеётся: «Если честно, ещё вчера я даже не знал, кто такой этот Опетайя. Узнал случайно. Мне пересказали его слова. Я ещё подумал, что этот парень сказочно туп. Чем он мог меня впечатлить? Победами над пушечным мясом? Он сделал себе имя исключительно такими боями. А сейчас распускает какие-то слухи».

Вероятно, отчаявшись заполучить большие бои с Хирном и его командой, Опетайя прибегнул к такому варианту и пришёл к Уайту. Но есть высокий риск, что вместо больших боёв Джей получит в соперники лишь талантливых и молодых проспектов без громкого имени. То есть по большому счёту то же самое, что и есть сейчас. Безусловно, мы не знаем договорённостей Zuffa Boxing и Опетайи, нет понимания ни по датам, ни даже по весовой категории, в которой будет выступать австралиец. Может, организация просто будет продвигать Джея, а тот станет кем-то вроде амбассадора. Время покажет.