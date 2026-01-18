Последний танец Хайлайта. Поражение от Пимблетта отправит Гэтжи на пенсию

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе пройдёт первый большой турнир 2026 года UFC 324. Несмотря на то что матчмейкеры собрали в целом очень плотный кард, главное событие вечера вызывает вопросы — Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи оспорят временный титул в лёгком весе. В первую очередь болельщики недоумевали из-за наличия Пимблетта в бою такого ранга. Британец бьёт в последних поединках исключительно ветеранов 37+, не одержал ни одной победы над бойцом из топ-7 и поднялся в рейтингах с 10-го на пятое место без единого боя.

Битва взглядов Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт Фото: Chris Unger/Getty Images

Но Пимблетт на волне хайпа, у него внушительная фан-база, и он умеет привлекать внимание. Всего этого не отнять. Однако даже сейчас Пэдди будет биться с 37-летним бойцом и даже идёт фаворитом в этом поединке. А для Джастина Гэтжи, который угрожал завершением карьеры, если не получит титульник, это действительно последний шанс забраться на вершину, которая ему не покорилась . У Хайлайта по-настоящему наполеоновские планы: «Я не остановлюсь, когда получу этот пояс. Я побью Пэдди, побью Илию, а затем мне нужно расквитаться с Максом Холлоуэем — я обязан это сделать. Хотя, наверное, неважно — и он, и Оливейра побеждали меня. Так что я хочу реванш с любым из них».

Однако при этом в случае неудачи в команде Гэтжи готовы к совершенно другому исходу. Тренер бойца Тревор Уиттман считает, что его подопечный может завершить карьеру: «Я не боюсь сказать это вслух — это наш последний пробег. Если мы не выиграем этот бой, мы не будем продолжать. Мы не собираемся оставаться в ростере в роли гейткипера или искать денежные бои. Джастин мог бы драться снова и снова, но он понимает, что должен быть рядом с семьёй, действовать разумно и заботиться о своём здоровье. Однако если мы возьмём этот титул, наша цель-максимум — пойти дальше, объединить пояса и провести несколько защит».

Гэтжи можно понять, он уже возрастной боец для лёгкого веса и за карьеру получил огромный урон, если учитывать то, в каком бескомпромиссном стиле он бьётся . Прозвище Хайлайт он оправдывает сполна, в 14 поединках под эгидой UFC Джастин получил 14 бонусов. Даже бои, которые доходили до решения судей, были неизменно зрелищными. За любовь болельщиков Гэтжи расплачивался полученным уроном. А слава и достижения привели к тому, что Джастин, как и чуть ранее другой любимец фанатов Дастин Порье, зачастую не хотят принимать бои с проспектами, если они им не принесут запредельные деньги, либо, как сейчас с Пимблеттом, на кону должна быть значимая награда.

Это нормально, Гэтжи всё заслужил. Где надо, спасал организацию, в нужный момент подрался и с Рафаэлем Физиевым, отстояв своё место в топе. И понятно, что американцу в случае поражения от Пимблетта нет смысла биться с условными Бенуа Сен-Дени или Мануэлем Торресом. Проще завершить карьеру с пониманием того, что до пояса уже никак не добраться.

Несмотря на то что Дана Уайт часто говорит, что если боец уже задумался о завершении карьеры, то это уже плохой знак, списывать Гэтжи точно не стоит. Понятно, что у Пимблетта есть очень яркая победа над Майклом Чендлером, но нельзя ожидать, что в поединке с Хайлайтом британец тоже сможет настолько безоговорочно доминировать. Гэтжи дышит лучше Чендлера и по-прежнему очень тяжело бьёт, что не стоит сбрасывать со счетов. Да и ситуация «пан или пропал» может заставить Джастина выдать вдохновляющий поединок . Во всяком случае, он и сам настроен на это: «Удивительно, насколько непостоянны фанаты и как быстро они забывают, кто я, чем занимаюсь и насколько хорош в своём деле. Хочу довести бой до четвёртого и пятого раундов и хорошенько его отлупить».

Однако если всё это не сработает и возраст обмануть не удастся, то Пимблетт получит временный пояс, а Гэтжи — торжественный выход на пенсию под грусть фанатов UFC.