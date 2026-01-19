UFC 324 с титульником и боями россиян и дебют Даны Уайта в боксе. Главные поединки недели

Предстоящая неделя будет крайне насыщенной для любителей единоборств. Главная лига мира по ММА – UFC – возвращается с большим номерным турниром, в котором будут и титульный бой, и выступления российских бойцов. В боксе также состоится несколько интересных турниров, в том числе с поединками за чемпионские пояса, а на Урале стартует новый формат боксёрского Гран-при. И, конечно, отдельно стоит отметить дебют Даны Уайта в качестве боксёрского руководителя: на неделе состоится первый турнир его детища Zuffa Boxing.

В ночь с 23 на 24 января. Карлос Окампо – Каллум Уолш

В Лас-Вегасе на известной любителям ММА арене «UFC Apex» пройдёт не очередной турнир UFC, а первый ивент нового детища президента промоушена Даны Уайта – Zuffa Boxing. Ещё в прошлом году Уайт объявил, что заходит в бокс, было много разговоров о том, что он вместе с главным саудовским спортивным деятелем Турки Аль аш-Шейхом собирается создать новый промоушен и произвести настоящую революцию в боксе. И вот наступило время первого турнира Zuffa Boxing, возглавит который поединок непобеждённого Каллума Уолша и экс-претендента на титул чемпиона мира Карлоса Окампо.

24 января. Поединки нового боксёрского Гран-при

В Екатеринбурге состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. С этого года лига запустила новый формат – боксёрский Гран-при, первые поединки состоятся уже в предстоящие выходные. Шесть весовых категорий, восемь участников в каждой, которые начнут турнир со стадии четвертьфиналов. Победители получают не только денежный приз и контракт с лигой, если он ещё не подписан, но и локальные титулы WBA и IBF, которые помогут спортсменам развивать карьеру дальше.

В ночь с 24 на 25 января. Исраил Мадримов – Луис Давид Салазар

В Лас-Вегасе состоится ещё один вечер профессионального бокса. В карде турнира выступит бывший чемпион мира WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов из Узбекистана, который разделит ринг с доминиканцем Луисом Давидом Салазаром. После того как Мадримов разобрался с россиянином Магомедом Курбановым в титульном поединке, у Исраила наступила чёрная полоса в плане результатов. Сначала он получил большой бой с Теренсом Кроуфордом и провёл его на высоком уровне, уступив одному из лучших боксёров современности лишь близким судейским решением. А после этого Исраил дал тяжёлый поединок другому небитому американцу Верджилу Ортису и тоже уступил близким судейским решением. Теперь Мадримов возвращается в ринг закрывать два поражения, в соперниках у него будет доминиканец Луис Давид Салазар с солидным рекордом 20-1.

В ночь с 24 на 25 января. Рэймонд Мураталья – Энди Крус

Возглавит боксёрский турнир в Лас-Вегасе титульный поединок в лёгком весе по версии IBF между непобеждёнными Рэймондом Муратальей и Энди Крусом. Мураталья стал временным чемпионом IBF в 2025 году, победив россиянина Заура Абдуллаева. Позже после ухода Василия Ломаченко из спорта Рэймонд был переведён в статус полноценного чемпиона, а первую защиту американцу предстоит провести против Энди Круса. Крус – опытнейший боксёр-любитель с самыми высокими регалиями: олимпийский чемпион Токио, трёхкратный чемпион мира в любителях. В профессионалах у него идеальный рекорд 6-0, и теперь он в шаге от того, чтобы завоевать чемпионский пояс и на профессиональном ринге.

Энди Крус Фото: Adam Hunger/Getty Images

В ночь с 24 на 25 января. Пэдди Пимблетт – Джастин Гэтжи

В Лас-Вегасе состоится первый турнир UFC в новом году – UFC 324. И матчмейкеры подготовили масштабный кард, в том числе и с титульными поединками. Возглавит вечер противостояние четвёртого и пятого номеров рейтинга лёгкого веса – Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта, которые разыграют временный чемпионский пояс. Обладатель полноценного титула Илия Топурия взял паузу по личным причинам, поэтому в промоушене решили ввести временный пояс. Российские фанаты рассчитывали на то, что за этот титул будет драться первый номер рейтинга Арман Царукян, однако у него продолжается конфликт с руководством UFC, и Царукян остался вне титульной гонки. Британца Пэдди Пимблетта же, напротив, искусственно подняли на пятую строчку в рейтинге, чтобы он мог получить титульник. В соперниках у Пимблетта будет ветеран лёгкого веса UFC Джастин Гэтжи – один из самых зрелищных бойцов за всю историю дивизиона, так что поединок в любом случае обещает быть интересным.

В ночь с 24 на 25 января. Шон О'Мэлли – Сонг Ядонг

В соглавном событии турнира состоится поединок в легчайшем весе между бывшим чемпионом Шоном О'Мэлли и китайцем Сонг Ядонгом. Для О'Мэлли это вполне может быть претендентский бой, даже несмотря на то что два последних поединка Шон проиграл Мерабу Двалишвили. Сейчас на троне в легчайшем дивизионе Пётр Ян, который хочет провести с Шоном реванш и поквитаться за судейское ограбление в их первом поединке. Так что если О'Мэлли победит в предстоящие выходные, то с учётом того, как Шона любит руководство UFC, вполне возможно, что он станет следующим претендентом на титул. Однако с такими раскладами не согласен Сонг Ядонг – жёсткий китайский боец, который дал непростой бой в том числе и Петру Яну, так что лёгкой прогулки для О'Мэлли не будет.

В ночь с 24 на 25 января. Умар Нурмагомедов – Дейвисон Фигейреду

Ещё один потенциально претендентский поединок в легчайшем весе пройдёт в прелимах UFC 324. Российский боец второй номер рейтинга Умар Нурмагомедов разделит клетку с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду. Нурмагомедов тоже жаждет титульного противостояния с Петром Яном, но он, как и О'Мэлли, в 2025 году уже бился за пояс и проиграл Мерабу Двалишвили. Умар успел закрыть это поражение победой над Марио Баутистой, и вторая победа подряд вполне может приблизить его к новому титульнику.

В ночь с 24 на 25 января. Андрей Пуляев – Атеба Готье

На UFC 324 выступит ученик Александра Шлеменко российский средневес Андрей Пуляев. Он разделит клетку с одним из самых перспективных и пугающих средневесов дивизиона Атебой Готье. Для Пуляева это будет уже третий поединок в лиге, в дебюте он уступил Кристиану Лерою Данкану решением судей, однако затем победил нокаутом Ника Клейна. Теперь Андрею предстоит настоящее испытание, ведь в соперниках у него Готье, которого называют вторым Нганну. Фактурный африканец сносит одного соперника за другим, в UFC у него уже три нокаута в первом раунде в трёх поединках – и многие видят в Атебе потенциального чемпиона.

В ночь с 24 на 25 января. Никита Крылов – Модестас Букаускас

На UFC 324 выступит ещё один российский боец представитель полутяжёлого веса Никита Крылов. Шахтёр проиграл два последних поединка нокаутами Доминику Рейесу и Богдану Гуськову и находится не в лучшем положении. А вот соперник у Крылова, напротив, выиграл четыре последних боя, причём три из них – досрочно. Букаускас в том числе оказался сильнее Пола Крэйга и Иона Куцелабы и готов продолжить победную серию и в бою с Никитой.