Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: прямая онлайн-трансляция, ММА 25 января 2026 года, где смотреть, кто показывает

UFC 324: россиян ждут важнейшие поединки! Впереди — исторический турнир. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 324
А в главном событии сойдутся Гэтжи и Пимблетт.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.

Свой поединок проведёт брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду. Андрею Пуляеву будет противостоять Атеба Готье. А ещё в клетке сойдутся Никита Крылов и Модестас Букаускас.

В соглавном бою в легчайшем весе встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг. А в главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Первый номерной турнир года войдёт в историю:
Вызов для брата Хабиба, временный титул в лёгком весе. UFC 324 — обязателен к просмотру!
Прямая трансляция UFC 324 Дата и время турнира UFC 324 Полный кард турнира UFC 324
Live Сергей Сорокин

👑 Пимблетт объяснил, почему ставит Махачева выше Хабиба в списке величайших бойцов MMA

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт, объяснил, почему ставит Ислама Махачева выше Хабиба Нурмагомедова в списке величайших бойцов MMA.

«Моей мечтой всегда было, чтобы обо мне говорили как об одном из величайших. Но вы не добьётесь этого, если не станете двойным чемпионом, как Ислам Махачев. Он выше Хабиба в списке величайших бойцов, потому что является чемпионом в двух дивизионах», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

13:24 Сергей Сорокин

🚨 Комментатор UFC Аник предложил сократить ростер организации на 150 бойцов

Комментатор UFC Джон Аник высказался об изменениях, которые, по его мнению, руководство организации должно привнести.

«Я считаю, главная проблема UFC заключается в том, что турниры длятся слишком долго. У нас должно быть 10 боёв вместо 15. Если трансляции сократятся до 5-6 часов вместо 8, я буду «за».

Ростер превышает 600 бойцов, ежегодно через Претендентскую серию подписываются 50 бойцов, и это, как по мне, далеко от идеала. Если бы я что-то мог изменить в один момент, то сократил бы ростер на 150 бойцов», — сказал Аник в подкасте The Spinnin Backfist MMA Show.

13:18 Сергей Сорокин

😰 Пимблетт: люди говорят, что я буду нокаутирован, а после называют соперника дерьмом

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Я люблю доказывать, что скептики неправы. Мне это нравится. Это меня согревает. И я продолжу это делать. Понимаете, о чём я? Я продолжу это делать. Одни и те же люди говорят, что я буду нокаутирован, а когда я выигрываю, называют соперника дерьмом. Они просто передвигают створ ворот. И это продолжится. А я продолжу побеждать», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

12:48 Сергей Сорокин

😡 «Пропускает четыре удара, чтобы донести два». Пимблетт раскритиковал бои Гэтжи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Мы разобрали его. Это было несколько странно… Я знаю, что он вступает в размены, безумие, сколько урона он получает. Я знаю, что он пропускает удар, чтобы донести удар, но он пропускает четыре, чтобы донести два. И я не выйду туда, чтобы пропустить удар. Все смеются надо мной, но я могу нокаутировать соперников. Не только побеждать приёмом», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

12:47 Сергей Сорокин

Прямая трансляция UFC 324

Посмотреть трансляцию турнира UFC 324 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Сергей Сорокин

🔝 Пэдди Пимблетт назвал лучший бой Гэтжи в UFC

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт назвал, по его мнению, лучший бой бывшего претендента на титул американца Джастина Гэтжи за карьеру в организации.

«Делает ли Гэтжи опасней тот факт, что это его последний шанс? Да. Конечно. Я ожидаю лучшую версию Джастина Гэтжи, что вы видели. Я ожидаю того Джастина Гэтжи, который всё перевернул и перемолол Тони Фергюсона за пять раундов.

Я понимаю, что он должен быть лучшей версией себя, если хочет заполучить хотя бы шанс на победу. И я знаю, что он таким и будет, потому что это его последний выход», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

12:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Его начало запланировано на 1:00 мск. А основной кард стартует в 5:00 мск.

12:46 Сергей Сорокин

😂 Пимблетт: Топурию считают одним из величайших, будет очень смешно, когда я побью его

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом грузином Илией Топурией.

«Он был единственным, кого я хотел победить в бою за пояс. Я хотел отобрать у него пояс. И всё ещё хочу. Если он вернётся раньше, я смогу это сделать. Если он вернётся позже, он может стать моей первой защитой. Я хочу побить мелкого чувака. Все считают его невероятным. И я считаю, что будет очень смешно, когда я побью его. Сейчас Топурия один из лучших бойцов в истории, но, когда я побью его, скажут, что он слишком маленький для лёгкого веса», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Applied Nutrition.

12:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 324

Основной кард

  • Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;
  • Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;
  • Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;
  • Роуз Намаюнас — Наталия Силва;
  • Арнольд Аллен — Жан Силва.

Прелимы

  • Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;
  • Андрей Пуляев — Атеба Готье;
  • Никита Крылов — Модестас Букаускас.

Ранние прелимы

  • Алекс Перес — Чарльз Джонсон;
  • Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;
  • Джош Хокит — Дензел Фриман;
  • Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;
  • Адам Фьюджитт — Тай Миллер.
