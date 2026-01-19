Пуляева сделали «жертвой» для проспекта. Есть шансы против нового Нганну?

В ночь на 25 января UFC вступает в эру сотрудничества с Paramount номерным турниром UFC 324, который под завязку наполнен отличными поединками с участием больших звёзд и топ-проспектов. Среди них бой с участием Атебы Готье, которого называют новым Фрэнсисом Нганну, несмотря на то что он средневес. А соперником камерунца станет российский боец Андрей Пуляев.

Воспитанник школы «Шторм» получил крайне серьёзный вызов. Готье не просто проспект, которого любят в UFC, а очень сложный соперник, с силой которого обязательно нужно считаться . Под эгидой промоушена Атеба провёл три поединка (все – в 2025 году) и трижды финишировал оппонентов в первом раунде. Последний бой с Трестоном Вайнсом и вовсе был комедией — боец вышел против Готье на коротком уведомлении и с первых секунд обозначил, что у него нет задачи побеждать. Вайнс просто бегал по кругу и ждал, когда Тихий убийца (прозвище Готье) его всё же поймает.

Пуляев себе репутацию «киллера» ещё не заработал. В прошлом году россиянин дебютировал в UFC, но совершенно ничего не показал в бою против британца Кристиана Лероя Данкана. Тот куражился перед своей публикой и дошёл до победы единогласным решением судей. Пуляев признавался, что психологический фактор и давление от дебюта тоже внесли свой вклад в это поражение. Затем был поединок с Ником Клейном и тут Пуляев был готов уже гораздо лучше. В первую очередь с точки зрения геймплана. Андрей хорошо поработал в первом раунде, а во второй пятиминутке окончательно вымотал соперника и нокаутировал его через удар в корпус. Выглядело эффектно.

К предстоящему бою Пуляев подходит в роли «жертвы», если смотреть на коэффициенты и мнения экспертов. Готье стараются вести осторожно и не спешат продвигать 23-летнего бойца в топы. Скорее всего, по задумке матчмейкеров, россиянин должен стать ещё одной строчкой в победном резюме Готье. И бой, в принципе, для этого и собирали .

Атеба Готье Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Однако сам Андрей не настроен сдаваться: «На бой c Атебой Готье согласился сразу. В UFC вообще нет такого, что ты выбираешь себе соперников. По крайней мере, не на моем уровне. Опасения есть, но это как и перед любым соперником. Однако побеждать Готье можно и нужно. Я бы не назвал его чистым нокаутером. Чистых нокаутов у него, можно сказать, нет. Соперники Готье просто закрывались от нежелания продолжать бой, и он их добивал. С ноября нахожусь в Омске. Готовлюсь полным ходом под руководством Александра Шлеменко и Андрея Корешкова, а это уже 90% победы».

Готье в первых поединках в UFC выглядел бойцом без слабых мест — выходил сносить соперника и сносил без каких-либо проблем. За пределами организации у Атебы поражение есть, но это было летом 2022 года, и с тех пор Готье сильно вырос. Однако при желании можно задаться вопросом, насколько камерунец вообще проверен ?

После первых двух боёв в карьере Готье всего раз выходил во второй раунд. Если учесть, насколько это физически мощный боец, то можно представить, что возможны проблемы с кардио по мере того, как будет затягиваться бой. Все эти мышцы на теле Готье нужно обеспечивать кислородом, так что риск закислиться во второй половине боя точно есть.

К тому же оппозиция в UFC у Атебы пока тоже не выдающаяся. Это нормально, потому что молодого бойца аккуратно ведут к более сложным соперникам, но победы над такими бойцами, как Трестон Вайнс, не позволяют в полной мере оценить потенциал Готье . Хосе Медина (соперник в дебюте в UFC) попал в промоушен после одностороннего поражения в Претендентской серии и накопил 0-4, Роберт Валентин — фриковатый боец, совершенно точно не соответствующий уровню UFC. Ну и Вайнс, привезённый просто на убой. Три соперника, у которых на троих побед в UFC меньше, чем у Пулева.

Андрей Пуляев Фото: Chris Unger/Getty Images

Это, конечно, не делает Андрея фаворитом предстоящего поединка. Он вполне может повторить судьбу вышеперечисленных бойцов, хоть и на бумаге превосходит каждого из них в классе. Но ключи к победе в теории есть. Главным образом, это работа с дистанции. Пуляев постарается держаться подальше от Готье и просто отстреливаться от него , потому что лезть к камерунцу на ближнюю дистанцию нельзя. Другой вопрос, как удастся это реализовать, однако попытаться стоит.

Подчеркнём ещё раз. Пуляев — андердог и должен быть андердогом в таком поединке. У Готье мало минусов, это один из самых перспективных бойцов в UFC прямо сейчас, но побороться можно и нужно, даже несмотря на то что шансов на победу мало.