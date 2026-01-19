У Шахтёра — последний шанс на спасение. Крылов на грани вылета из UFC

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов. Особенный интерес вызывает поединок, в котором в октагон выйдет Никита Крылов. Шахтёр находится в сложном положении, а предстоящий вызов может определить его будущее в смешанных единоборствах. А ведь совсем недавно Никита шёл на серии побед, приблизился вплотную к титульной гонке. Теперь же Крылов вынужден сражаться за выживание в лучшей лиге на планете. В соперниках – мощный литовец Модестас Букаускас. Оппонент идёт на серии побед, поэтому вызов выглядит очень непростым.

Сейчас статистика Никиты сильно подпортилась – 30-11. А весь путь Шахтёра в UFC – история преодоления. В лучшую лигу на планете россиянина подписали в 2018 году. И с ходу начали давать очень сложные испытания. На шесть поединков пришлось четыре поражения. Но стоит напомнить, что все оппоненты были топовыми: Ян Блахович, Гловер Тейшейра, Магомед Анкалаев и Пол Крэйг. А победами завершились поединки с Овинсом Сен-Прё и Джонни Уокером. Поэтому потенциал был виден. И лига не спешила ставить крест на Крылове.

Постепенно ситуация начала выправляться. Переломным стал поединок с Александром Густафссоном. В первом раунде получилось вырубить громадного шведа. На это понадобилось всего лишь 67 секунд. Никита получил бонус за «Выступление вечера» и набрался уверенности в собственных силах. После этого Никита выдал непростой бой с Волканом Оздемиром. Трёхраундовое сражение завершилось победой Крылова единогласным решением судей. Россиянин продемонстрировал, что готов к повышению уровня сопротивления. И ему дали Райана Спэнна. Американец также не продержался против Никиты и раунда. Шахтёр воспользовался своим шансом, поймал оппонента на «треугольник» и уже не отпустил. Серия из трёх побед заставила говорить о Крылове как о реальном претенденте на попадание в чемпионскую гонку.

Райан Спэнн и Никита Крылов Фото: Chris Unger/Getty Images

А потом всё сломалось. Россиянин начал получать травмы, требующие долгого восстановления. Кроме того, сам Никита позже рассказал, что отдал большое количество денег, чтобы преодолеть трудности: «Это очень сложно посчитать, тем более сейчас я даже не вспомню, сколько платил за разовое посещение реабилитолога. Но я ходил к нему два раза в неделю на протяжении полугода и не пропускал ни одного посещения. Плюс в понятие «восстановить» можно много чего вложить. Я всё это время жил в Москве, а не в Кисловодске у себя дома. Это тоже связано с дополнительными затратами.

Только полгода жизни в Москве – это несколько сотен тысяч. Сейчас ходил на физиотерапию и на часовой массаж. И одна процедура стоила примерно восемь тысяч рублей. А это было на протяжении долгого времени. Хорошо ещё, что реабилитолог Андрей Астахов как мой хороший товарищ предложил лучшие условия по финансам, но даже при наших с ним отношениях, считаю, вся реабилитация вышла мне от одного до двух миллионов».

Простой выбил Никиту из строя на два года. И это сыграло определяющую роль. Да, Крылов вернулся в клетку. Но столкнулся с огромными трудностями. Сначала был поединок с Домиником Рейесом. И его россиянин проиграл уже в первом раунде. На третьей минуте Шахтёр начал пропускать большое количество ударов и был нокаутирован. Ту осечку многие списали именно на то, что Никита «заржавел». И призывали не списывать его со счетов. В организации также достаточно спокойно отнеслись к этой ситуации. И дали Крылову возможность всё исправить.

В следующем поединке Шахтёр получил Богдана Гуськова. И вновь всё завершилось удручающе. На исходе первого раунда Никита допустил ошибку и оказался на канвасе. Естественно, разогнавшийся Царевич своим шансом воспользовался на максимум. Он перешёл к добиванию и поставил точку. А Крылов выглядел совсем потерянным. В этом противостоянии у россиянина не получилось абсолютно ничего. И подвис вопрос относительно будущего. После двух таких болезненных поражений любая следующая осечка может поставить крест на перспективах в организации.

Богдан Гуськов и Никита Крылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь у Никиты вновь сложная ситуация. Совсем недавно его сватали в чемпионскую гонку, а теперь боец балансирует на грани вылета из UFC. Но такая ситуация в карьере Крылова уже была. И тогда россиянин продемонстрировал свой характер. Теперь – новое испытание на прочность. Букаускас (19-6) идёт на серии из четырёх побед. А за девять последних поединков в UFC у него лишь одно поражение. Теперь на кону стоит всё. Никите нечего терять. Шахтёр обязан выходить и побеждать. Иначе на его карьере в UFC будет поставлен жирный крест.