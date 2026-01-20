Гэтжи — миллионер, Пимблетт стремится к вершине. Сколько зарабатывают звёзды UFC 324

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе пройдёт первый большой турнир года UFC 324. В главном событии вечера временный титул чемпиона в лёгком весе оспорят Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи — восходящая и угасающая звёзды промоушена. Для британца это первый титульник в UFC, а вот у Джастина – последний шанс подняться на вершину, которая ему не никак не покоряется.

Пимблетта очень активно продвигают к поясу. Пэдди провёл под эгидой промоушена уже семь поединков, во всех победил, но на пятое место в рейтинге с 10-го поднялся вообще без боёв. В первых поединках в UFC Пимблетт зарабатывал столько же, сколько любой новичок, о чём сам и рассказывал. Более того, британец утверждал, что в Cage Warriors, где он тогда выступал, ему платили больше денег: «Перед тем как подписать соглашение с UFC, мне предложили новое, куда более щедрое предложение от Cage Warriors. Эти деньги помогли мне сделать важные шаги в жизни. Я смог накопить на первый взнос за собственное жильё и выплатить ипотеку моей матери. Это были ресурсы, которые помогли мне начать взрослую жизнь, и я очень признателен организации за такую поддержку. Мой первый и второй поединки в UFC оплачивались по стандартной схеме. Сначала $ 10 тыс. + $ 10 тыс. Потом гонорар вырос до $ 12 тыс. + $ 12 тыс., и после второго успеха мы подписали новый контракт, на более выгодных условиях».

В дебюте Пимблетт победил Луиджи Вендрамини, а потом – Родриго Варгаса. В обоих боях был финиш, и Пэдди получал бонусы в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Тогда же в британце разглядели звёздный потенциал, глядя на то, как его любят местные фанаты. По информации Sporty Salaries, дальше у Пимблетта было $ 24 тыс. + $ 24 тыс. за победу над Джорданом Ливиттом. И ещё один бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Знаменитое «ограбление» Джареда Гордона обогатило Пэдди на $ 60 тыс ($ 30 тыс. + $ 30 тыс.). Следом была победа над ветераном Тони Фергюсоном. Там Пэдди уже получил более солидные $ 150 тыс. — $ 75 тыс. за выход и столько же за победу .

Бой Пэдди Пимблетт — Тони Фергюсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Последние два поединка у британца были с рейтинговыми бойцами. Триумф в противостоянии с Бобби Грином принёс Пимблетту $ 85 тыс. + $ 85 тыс. и место в топ-15 лёгкого веса. А потом было уничтожение Майкла Чендлера. Там, согласно Sporty Salaries, Пэдди суммарно заработал около $ 1 млн. $ 400 тыс. гарантированных, отчисления от спонсоров и $ 500 тыс. от продаж PPV . К тому же за бои с Грином и Чендлером были ещё и бонусы в $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера. Итого у Пимблетта со всеми бонусами набралось примерно $ 1,5 млн заработков, и Пэдди не жалуется: «Многие люди, вероятно, получают больше за пределами UFC. Я основные деньги зарабатываю благодаря спонсорам. Но в UFC вам платят столько, сколько вы стоите. Бойцы ноют, что Дана Уайт их обижает, и тому подобное. Все эти завистники из UFC, которые получают по $ 12 в час, очевидно, этого достойны. Работайте усерднее и покажите немного индивидуальности».

Его соперник Джастин Гэтжи в UFC уже давно — за плечами Хайлайта 14 поединков. Причём приходил он в качестве непобеждённой звезды, доминирующим чемпионом WSOF (ныне PFL) и сразу получил бой с Майклом Джонсоном, за победу над которым ему заплатили $ 100 тыс. + $ 100 тыс . И сразу два бонуса по $ 50 тыс. — лучший бой вечера и лучшее выступление вечера. Ещё $ 100 тыс. Гэтжи заработал после поражения от Эдди Альвареса, но к ним добавился бонус $ 50 тыс.

Следом Джастин возглавил четыре неномерных турнира подряд. Поражение от Дастина Порье принесло $ 110 тыс. и ещё бонус в $ 50 тыс. Затем три подряд победы нокаутами в первом раунде — над Джеймсом Виком, Эдсоном Барбозой и Дональдом Серроне. Согласно Sporty Salaries, за эти бои Гейджи суммарно получил $ 650 тыс. и ещё прибавил к ним три бонуса по $ 50 тыс. После такой серии Джастина вознаградили боем за временный титул с Тони Фергюсоном, в котором он одержал победу. Триумф принёс не только пояс, но ещё и $ 380 тыс., не считая бонусов по $ 50 тыс. за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера.

Так Гэтжи вышел на поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Он утверждал, что получит за бой с россиянином в 10 раз больше, чем за Фергюсона, но в итоге сообщалось лишь о $ 630 тыс. Это был первый бой Джастина, за который он не получил бонус. Однако надо помнить, что тогда он ещё получил долю от PPV, которая могла достичь и $ 1 млн .

Джастин Гэтжи Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Поражение не выбросило Гэтжи из топа. Уже после победы над Майклом Чендлером ($ 600 тыс. и $ 50 тыс. бонус за бой вечера) Джастин снова дрался за титул. На этот раз с Чарльзом Оливейрой. Впрочем, итог тот же — Гэтжи проиграл досрочно, но заработал ещё $ 500 тыс. В 2023 году Хайлайт провёл два боя и одержал две победы — над Рафаэлем Физиевым и Дастином Порье. В обоих поединках он заработал по $ 600 тыс. плюс получил долю от PPV, как и после проигранного боя с Оливейрой.

В апреле 2024 года Гэтжи защищал пояс BMF на знаковом турнире UFC 300. Джастин проиграл нокаутом на последней секунде боя, однако, по данным MMA Salaries, заработал $ 2,6 млн с учётом PPV и бонуса за лучший бой вечера, который на том турнире составлял не стандартные $ 50 тыс., а $ 300 тыс. Свой последний на данный момент Гэтжи провёл весной 2025 года и бился там в реванше с Рафаэлем Физиевым. Джастин победил и заработал суммарно $ 1,42 млн.

Итого в 14 боях под эгидой UFC у Гэтжи примерно около $ 9-10 млн заработка и ещё $ 950 тыс. принесли только бонусы за лучшие бои и лучшие выступления вечера . Можно ждать, что за поединок с Пимблеттом Джастин получит не менее $ 1,5 суммарно (PPV уже не будет), а его соперник заработает поменьше, но вряд ли меньше $ 1 млн.

Также на UFC 324 выступят бывшие чемпионы Шон О’Мэлли и Дейвисон Фигейреду, экс-претенденты на пояс Умар Нурмагомедов и Деррик Льюис и ещё множество звёзд. О’Мэлли идёт на серии из двух поражений, однако оба раза он прилично зарабатывал, хоть и проигрывал Мерабу Двалишвили: $ 2,5 млн – за первый бой с учётом PPV и около $ 2 млн – в реванше. Сейчас будет поменьше, но тоже прилично. Умар Нурмагомедов за бой с Двалишвили, согласно Sporty Salaries, заработал $ 1,13 млн с учётом PPV. А победа над Марио Баутистой в последнем поединке принесла россиянину около $ 200 тыс .

В общем и целом можно не сомневаться, что первый кард после начала партнёрства UFC с Paramount принесёт большие деньги и бойцам, и организации.