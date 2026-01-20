Хабиб качает титульник брата с Яном. Разве Умар заслужил ещё один шанс?

В ночь с 23 на 24 января в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 324. В главном карде вечера пройдут два поединка, от результатов которых во многом зависит будущее титульной гонки в легчайшем весе. Второй номер дивизиона Умар Нурмагомедов проведёт бой с экс-чемпионом лиги Дейвисоном Фигейреду, а третий номер Шон О'Мэлли разделит октагон с представителем Китая Сонг Ядонгом.

В конце 2025 года в легчайшем весе UFC сменился чемпион. Российский боец Пётр Ян взял уверенный реванш у Мераба Двалишвили и вернул себе титул, после чего развернулась настоящая война за место следующего претендента. Так, Двалишвили жаждет незамедлительного реванша, а Шон О'Мэлли и Умар Нурмагомедов считают, что после UFC 324 именно они должны получить титульный шанс.

Пётр Ян Фото: Ian Maule/Getty Images

Особенно стараются Умар и его команда. В дело вмешался даже Хабиб, который на днях объяснил, почему именно его брат должен быть следующим в чемпионской очереди.

«Пётр и Умар не с одной команды, у них есть неприязнь друг к другу. Они не скрываются в своих высказываниях друг о друге, они друг другу не нравятся, и они в топе этого дивизионе. Умар в топе. Пётр — чемпион. Этот бой имеет большой смысл. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью телеканалу UDAR.

Было бы удивительно, если бы Хабиб придерживался другого мнения и не лоббировал интересы своего родственника. Но заслужил ли на самом деле Умар второй титульный шанс в карьере? Давайте разбираться.

Впервые Нурмагомедов подрался за титул в январе 2025 года, когда проиграл Мерабу Двалишвили. В поединке Умар получил травму руки и долго восстанавливался, из-за чего его следующий бой состоялся только в октябре. Надо сказать, многие считали, в том числе и Мераб Двалишвили, что Умар получил титульный шанс только благодаря фамилии. На момент первого титульника у Нурмагомедова была лишь одна серьёзная победа в UFC – над Кори Сэндхагеном, уровень остальной оппозиции вызывал вопросы. Тем не менее россиянин подрался за пояс, дал на тот момент самый конкурентный поединок чемпиону и повысил свои котировки.

Понятно, что получить второй титульный шанс подряд было невозможно даже с фамилией Нурмагомедов, поэтому Умару пришлось закрывать поражение. В октябре он разобрался с Марио Баутистой, но, опять же, это был поединок не с парнем из топ-5, чтобы после победы над ним просить шанс снова подраться за пояс. Нурмагомедов предпринял попытки опередить Яна в титульной гонке, однако три победы Петра подряд перекрыли карты Умара, и в чемпионском бою выступил именно Ян.

Теперь Нурмагомедов подерётся с шестым номером рейтинга, с бывшим чемпионом Дейвисоном Фигейреду, и, хотя бразилец уже давно далёк от оптимальной формы, победа над ним вполне может сделать Умара главным претендентом. У Шона О'Мэлли два незакрытых поражения, и даже в случае победы над Сонг Ядонгом он не окажется в лучшей позиции, чем Умар, если брать только спортивную составляющую. Ну а Мераб Двалишвили только что уступил Яну по всем статьям, и при всех предыдущих заслугах грузинского бойца Мерабу нужно провести ещё хотя бы один поединок, прежде чем снова получить бой за титул. Так что если брать результаты выступлений всей троицы, текущее положение дел, рейтинг, то Умар, опять же, в случае победы над Фигейреду — главный претендент на поединок с Яном.

Это чувствует и Хабиб, который начинает раскачивать потенциальный бой своего брата с чемпионом. Орёл постоянно говорит о том, что Умар — лучший в легчайшем весе, вспоминает, что у Яна и Умара не идеальные отношения, ведь оба в открытую высказывались друг о друге не лучшим образом. И что потенциальный поединок Яна и Нурмагомедова — лучшее, что можно организовать в дивизионе.

В чём-то Хабиб прав, однако не стоит забывать, что предыстория у парней играет не на руку брату Орла. Дело в том, что Ян в прошлом году уже вызывал Умара на бой несколько раз. И получал отказ. Да, у Нурмагомедова была травма, насколько серьёзная — знает только он сам, но факт остаётся фактом. У Умара был шанс подраться с Петром, и в случае его победы ситуация в дивизионе могла бы быть совсем другой. Однако спорт не любит сослагательного наклонения, и теперь уже Ян не особо горит желанием драться с соотечественником .

«Я принял с ним поединок на Азербайджан (турнир UFC on ABC 8 в столице Азербайджана Баку, который состоялся 21 июня. — Прим. «Чемпионата»), пять раундов. Мне в UFC предложили, я сказал: «Да, погнали». Когда он сказал нет, я ответил: «Давайте тогда на турнир в июле». Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут своё тогда», — говорил Ян ещё осенью.

Плюс не стоит забывать, что UFC – это не только про спорт, но ещё и про бизнес. И с этой точки зрения на первое место в титульной гонке выбивается Шон О’Мэлли. Любимчик руководства UFC с американским паспортом и ярким стилем будет выглядеть предпочтительнее, чем Умар со своей борьбой. Тем более что впереди маячит грандиозный турнир в Белом доме, в карде которого реванш Яна и О’Мэлли, выдвинутый под соусом противостояния России и США, будет смотреться органично.

У Умара был шанс улучшить своё положение в титульной гонке, но вместо претендентского поединка с Яном – долгое восстановление и бой с девятым номером рейтинга Марио Баутистой. Теперь Нурмагомедов не в той ситуации, чтобы диктовать условия, и даже победа над Фигейреду ничего не гарантирует брату Хабиба, как бы за него ни вступался именитый родственник. Хотя многое, конечно, будет зависеть от результатов UFC 324.