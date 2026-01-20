Сабмишен Махачева — лучший в 2025 году. Что такое удушение Д'Арсе и как его делает Ислам

Ежегодно в UFC есть множество запоминающихся финишей. И не обязательно это брутальные нокауты. Эффектные сабмишены тоже высоко ценятся. По итогам 2025-го Ислам Махачев стал победителем в номинации «Лучший сабмишен года». В UFC таким образом отметили победу россиянина над Ренато Мойкано, которая случилась год назад.

Махачев выиграл в данной номинации во второй раз подряд. В 2024 году его сабмишен в поединке с Дастином Порье также стал лучшим . Что забавно, в обоих случаях это был удушающий приём Д’Арсе. С разницей в семь месяцев Ислам одним и тем же способом засабмитил соперников в титульных боях и забрал победу в номинации. Причём после того, как Махачеву вручали первую награду, он говорил, что теперь нужно взять приз за лучший нокаут года, но пока не срослось. Зато с удушающими у Ислама всё хорошо. А конкретно Д’Арсе россиянин называл любимым удушающим: «Это одна из моих любимых удушек. Не так важно, усталость или что-то произошло. Я готов к этому приёму весь бой».

Так что за удушающий Д’Арсе и почему Махачев в нём так хорош? Приём назван в честь американского грэпплера Джо Д’Арсе, который часть его выполнял на различных соревнованиях. По технике выполнения Д’Арсе похож на «анаконду», однако есть небольшие различия в положении руки . При проведении Д’Арсе (называют ещё удушением Брабо) нужен передний захват головы соперника. В бою с Мойкано Махачев позволил сопернику начать подниматься, но тут же схватил за шею уже во фронтальном положении. Следом одна рука должна пройти через подмышку и шею соперника и закрывается замком на бицепсе другой руки. Из этого положения нужно стягивать соперника на бок и начать давление на шею . Мойкано потом вспоминал: «Его удушение было очень крепким, это меня удивило. А ещё меня удивило, как быстро Ислам добрался до моей шеи. Это была ловушка от Ислама».

Ислам Махачев выходит на удушение Д’Арсе Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Махачев этот приём отточил практически до идеала и действительно проводит его очень быстро. Комментатор Лора Санко отмечала, что не видела, чтобы Д’Арсе делали с такой скоростью. Шамиль Шихшабеков, один из спарринг-партнёров Махачева, тоже говорил об умениях Ислама: «Он технично заходит на болевые, удушающие. Я не раз попадался на его коронный приём (Д’Арсе. — Прим. «Чемпионата»), сейчас через раз получается выйти. Если он его берёт, то захват мёртвый. Он очень хорошо чувствует приём».

Другой момент в том, что Махачев проводит вариант с коротким Д’Арсе — он сцепляет замок не на бицепсе, а на запястье . Тренер Жоржа Сен-Пьера Фирас Захаби подробно разбирал приём после победы Ислама над Мойкано: «Короткий Д'Арсе мне нравится больше, чем длинный. Короткий, когда рука на предплечье, лучше, если у тебя нет длинных рук. Когда руки длинные, разумнее класть руку на бицепс. Конечно, нужно быть настолько же физически сильным, как Ислам, чтобы заставлять суперопытных чёрных поясов стучать так отчаянно. Короткий Д'Арсе — лучшая вещь, если ты можешь подкрепить технику физикой. То, как Махачев душит этим приёмом — ему нет никакого смысла заходить на длинный Д'Арсе. Мойкано — феноменальный грэпплер, но нет ничего удивительного, что он так быстро постучал. Когда тебе закрывают приём так, что шея вот-вот сломается, ты постучишь быстро и судорожно. Я сам бывал в таких приёмах. Когда ты просто вот-вот уснёшь, ты можешь постучать спокойно, нехотя. Однако когда твою шею скрутили и искривили, когда позвонки расходятся, ты постучишь быстро и судорожно. Вот настолько мощный, сокрушительный Ислам. Поглядите на спину Махачева, насколько она мускулистая. Вот он, ключ. Я сильно верю в прокачку спины».

Махачев проводит удушение Д’Арсе Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Джо Роган (к слову, у него есть чёрный пояс по БЖЖ) также выделял именно физику Ислама при выполнении приёма: «Махачев исполняет удушение Д’Арсе очень необычным способом. Он делает это по-своему — никто больше так не делает. Обычно боец создает рычаг за счёт давления на бицепс, а Ислам предпочитает держаться за запястье. Махачев своей техникой дополнительно усиливает давление на шею соперника. Не говоря уже от том, что Ислам чудовищно силён. Махачев — элитный грэпплер. И он стал таким благодаря десятилетиям борьбы. Он всю жизнь раскидывает людей, поэтому он душит противников неповторимым образом».

Али Абдель-Азиз заявлял, что Ислам силён как горилла. В зале отмечают, что Махачев вцепляется в соперника словно крокодил и не отпускает из приёма. Две победы подряд над Порье и Мойкано через Д’Арсе привели к тому, что в поединке с Исламом Джек Делла Маддалена все силы бросил на то, чтобы не попасться на этот приём . Настолько Махачев заставил себя бояться в партере. Тренер австралийца Бен Виккерс в перерывах между раундами тоже напоминал про Д’Арсе. Как только Ислам оказывался в удобной позиции для этого приёма и начинал заправлять руку, Делла Маддалена предпочитал отдать боковой контроль и ложился. В том числе поэтому он и не мог подняться, держа в голове, что может быть очень быстро финиширован.

Теперь все соперники будут опасаться Д’Арсе от Махачева, но у Ислама и без этого достаточно много приёмов в арсенале.