«Сбежал» от Цзю, обманул всех и может получить пожизненный бан. Боксёрский позор Зерафы

В начале 2026 года в Австралии прошёл вечер профессионального бокса, который возглавляли Никита Цзю и Майкл Зерафа. Противостояние было в какой-то степени принципиальным, так как Зерафа ранее уже конфликтовал с другим Цзю — Тимофеем. Да и Никита в преддверии поединка не церемонился с соперником: «Сейчас у меня есть возможность переломать ему все кости в теле. Он лицемер, потому что меняет своё поведение в зависимости от того, с кем он говорит и кто его видит. Он актёр. Но я знаю, что настоящий Зерафа жаждет внимания из-за неуверенности в себе. Он трус, поскольку сбежал от боя против Тима. Майкл сам об этом знает, ему с этим жить».

В итоге большой бой для Австралии обернулся пшиком — в третьем раунде бойцы столкнулись головами. Дальше началось что-то странное. Когда врач осматривал Зерафу, тот пожаловался, что не видит одним глазом, а затем повторил это. Доктор сообщил рефери, и тот объявил об окончании поединка, после чего Майкл вдруг начал возмущаться этим решением, так как якобы был готов продолжать бой. При этом на видео чётко видно и слышно, что Зерафа говорит о проблемах со зрением и отдаёт себе отчёт в том, что поединок признан несостоявшимся.

В ринге под свист трибун Зерафа сообщил, что был готов продолжать: «Не знаю, почему все меня освистывают. Это не я остановил поединок. Моей вины нет. Что я сказал врачу? Сказал, что всё размыто, но всё хорошо. Был готов продолжать. Не понимаю, почему меня освистывают. Правда не понимаю. Вы должны поддерживать спортсменов. Это же спорт. Я извиняюсь. Прошу прощения. Мы повторим это снова, обещаю вам. Я не просил останавливать бой».

Затем в социальных сетях Зерафа сообщил, что получил травму орбитальной кости и отслойку сетчатки, и опять подчеркнул, что хотел продолжать. По словам Майкла, он и правда сказал, что не видит одним глазом, однако при этом его не спрашивали о готовности продолжать поединок. Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи раскритиковал австралийца: «Зерафа сдался. Я хотел найти оправдание для него, но его нет. Понимаю, что он сделал. Пытался выйти без ущерба. Понимаю это, он находится в конце карьеры и больше пытается не проиграть, чем победить. Он нашёл способ не проиграть. Бой начал становиться шатким во втором раунде… Хотя, как по мне, у него был хороший первый раунд, но во втором всё стало шатко. Впрочем, раунд был конкурентным».

Бой Никита Цзю — Майкл Зерафа Фото: Chris Hyde/Getty Images

Никита Цзю тоже приложил соперника: «Считаю ли я, что он сдался? Определённо. Я считаю, что он недооценил меня, и, как только появилось рассечение, у него возникло посттравматическое стрессовое расстройство. Эмоции взяли верх, и он запаниковал. Поли Малиньяджи раскритиковал его за отсутствие мужества, за то, что он посыпался… Как только появилась боль, он начал искать выход».

На этом фоне портал Code Sports сообщил, что Зерафе грозит пожизненная дисквалификация за отказ от боя. Отмечалось, что промоутерская компания No Limit Boxing не станет продлевать с Майклом контракт, который истёк после боя с Цзю. Кроме того, там же дали информацию, что бродкастер Fox Sports добавил боксёра в чёрный список.

Майкл Зерафа Фото: Chris Hyde/Getty Images

После таких новостей Зерафа наконец выступил с извинениями: «Я хочу признать, что мои слова были неверны, и извиниться. В тот момент я выбрал не те слова на эмоциях. Я беру на себя полную ответственность и приношу извинения за сказанное. Я принимаю случившееся, несу ответственность за свои слова и за последствия, которые они вызвали. Медицинское обследование показало, что моё зрение составляет 6/20 (30%), это подтверждает, что у меня были проблемы со зрением, но не меняет того, что я сказал в тот момент. Осуждение, дезинформация и нападки со стороны боксёрского сообщества серьёзно сказались на мне. Это не оправдывает мою ошибку, однако объясняет эмоциональное давление. Я спортсмен, но и человек и совершаю ошибки. Мы с командой думали детальнее всё объяснить, но решили, что принять ответственность важнее. Главное — признать ошибку и постараться в будущем стать лучше».

Травля Зерафы в социальных сетях за обман и уклонение от поединка действительно достигла больших масштабов, раз даже Тим Цзю высказался в поддержку Майкла: «Никогда не думал, что сделаю это, особенно для человека, на которого я так зол. Сначала я присоединился к критике, но я считаю, что мы зашли слишком далеко. За последние несколько дней, просто наблюдая за этим со стороны, мы зашли слишком далеко. В какой-то момент, думаю, это вышло за рамки бокса. Как люди мы не заслуживаем, чтобы нас рвали на части таким образом. Это не то, чему нас учит спорт, и слова могут довести человека до серьёзных последствий. Никогда не думал, что этот день придёт, но мне искренне жаль Майкла Зерафу. Мы бойцы, но в то же самое время все мы люди».

Несмотря на то что за Зерафу уже начали заступаться, репутация экс-претендента на титул уже пострадала. Его поведение называли позором, и ко всем следующим поединкам Майкл будет готовиться с шлейфом от этой ситуации. Этого ему точно не забудут.