О’Мэлли снова тащат к титульнику. Ядонг — идеальный вариант для возвращения

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 324. В соглавном событии вечера пройдёт поединок третьего и пятого номеров рейтинга легчайшего веса: экс-чемпион лиги Шон О’Мэлли разделит клетку с китайцем Сонг Ядонгом.

Шон О’Мэлли – один из ярчайших бойцов в легчайшем весе. Худощавый парень с крашеными волосами поначалу вызывал у многих скепсис и сарказм, но затем, когда Шон стал вырубать одного соперника за другим, к нему начали относиться по-другому. Особую популярность О’Мэлли набрал после победы над Петром Яном. Да, победы крайне спорной, в том поединке судьи буквально подарили Сахарку билет в элиту дивизиона, однако Шон этим шансом воспользовался. Сначала О’Мэлли вырубил доминирующего чемпиона Алджамейна Стерлинга, а затем успел защитить пояс, взяв реванш у Марлона Веры.

О’Мэлли стал любимчиком не только Даны Уайта, но и тысяч фанатов по всему миру. Неординарная внешность, отличный трэш-ток, а главное – яркий стиль в октагоне: всё это сделало Шона одной из крупнейших звёзд UFC. О’Мэлли – зрелищный ударник, который умеет грамотно пользоваться своими габаритами. У американца классный бокс, он плотно достаёт соперников с дистанции, что является его главным оружием, а в совокупности с отменным таймингом Шон становится крайне опасен для оппонентов любого уровня – Алджамейн Стерлинг соврать не даст.

Неудивительно, что долгое время О’Мэлли «оберегали» от однобокого борца Мераба Двалишвили, потому что в руководстве понимали, что Шон – та самая золотая курица промоушена, которая умеет продавать билеты и трансляции и которая приносит прибыль. Но Двалишвили всё же дождался своего титульного шанса, и О’Мэлли утратил пояс. Более того, Шон проиграл и в реванше, причём досрочно.

Стал ли после этих двух поражений Шон хуже как боец? Вряд ли. Ударная техника по-прежнему при нём, и он до сих пор один из топовых бойцов дивизиона. Однако, возможно, поражения сказались на его психологическом состоянии. О’Мэлли даже задумывался о завершении карьеры, но перед этим нацелился на последний титульный забег.

«По правде говоря, готовлюсь к бою с Петром [Яном]. Понимаю, что не могу смотреть за спину Сонгу. Он чертовски опасен. У него есть сила в обеих руках, он быстр. Готовлюсь к нему, однако готовлюсь и к Петру. Пётр знает, что будет дальше. Я выйду, позабочусь о Сонге и сделаю следующий шаг. В этом есть смысл. 2026 год будет отличным. Я позабочусь о Сонге, позабочусь о Петре, мой бизнес взорвёт… Собираюсь завершить карьеру. Это может быть последний год Сахарка», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Сонг Ядонг Фото: Chris Unger/Getty Images

И в словах Шона есть логика. Вы удивитесь, если О’Мэлли станет следующим претендентом на титул? Возможно, со спортивной точки зрения Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили заслуживают боя с Яном больше, но если бы в UFC всё было устроено только с точки зрения спорта, то О’Мэлли вряд ли бы стал чемпионом. У Шона есть определённые привилегии от руководства промоушена, плюс у американца с Петром незаконченное дело, и Ян точно хочет взять реванш у Сахарка больше, чем провести трилогию с Двалишвили или встретиться с Умаром. И не стоит забывать, что летом состоится турнир в Белом доме, и Шона как одну из главных американских звёзд лиги на сегодняшний день будут максимально тащить в кард этого турнира, и совершенно естественно, что титульный бой в приоритете.

Однако для этого Шону нужно пройти Сонг Ядонга. Кажется, даже в выборе соперника для успешного возвращения О’Мэлли в промоушене постарались. Ему не дали ни Умара, хотя в этом был бы смысл, и такой поединок мог бы стать претендентским, ни Кори Сэндхагена, который мог бы дать крайне конкурентный бой Сахарку, ни Дейвисона Фигейреду, который со своими навыками грэпплинга и джиу-джитсу не подходит Шону стилистически. О’Мэлли получил в соперники пятого номера рейтинга Сонг Ядонга – и это лучший вариант из всех для американца.

Китайский боец идёт высоко в рейтинге, и победа над ним укрепит Шона в статусе одного из претендентов на титул. И Сонг стилистически подходит О’Мэлли лучше, чем все остальные. Ядонг – базовый ударник, который вряд ли будет тащить Шона в партер. А в стойке, несмотря на то что Сонг – жёсткий боец, у О’Мэлли будет преимущество и в габаритах, и в технике. К тому же в по-настоящему больших боях Ядонг проигрывал: и Сэндхагену, и Яну.

Никто не говорит, что это будет лёгкая прогулка для Шона, на таком уровне лёгких прогулок не бывает. Однако матчмейкеры дали О’Мэлли наиболее удобного соперника из всех, при этом организовав потенциально один из самых ярких поединков в карде – в выигрыше все.