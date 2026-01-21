Звезда UFC заявил, что лига даёт ему запрещённый препарат. Льюис просто перепутал?

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 324, который станет первым большим ивентом организации в 2026 году. В рамках основного карда состоится поединок топовых тяжеловесов — Вальдо Кортес-Акоста, впечатлявший всех в прошлом году, встретится с одной из главных звёзд дивизиона Дерриком Льюисом. В преддверии боя Чёрный зверь решил «раскрыть тайну», что в UFC ему дают пептиды .

«Не буду врать — сейчас я в лучшей форме в своей жизни. В ментальном и физическом плане всё идёт отлично. Я чувствую себя идеально. UFC дала мне отличные пептиды, принимаю их каждый день и реально чувствую разницу», — рассказал Льюис в подкасте Beast and the Cowboy.

И его тренер Боб Перес тоже подтвердил слова подопечного: «Восстановление было просто сумасшедшим. Обычно по пятницам у нас не самый лёгкий день — после основной тренировки он идёт на силовую и функциональную подготовку, а тут он захотел ещё поработать по тяжёлому мешку, и мне пришлось его просить: «Пожалуйста, давай закругляться». Это реально поражало — насколько быстро подействовали пептиды. Это может в корне изменить для него всю игру».

Если коротко, то пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые выполняют роль строительного материала в организме, способствуют улучшению восстановления после болезней, травм, операций и физических нагрузок. Есть биорегуляторные пептиды, которые хорошо изучены и просто помогают истощённому организму, а есть чисто спортивные пептиды, с которыми больше рисков. В том числе потому, что бо́льшая часть из них находится в списке запрещённых веществ .

Разумеется, в UFC приём таких препаратов под запретом даже после ухода USADA. Поэтому на слова Льюиса довольно оперативно отреагировали. Вице-президент организации Джефф Новицки отметил, что боец путается в терминах: « Мы не давали Деррику Льюису пептиды. Пептиды запрещены в любое время правилами UFC и атлетических комиссий . Деррик имеет в виду инъекционные препараты, которые прошли стороннее тестирование и сертифицированы как разрешённые в любое время».

В такую версию можно поверить хотя бы потому, что Льюис в принципе любитель эпатировать публику странноватыми заявлениями. Например, перед последним поединком с Таллисоном Тейшейрой Деррик говорил, что в UFC всё по сценарию: «Я так долго не выходил в октагон, потому что многие бойцы не хотели драться, а те, кто хотел — у них уже были назначены поединки. Там много всего — политика, сценарий. Ведь в UFC всё по сценарию. Например, они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде, так что это часть сценария. Если кто-то хочет сделать ставку — самое время».

И да, Льюис победил нокаутом в первом раунде. Теперь перед боем с Кортес-Акостой он напомнил о наличии сценариев и заявил, что его не волнуют принципы чистого и честного боя: «Плевать на правила. Если будет необходимо, то я могу и в глаз ткнуть, и по яйцам ударить. Буду делать всё, чтобы победить. Пусть готовится ко всему этому». Ну и победные интервью Льюиса в октагоне после привычных перформансов со снятыми шортами — отдельный вид искусства.

Деррик Льюис Фото: Chris Gardner/Getty Images

При всех спорных заявлениях и поступках Льюиса в UFC его позиции никогда не будут под угрозой. После серии из трёх поражений Дана Уайт публично заявлял, что ему нравится Деррик и никуда из промоушена он не денется. Мало кому выдают такой иммунитет. А Льюис этим пользуется и вбрасывает яркие заявления, которые вызывают шумиху, как в случае с пептидами. Но надо признать, что с задачей привлечь внимание Чёрный зверь справляется идеально.