«В день по 5-10 сообщений приходит: «Давай в UFC». Говорим с российской суперзвездой PFL

В 2024 году российский боец Шамиль Мусаев очень громко заявил о себе, с грохотом ворвавшись в Гран-при PFL в полусреднем весе и разнеся там всех соперников, включая непобеждённых соотечественников Мурада Рамазанова и Магомеда Умалатова. Выиграв Гран-при и приз в $ 1 млн, Мусаев пропал более чем на год, а совсем скоро сразится за титул чемпиона PFL в полусреднем весе с Рамазаном Курамагомедовым. В интервью «Чемпионату» яркий российский нокаутёр рассказал о причинах простоя и нюансах контракта с PFL, признался, что в своё время мог подписаться в UFC, и отметил, что не хотел бы биться с соотечественниками.

Также Мусаев объяснил, почему не сразу получил положенный $ 1 млн, оценил дебют Ислама Махачева в полусреднем весе и заявил, что в PFL этот дивизион сильнее, чем в UFC. Турнир PFL Dubai, на котором Мусаев сразится за титул с Курамагомедовым, пройдёт 7 февраля. Ивент покажет онлайн-кинотеатр Okko.

— Как самочувствие после простоя? Нет какой-то «ржавчины»?

— Нет-нет, всё нормально, всё чётко. Год, честно говоря, пролетел незаметно. Жил спокойно своей жизнью, занимался своими делами, ничего необычного.

— Говорили, что у тебя проблемы с визой, из-за чего и получился простой. Так ли это?

— Нет, проблем с визой у меня не было. У меня была виза, но она заканчивалась. Просто на новый сезон мы не договорились, и на этой почве меня, можно сказать, «слили» с Гран-при.

— Вы должны были пересмотреть контракт?

— Да, должны были пересмотреть. Плюс ко всему там же пошло, что чемпион будет биться против чемпиона. Я думал участвовать в Гран-при, у меня было такое желание. А там хотели, чтобы чемпион дрался с чемпионом, и вот так получилось.

— Не было обидно потерять год именно в тот момент, когда о тебе заговорили, назвали лучшим российским бойцом года?

— Нет. С одной стороны, может, так было даже лучше. Кто знает.

— У тебя предыдущие три боя были с земляками из Дагестана, и сейчас тоже бьёшься с человеком из Дагестана. Ты бы хотел избегать боёв с соотечественниками или не переживаешь по этому поводу?

— Приходится биться. Дагестанцы — лучшие во всём мире, приходится с ними состязаться. А так, конечно, со своими драться бы не хотелось. Всё-таки земляки. Чуть другой настрой всё равно бывает. На бойцов из других стран по-другому настраиваешься, а со своими братское отношение тоже присутствует. Если честно, я не рад, что дерусь с земляком, но приходится. Однако уже когда выхожу в клетку, то не думаю — из Дагестана он или нет.

— Обстановка вокруг таких боёв кажется более спокойной.

— Я думаю, наоборот. Людям же интереснее, нет? Если бы я дрался с каким-то американцем или бразильцем, кому было бы интересно? Нас кто смотрит? В основном же наши? И такие бои, по сути, же интересны, нет? Я думаю, что это самый ожидаемый бой на сегодня.

— Курамагомедов, на твой взгляд, превосходит в чём-либо Магомеда Умалатова и Мурада Рамазанова?

— Нет, каждый соперник, против которого я выхожу, по-своему сложный. Нет такого, что этот лучше, тот ещё лучше. Каждый бой сложный по-своему. Не могу выделить что-то, в чём Курамагомедов лучше них. В клетке будет видно.

— А в чём видишь свои преимущества перед Курамагомедовым?

— У нас в чём-то похожий стиль. Мне кажется, мы на одном уровне. Посмотрим, кто свою работу навяжет. Победит тот, кто сильнее, как говорится. Не считаю, что он слабее меня, очень серьёзный соперник, разносторонний. Я сейчас раскрывать не буду ничего, но определённые заготовки есть. Посмотрим, что получится.

— Вы два непобеждённых бойца. На тебя не давит этот статус?

— Давления такого нет, однако хотелось бы, конечно, так и оставаться непобеждённым.

— В 2024 году ты выиграл Гран-при. Я слышал уже от других победителей, что призовой $ 1 млн получить тяжело. У тебя проблем не возникало?

— Пришлось чуть подождать, пару месяцев вроде. Но там не из-за каких-то санкций. Там есть такой момент, что USADA должна сказать своё слово, чистый боец или нет. И после этого выплатили. Загвоздка была в USADA.

— Были планы или цели, которых сумел достичь с помощью $ 1 млн?

— Да, по-любому да (смеётся), конечно. Но без конкретики.

— Часто бойцы из России остаются в тени из-за нежелания работать на медийку. Тебя это беспокоит или на тебе такое не сказывается?

— Ну, знаешь, всё же индивидуально. Я, например, особо не выделяюсь интервью или другими медийными делами. Для меня лучше выйти в клетку и показать красочный бой. В этом больше медийности, больше хайпа. Периодически я даю интервью. Но чем реже разговариваешь, тем интереснее, нет? Если раздавать интервью налево-направо, то кому это будет интересно?

— Ну, ты, может, видел, что Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, другие бойцы завели свои телеграм-каналы. Не планируешь тоже завести?

— Пока я ничего не создавал, ничего не делал. Но, возможно, сделаю.

— Учитывая, что сейчас в PFL не будет Гран-при, сама структура твоего контракта изменилась?

— Да, мы пересмотрели всё. Контракт на определённое количество боёв до определённого года.

— Не знаю, видел ли ты, однако после твоих выступлений очень многие писали, что хотят видеть тебя в UFC. Сейчас ты боец PFL, но был ли переход в UFC целью для тебя?

— Да, прежде чем перейти в PFL, я хотел подписаться в UFC. Однако не получилось, и я пошёл в PFL. А так мне каждый день по 5-10 сообщений от разных людей приходит в социальных сетях: «Давай в UFC».

— Ты вёл переговоры с UFC или вы просто спросили, есть ли такая возможность, и всё?

— Были люди, которые говорили, что сделают, могут подписать, но всё так и осталось на уровне разговоров. Вадим Немков говорил, что UFC неинтересны российские бойцы? Мне такого не говорили, однако факт в том, что меня не подписали. Я не знаю, что там говорили, как разговаривали. Может, вообще даже не разговаривали.

— Есть для тебя что-то, в чём PFL, на твой взгляд, лучше UFC?

— Преимущества… Ну, я бы сказал, что сейчас полусредний вес в PFL очень конкурентный. Хуже, чем в UFC, что ли? Есть ещё ребята там. Рамазан, Тэд Джин есть там на старте, ждёт своего часа. Он же чемпион Гран-при. Я думаю, он будет драться с тем, кто победит в нашем бою.

— Говоря о 77 кг, то как тебе дебют Ислама Махачева в этом весе?

— Прекрасно. Но я, если честно, не думал, что он так легко выиграет. Ожидал, что будет тяжёлый бой. Я думал, что Делла Маддалена себя проявит, однако он ничего не смог сделать. Ислам просто не почувствовал пацана. Перспективы Ислама и возможный бой с Топурией? Не знаю, если честно. Топурия же маленький.

— Если бы Ислам тебя попробовал привлечь к лагерю для подготовки, то согласился бы?

— Я об этом не думал, но почему бы не помочь?

— Следишь за своей весовой категорией в других лигах? Полусредний вес и в UFC считается чуть ли не самым конкурентным.

— Я нахожусь в PFL, так что мне интересны бойцы отсюда, их бы как-то одолеть. Здесь тоже серьёзная конкуренция в 77 кг. Лучше, чем в UFC, я считаю. Кто есть в UFC в топ-5, например? Шавката я знаю, а про Гарри и Пратеса впервые слышу вообще.

— Какие у тебя планы в целом сейчас? Насколько часто хотел бы выступать?

— В идеале хотел бы подраться сейчас и потом ещё пару защит провести. Три боя за год. Переход в другой вес в будущем? Если буду чемпионом в 77 кг, проведу несколько защит, тогда можно будет говорить на эту тему. Пока я как чемпион не обосновался.