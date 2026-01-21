«Я поменял ММА». Хабиб восхищается своей знаменитой речью — а о чём она?

В начале 2026 года в социальных сетях появился новый тренд — ностальгический. Все окунулись в воспоминания о том, каким был мир 10 лет назад. Люди выкладывают фотографии из 2016 года, делятся какими-то историями из прошлого.

Не остался в стороне и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. 10 лет назад Орёл был на подступах к титулу в лёгком весе, в начале 2016 года он финишировал Даррелла Хорчера и улучшил свой рекорд до 23-0. Как вспоминает сам Нурмагомедов, тогда ему предложили титульный бой против Эдди Альвареса, и россиянин даже подписал контракт. Но затем был анонсирован поединок чемпиона против чемпиона — Альвареса свели с самым популярным бойцом лиги Конором Макгрегором, который к тому времени успел провести легендарный бой против Жозе Альдо, а также дилогию с Нейтом Диазом.

«Я не стал говорить, что это несправедливо. Я попросил у них бой с Майклом Джонсоном, который нокаутировал Дастина Порье, на турнире UFC в Нью-Йорке. Я очень хотел подраться в «Мэдисон Сквер Гарден», а Джонсон уже был в топ-4, только что выиграл главный бой», — рассказал Хабиб в интервью телеканалу UDAR.

В итоге Хабиб выступил в карде турнира UFC 205 в Лас-Вегасе против Майкла Джонсона, возглавили тот ивент Макгрегор и Альварес — Конор в этот вечер стал двойным чемпионом.

Нурмагомедов же в доминирующем стиле разобрался с крепким Майклом Джонсоном: Орёл избивал Джонсона в партере, успевал беседовать с оппонентом и говорить, что именно он должен драться за титул, а затем провёл кимуру. После боя Хабиб произнёс речь в октагоне, которая, по его словам, изменила мир ММА.

Хабиб Нурмагомедов на UFC 205 Фото: Al Bello/Getty Images

«Это было одно из самых доминирующих моих выступлений и вообще в истории UFC, и я там произнёс ту речь, которой поменял ММА в целом. Если вы помните это: «Я хочу драться с вашим цыплёнком. Это самый лёгкий бой для меня». Я эту речь сказал, тогда и Конор выиграл красиво, я выиграл, и ещё у нас была стычка на взвешивании — оттуда это всё загорелось, ноябрь 2016 года. Очень многие современные фанаты вообще не знают этой истории», — сказал Нурмагомедов в интервью на телеканале UDAR.

Конечно, Хабиб слегка преувеличивает значение своей речи: всё-таки вряд ли какие-то слова могут повлиять на мир ММА в целом. Однако тот монолог Хабиба стал началом его исторического противостояния с Макгрегором. Интересно, что до этого особого конфликта у Орла с Конором не наблюдалось, напротив, бойцы были в неплохих отношениях, высказывали друг другу уважение и даже сфотографировались вместе.

Но осень 2016 года и турнир UFC 205 стали поворотным моментом и точкой невозврата. Хабиб и Конор повздорили на пресс-конференции перед турниром, а речь Хабиба в октагоне разожгла настоящий конфликт.

« Хочу оставаться скромным, однако я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыплёнок», который в начале года сдался, а сейчас бьётся за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим цыплёнком, потому что он самый простой соперник в лёгком весе », — вот что сказал Нурмагомедов после победы над Джонсоном.

Прозвище Цыплёнок надолго прикрепилось к Макгрегору: все те, у кого были конфликты с Конором, называли его именно так.

«Почему я назвал Конора цыплёнком? Ну, знаете, Макгрегор, Макнаггетс, «Макдоналдс»… Не то что цыплёнок — я имел в виду курицу: chicken», — прокомментировал позже Нурмагомедов.

С этой речи началась настоящая вражда Конора и Хабиба которая ушла далеко за пределы спорта. Два года Макгрегор и Нурмагомедов шли к очному противостоянию, которое стало самым кассовым и, пожалуй, самым известным за всю историю UFC.