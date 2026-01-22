Потенциальный бой года. Почему рубка тяжеловесов на UFC 324 обязательна к просмотру

На грядущем UFC 324 ожидается немало реально крутых боёв: главный поединок от Пимблетта и Гэтжи, потасовка О`Мэлли и Сонга в легчайшем весе, очередная схватка Умара Нурмагомедова и многое другое. Однако есть ощущение, что самым брутальным боем вечера, месяца, а то и года станет встреча двух тяжеловесов — Вальдо Кортес-Акоста и Деррик Льюис подерутся в третьем по формальной значимости событии турнира. Победитель поединка вряд ли станет претендентом на пояс в супертяжёлом весе, парни пока занимают пятое и восьмое места в рейтинге соответственно, однако это не причина пропускать схватку.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Деррика Льюиса вряд ли стоит представлять тем, кто хотя бы немного интересуется UFС. Рекордсмен лиги по количеству нокаутов, обладатель разрушительного удара с обеих рук и просто жуткий парень по прозвищу Чёрный зверь всегда делает зрелище. Пару лет назад казалось, что американцу пора на пенсию: три досрочных поражения подряд продемонстрировали, что в игре Льюиса есть серьёзные проблемы. Однако Дана Уайт выказал публичную поддержку своему любимчику, и тот отблагодарил за доверие: 40-летний ветеран выиграл три из четырёх последних боёв, нокаутировав Маркоса де Лиму, Родриго Насименто и Таллисона Тейшейру. Льюис давно не претендует на титульные бои, зато в качестве жестокой проверки для потенциальных звёзд тяжёлого веса подходит идеально…

Плюс Деррик по традиции классно пиарит свои бои. На этот раз американец решил стартовать с беспроигрышной темы расизма, почему-то заявив, что его соперник «не гордится своим цветом кожи». Потом Льюис и вовсе похвастался тем, что UFC поставляет ему запрещённые лекарства, и рассказал о потрясающем эффекте, благодаря которому он теперь находится в лучшей форме за карьеру. Впрочем, промоушен оперативно открестился от фантазий Чёрного зверя, заявив, что тот просто всё перепутал. Тем не менее Деррик снова заставил о себе говорить, что и было его главной целью.

Соперник у Чёрного зверя не менее интересный. Кортес-Акоста стал главным героем дивизиона в 2025 году, успев провести сразу пять поединков! В четырёх удалось победить: самым драматичным стал бой с Анте Делией – Вальдо пропустил тычок в глаз и даже формально был нокаутирован, но потом сумел вырвать победу. Нашлось и поражение, поскольку Кортес-Акоста не сумел переиграть на руках обновлённую версию Сергея Павловича. Тем не менее боец с доминиканскими корнями проявил себя с наилучшей стороны, ведь готовность драться каждые два месяца и спасать турниры всегда высоко ценилась UFC.

24 нокаута у Льюиса, восемь нокаутов у Косты — шанс на то, что поединок пройдёт всю дистанцию, близится к нулю. На стороне Деррика богатейший опыт, невероятный удар и звериная хитрость. Кортес-Акоста может противопоставить ветерану спортивный голод, качественную работу на дистанции и умение ловко зарабатывать очки в глазах судей. Этот поединок пропускать абсолютно точно нельзя, там будет ярко. Ну и в целом турнир UFC 324 должен получиться потрясающим, хочется в это верить. Мы уже соскучились по главному промоушену планеты.