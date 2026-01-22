Аванс или попытка «слить» россиянина? UFC снова даёт Куниеву топ-соперника

В ночь с 7 на 8 февраля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 266. В главном карде вечера выступит российский тяжеловес Ризван Куниев, который незадолго до турнира получил нового соперника – шестого номера рейтинга Жаилтона Алмейду. Об этом заявил сам Куниев, который на своей странице в социальных сетях опубликовал анонс поединка с бразильским бойцом.

Ризван дебютировал в UFC в 2025 году, хотя подписал контракт с лигой ещё в конце 2024-го. Изначально Куниев должен был подраться с Мартином Будаем, однако соперник слетел с поединка. После этого россиянин заявил, что в организации для дебютного боя дали ему пятого номера рейтинга Кёртиса Блэйдса. Блэйдс, к слову, тоже несколько раз срывал поединок, в итоге бойцы разделили клетку на турнире UFC в Баку.

Увы, с ходу залететь в рейтинг Ризвану не удалось, хотя дебютант и боец из топ-5 выдали очень близкий бой. Куниев был лучше в стойке, но не справился с борьбой и клинчем Блэйдса. По итогам трёх раундов один судья отдал победу россиянину, два других – американцу, который и вышел из поединка победителем.

Однако при этом российский боец показал, что у него есть потенциал и что аванс в виде бойца из топ-5 в дебюте был выдан ему неспроста. К слову, с борьбой Блэйдса в своё время не справился и Александр Волков, причём Куниев дал Кёртису куда более близкий бой, чем Драго.

Больше в 2025-м Ризван не выступал, но получил анонс поединка на начало этого года. В соперниках у Куниева должен был оказаться Райан Спэнн, и это, конечно, считался проходной вариант для Ризвана. Райан в тяжах провёл только два боя (рекорд 1-1), в основном в UFC он выступал в полутяжёлом весе, где проиграл всем топам, причём и нокаутами, и сабмишенами. Возможно, для Куниева это было и неплохое развитие событий: Ризвану для уверенности в собственных силах неплохо бы одержать победу, причём победу досрочную, и Спэнн выглядел тем парнем, которого российский боец должен был просто переехать.

Однако Куниеву вновь не повезло: очередной соперник слетел с поединка против него – уже в четвёртый раз! И это при том, что Ризван провёл в UFC только один бой. Но, возможно, всё к лучшему: до турнира остаётся две с половиной недели, и в промоушене нашли российскому бойцу нового оппонента – и снова топового. Куниев разделит клетку с шестым номером рейтинга, с бойцом, который ещё в ноябре, по сути, проводил претендентский поединок против Александра Волкова – Жаилтоном Алмейдой.

Конечно, выбор соперников для Куниева со стороны матчмейкеров удивляет. Боец-дебютант сначала получает пятого номера рейтинга, а после поражения, причём весьма спорного, разделит клетку с шестым номером рейтинга: согласитесь, такие авансы выдаются в UFC крайне редко. Бой с Алмейдой для Куниева – ещё один шанс миновать предварительные бои и сразу попасть в топ-10.

Но при этом, конечно, поединок с таким опасным соперником – риск получить второе поражение подряд. И с рекордом 0-2, пусть и в боях с топовой оппозицией, будет сложнее пробиваться наверх. Риск усугубляется тем, что Алмейда, как и Блэйдс, – отличный борец, даже, пожалуй, более серьёзный, чем Кёртис. Так что у россиянина вполне могут возникнуть проблемы: бразилец наверняка посмотрит поединок Куниева с Блэйдсом и не будет изобретать велосипед. Поэтому Ризвану в оставшиеся две недели нужно усиленно поработать над защитой от борьбы.

Для Куниева статус предстоящего турнира кардинально изменился. На Ризвана в промоушене вновь делают большие ставки, и победа над Алмейдой может открыть для россиянина титульные перспективы. Но это точно будет максимально сложный бой — Александр Волков недавно в этом убедился.