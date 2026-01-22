Мы соскучились по главному промоушену мира. 5 лучших боёв UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие станет историческим, дебютным в эпоху Paramount. Поэтому организаторы постарались действительно на славу. Они собрали шикарный кард, в котором нашлось место для многих топовых бойцов. А главное — эксперты в один голос предсказывают огромное количество досрочных побед и нокаутов. Промоутеры провернули такую искусную работу, чтобы первый номерной турнир года стал настоящим бриллиантом, задал тон всему будущему организации. Но пять поединков стоят особняком.

Полный кард турнира UFC 324

Основной кард

Прелимы

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;

Андрей Пуляев — Атеба Готье;

Никита Крылов — Модестас Букаускас.

Ранние прелимы

Алекс Перес — Чарльз Джонсон;

Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;

Джош Хокит — Дензел Фриман;

Рики Турсиос — Кэмерон Смотерман;

Адам Фьюджитт — Тай Миллер.

Андрей Пуляев — Атеба Готье

Безусловно, российская публика должна остаться в восторге. На турнире выступят сразу три представителя нашей страны. Но особые ожидания и предвкушение (а где-то и опасения) перед поединком Андрея Пуляева. Его профессиональный рекорд – 10-3, и он старается освоиться в лучшей лиге на планете. Пока получается с переменным успехом. Победа на Dana White's Contender Series принесла заветный контракт. Однако дебют получился обескураживающим. Андрей по всем статьям уступил британцу Кристиану Лерою Данкану. Можно списать это на то, что поединок проходил в Лондоне, а соперника поддерживали изо всех сил. Но оценки судей выглядели слишком удручающе – 27-30, 27-30, 26-30.

Правда, ту неудачу россиянин успел закрыть. Он оказался сильнее американца Ника Клейна. Причём сделал это максимально убедительно. Уже во втором раунде Пуляев отправил оппонента в технический нокаут. После удара ногой по корпусу оппонент «поплыл». Остальное было лишь делом времени. Андрей спокойно финишировал соперника и добыл важнейшую победу. Но теперь будет намного сложнее. Атеба Готье к своим 23 годам успел наколотить профессиональный рекорд 8-1. Однако намного страшнее то, что парень делает с соперниками в UFC. В лигу Даны Уайта он также пробился через Претендентскую серию. А в самом промоушене успел оформить три досрочные победы. Более того, всё неизменно заканчивалось в первом раунде. Нарушать традицию камерунец вряд ли хочет. Поэтому попытается пойти за очередной «досрочкой».

Арнольд Аллен — Жан Силва

Открывать основной кард будет рубка, которая обречена на то, чтобы запомниться на долгие годы. Британец Арнольд Аллен схлестнётся с бразильцем Жаном Силвой. У каждого – своя мотивация. Но представить скучный бой с участием этих парней просто невозможно. У Аллена профессиональный рекорд – 20-3, и он рвётся в топ дивизиона. Сейчас Арнольд находится на шестой строчке. Повлияли поражения от Макса Холлоуэя и Мовсара Евлоева. Однако британец проделал работу над ошибками и те неудачи успел закрыть. Он оказался сильнее Гиги Чикадзе и вновь заявил о желании ворваться в чемпионскую гонку. Сейчас эти амбиции пройдут отличную проверку на прочность.

Силва – один из самых безбашенных «Боевых ботаников». И для него предстоящий поединок – отличный шанс. Сейчас бразилец располагается на 10-й строчке в рейтинге полулегковесов. Жан отличается ярким образом и экстравагантным поведением. Он может буквально нагавкать на соперников, не стесняется в выражениях. Профессиональный рекорд Силвы – 15-3. Бразилец шёл на длительной победной серии, но всё-таки оступился – не смог совладать с Диего Лопесом. Жан тотально провалил поединок с соотечественником и был нокаутирован под занавес второго раунда. Однако теперь он выйдет в клетку максимально обозлённым и заряженным.

Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис

Большое внимание – к дуэли тяжеловесов. Вальдо Кортес-Акоста продолжает своё продвижение в титульной гонке. Пятый номер рейтинга дивизиона с рекордом 19-2 выдал впечатляющий отрезок. В восьми последних поединках он одержал семь побед. А единственное поражение единогласным решением судей пришлось на противостояние с Сергеем Павловичем. Но его обозлённый гигант успел закрыть двумя быстрыми нокаутами. В первом раунде были повержены Анте Делия и Шамиль Газиев. Теперь доминиканец рассчитывает продвинуться ещё выше, громко заявив о притязаниях на титул.

Однако проверка обещает получиться жёсткой. Четвёртый номер рейтинга – Деррик Льюис (29-12, 1 NC). На стороне американца колоссальный опыт. А ещё в последнее время Чёрный зверь разошёлся. Он одержал две красивые досрочные победы. И очень ярко праздновал их. То снимая шорты, то ползая по клетке. Говоря откровенно, возрастной ветеран даёт шоу, которое не всегда можно увидеть в исполнении молодых парней. Он прекрасно понимает, что соперник – очень опасный и мощный. Поэтому может сделать ставку на размены и собственную огневую мощь. Тогда ситуация вполне может стать настоящим счастьем для фанатов.

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг

Бой, который все называют претендентским в легчайшем весе. Да, именно Шона О’Мэлли считают фаворитом в плане попадания в титульный поединок. А всё потому, что Сахарок может провести реванш с обладателем чемпионского пояса Петром Яном. И это при том что Шон (18-3) идёт на серии из двух поражений. Он дважды уступил Мерабу Двалишвили – сначала единогласным решением судей, а затем и сабмишеном. Однако теперь американец получил прекрасную возможность исправить положение. Третий номер рейтинга дивизиона получил пятого.

Сонг Ядонг – крепкий китаец с профессиональным рекордом 19-6-1, 2 NC. Выступает нестабильно, но невероятно ярко. А в четырёх последних боях добыл три победы. Совладать не получилось только с Петром Яном. Впрочем, ему представитель Поднебесной уступил лишь единогласным решением судей. Кроме того, Сонг выглядел очень неплохо, доносил до оппонента мощнейшие атаки. И они нашли своё отражение на лице россиянина. Ядонг получил шанс, которым просто обязан попытаться воспользоваться. Если китаец одержит яркую досрочную победу, то вполне сможет требовать одного из большой тройки – Мераба, Умара Нурмагомедова – или самого Петра. Поэтому китаец Сонг может рискнуть, поставив на кон вообще всё!

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт

Вишенка на торте. Да, к этому противостоянию многие относятся скептически. Но есть ощущение, что именно оно превратится в главное зрелище. Джастину Гэтжи отступать некуда. 37-летний американец уже сказал, что хочет титульный шанс, а иначе он готов завершить карьеру. Бой за временный титул открывает дорогу к громким вызовам и денежным противостояниям. Профессиональный рекорд у Хайлайта – 26-5. И сложно поверить, что лишь пять (!) поединков из 31 добрались до судейского решения. Кроме того, ещё свежи в памяти воспоминания о нокауте, оформленном в противостоянии с Дастином Порье. Гэтжи готов поставить на кон всё, чтобы разобраться с любимчиком лиги.

Пэдди Пимблетт же продолжает собирать весь хейт и двигаться к вершине. Его ругают абсолютно за всё. И за образ, и за любовь к еде, и за бои с ветеранами. Но Пэдди (23-3) по-прежнему безупречен в UFC – 7-0. Кроме того, своим ярким поведением Пимблетт снискал поддержку со стороны руководства. И теперь замахивается на очень громкие противостояния – с Арманом Царукяном, Илиёй Топурией, Исламом Махачевым. Однако чтобы не потерять всё это, необходимо побеждать Гэтжи. Причём Пэдди выписали очень серьёзный аванс, поставив в главный бой исторического турнира. Поэтому от Пимблетта ждут максимально яркой победы.