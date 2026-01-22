Фёдор Емельяненко стал заслуженным тренером по самбо. Изучаем его главных учеников

Фёдор Емельяненко – невероятная величина в российском спорте. И огромных успехов он добился в самбо. С этой дисциплины начинался путь Последнего Императора. Девять раз он становился чемпионом России, четыре раза триумфовал на первенствах планеты . В итоге Фёдор совершенно заслуженно стал заслуженным мастером спорта по самбо. Его победы навсегда вписаны в историю золотыми буквами. Но на этом Емельяненко не остановился. Он продолжал передавать свой опыт даже после того, как полностью перебрался в смешанные единоборства. В итоге у Фёдора набралось большое количество титулованных учеников.

Теперь же тренерские достижения Последнего Императора получили документальное признание. Во Всероссийской федерации самбо сообщили, что Емельяненко достиг звания заслуженного тренера России: «Приказ был подписан 13 января 2026 года. Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Фёдора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств».

Мы решили разобрать самых ярких учеников Фёдора. И понаблюдать, каких успехов они добились в самбо и других дисциплинах.

Вадим Немков

Вадим Немков, пожалуй, главный бриллиант в копилке учеников Последнего Императора. С самого раннего возраста он начал заниматься самбо под руководством Емельяненко. И в своей весовой категории очень быстро стал доминирующей силой. Пять раз Вадим оказывался лучшим на чемпионатах России, четырежды – на первенствах мира . А ещё в копилке Немкова два золота на Европе. Поэтому можно смело сказать, что россиянин наводил ужас на всех соперников. И всё это было большой заслугой Фёдора Емельяненко, который буквально нашёл в Вадиме своё продолжение в самбо. В итоге Немков добрался до звания мастера спорта России международного класса.

Виктор Немков Фото: sambo.sport

А ещё Последний Император постоянно сопровождает Вадима по ходу карьеры в MMA. И там у Немкова всё в полном порядке. Россиянин идёт с профессиональным рекордом 20-2, 1 NC. Сначала он являлся доминирующим чемпионом лиги Bellator. В итоге промоушен поглотила организация PFL. На новом месте Вадим решил сменить весовую категорию. Он перебрался в тяжёлый дивизион, выдал серию из трёх побед. Примечательно, что все три были добыты именно сабмишенами – получились досрочными. Сейчас Вадим обладает титулом чемпиона PFL в тяжёлом весе

Виктор Немков

Брат Вадима – Виктор Немков. Он максимально активно выступал по правилам боевого самбо. Но при этом на чемпионатах России он добирался до золота не так часто – всего лишь два раза. Зато, что примечательно, дважды завоевал награды высшей пробы на чемпионатах мира . На чемпионатах Европы Виктор также выступал с завидным постоянством. Но пока Вадим штамповал золотые медали, его брат оставался на пьедестале. В его активе – две бронзы и одно серебро. Виктор – старший брат, который всегда больше внимания уделял подготовке Вадима. Поэтому особенных вопросов такие результаты не вызывают.

В MMA Виктор выступает очень давно. И наколотил профессиональный рекорд 34-10-1. Правда, в последнее время Фёдор не сопровождает бойца во время его поединков. С этой задачей справляется брат – Вадим. Но Последний Император совершенно точно приложил свою руку к формированию Виктора. В его копилке было большое количество мощных побед и статусных «скальпов». Правда, карьера Немкова – история терпения. А всё потому, что до реальных титулов Виктор так и не добрался. Однако компенсировал это достижениями в самбо.

Кирилл Сидельников

Кирилл Сидельников носил милое прозвище – Маленький Фёдор. Но в боевом самбо под наставничеством Емельяненко стал невероятно грозной силой. Достаточно просто перечислить достижения бойца. Он многократно становился победителем чемпионатов России. А главное, Кирилл забрал шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь – первенств Европы . Сам Сидельников рассказывал, какую именно роль при подготовке играл Фёдор: «Одно его присутствие на тренировках — это уже огромная мотивация для всех ребят. Отдача от тренировки с ним намного больше, чем без него».

По правилам смешанных единоборств россиянин успел провести не так много противостояний – 20. И пока идёт по профессиональному пути с рекордом 13-7. Правда, в итоге Кирилл принял решение покинуть Fedor Team. Но признаёт, что под крылом Емельяненко добился многого: «Просто так сложились обстоятельства — получились определённые разногласия. И было принято обоюдное решение, что я больше не в команде Fedor Team. В каких отношениях мы остались? Сложный вопрос… В сложных, назовём так. Я полностью благодарен Фёдору за все те годы, которые он на меня потратил. Я ему изначально так и сказал, что я ему искренне благодарен. Он был для меня большим примером. Но так происходит в жизни, что люди расходятся».

Валентин Молдавский

Валентин Молдавский – парень, который не сразу перебрался под крыло Последнего Императора. А всё потому, что проживал в другой стране. И там делал первые шаги в самбо. Но именно под руководством Фёдора дела пошли в гору. Валентин дважды становился чемпионом России, дважды брал первенства мира, в 2018 году выиграл золото и на Европе. Конечно, до достижений парней выше дотянуться не получилось. Но Молдавский – отличный пример того, как умеет «прокачивать» Емельяненко. Валентин успел за короткий срок добиться очень больших успехов в самбо.

В MMA карьера Молдавского складывалась не так гладко. Сейчас он имеет профессиональный рекорд 18-4, 2 NC. И, что обидно, самые важные поединки в карьере Валентин проиграл. Особенно болезненной получилась осечка против Райана Бейдера. Россиянин завоевал титул временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе и вышел драться за полноценный пояс. Но уступил единогласным решением судей. При этом Валентин продолжает готовиться к новым вызовам под руководством Фёдора. Правда, теперь уже к стартам в России – он вернулся на родину.

Валентин Молдавский Фото: sambo.sport

Александр Емельяненко

В этом списке, пожалуй, не могло обойтись без Александра Емельяненко. Младший брат Фёдора давно открыто конфликтует с родственником. Они не общаются очень давно. Но начинал Феникс именно под патронажем старшего брата. И по правилам самбо выступал достаточно уверенно. Он стал мастером спорта по этой дисциплине. И побеждал не только на национальном уровне. Он становился трёхкратным чемпионом мира по боевому самбо, забирал первенство Европы. И, что главное, Фёдор всегда находился в непосредственной близости. Он помогал, поддерживал и передавал бесценный опыт. Правда, со временем пути родственников разошлись.

Примечательно, что именно с этими братьями связан самый интересный случай чемпионатов России по самбо. В 2012 году братья были состоявшимися звёздами смешанных единоборств. У Фёдора совсем недавно закончилась серия из 10 лет без поражений, Александр ещё не начал активно разрушать свою карьеру. Однако звёздный статус никак не помешал обоим Емельяненко принять участие в чемпионате России по самбо. От Фёдора и Александра ожидали только выхода в финал: братья никогда не приезжали без цели выиграть. Емельяненко не испытали никаких проблем на пути к решающей схватке. В полуфинале Фёдор, буквально дававший мастер-класс всем оппонентам, и вовсе победил без боя: Кирилл Сидельников предпочёл сразу сдаться своему учителю. Александр тоже добрался до финала спокойно, уверенно разбирая соперников. Таким образом, судьбу золотых медалей должна была решить схватка между братьями.

Зал, где проходили соревнования, быстро наполнился журналистами и зрителями. Все хотели посмотреть, кто из знаменитых братьев окажется сильнее по правилам самбо. Увы, никакого спортивного зрелища не получилось: Александр сразу показательно сдался Фёдору, позволив красиво бросить себя и легко отдав руку на болевой приём. На весь поединок ушло всего семь секунд! Кто-то в зале хлопал, другие — свистели.

После боя Александр трогательно объяснил, почему не стал сопротивляться Фёдору: «Я как младший брат всегда уступаю старшему. Зачем нам с братом выяснять отношения на ринге? Нам достаточно того, что во время тренировочного процесса мы хорошо друг друга готовим. А здесь… Федя лучше, сильнее, старше. Мы братья, мы любим друг друга. Есть множество сильных спортсменов, против которых как мне, так и ему хотелось бы выступить. Друг против друга мы не будем выступать никогда».

Фёдор тоже не стал обманывать журналистов, объяснив, что подобный сценарий был придуман изначально: «Мы так планировали заранее. Думали, что если вместе выйдем в финал, то так всё и разыграем. Сценарий завершения боя мы разработали вместе с Александром».

Очень жаль, что сейчас братья не общаются. Причём так происходит на протяжении очень длительного времени. Их пути, к сожалению, разошлись.