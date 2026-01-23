«Бонусы должны быть больше». В UFC экономят на зрелищных бойцах?

В ночь с 24 на 25 января в США состоится масштабный турнир UFC 324. Главным событием вечера станет бой за титул временного чемпиона мира в лёгком весе между четвёртым и пятым номерами рейтинга – Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

Традиционно на неделе перед турниром бойцы проводят различные медиаактивности, раздают интервью, участвуют в пресс-конференциях, и зачастую яркие цитаты разлетаются по Сети. Один из самых опытных бойцов дивизиона Джастин Гэтжи затронул тему бонусов, которые дают бойцам за лучший бой вечера или за лучшее выступление вечера. По словам Гэтжи, суммы, которые полагаются бойцам, должны быть больше.

«О чёрт, я получил 14 бонусов, однако они в сумме не равняются и $ 1 млн — это неправильно. Бонусы должны быть намного больше. Конечно, я и сам должен был распоряжаться своими деньгами умнее, но я этого не сделал. До сих пор я слышу, как Даниэль Кормье говорит, что все бойцы турнира получат больше [благодаря сделке с Paramount]. Я не получу ни одного лишнего доллара от этой сделки», — приводит слова Гэтжи издание MMAJunkie.

Тема заработков бойцов UFC периодически всплывает. Президента лиги Дану Уайта часто критикуют за то, что его спортсмены получают гораздо меньше, чем, например, профессиональные боксёры. Теперь Гэтжи решил затронуть тему системы бонусов, и Джастин – один из тех бойцов, которые получают дополнительные награды практически за каждый поединок. В активе у Гэтжи 14 бонусов: больше только у Дастина Порье, Джо Лоузона, Джима Миллера, Нейта Диаза, Дональда Серроне и Чарльза Оливейры. И ведь действительно — суммы, которые бойцы получают за яркие выступления, крайне малы.

Стандартный размер выплат за лучшее выступление вечера — $ 50 тыс., аналогичную сумму бойцы получают за лучший бой вечера, только в этом случае два спортсмена зарабатывают дополнительно по $ 50 тыс. С одной стороны, какая-никакая, а прибавка к гонорару. Особенно заметна она для бойцов, которые только начинают свой путь в промоушене и у которых стандартный гонорар в $ 20 тыс., плюс $ 20 тыс. за победу. То есть бонус в таком случае даже превышает заработок, прописанный в договоре. С другой стороны, это не говорит о том, что бонус является большим, а, напротив, лишний раз напоминает, что зарплаты у начинающих бойцов лучшей лиги мира довольно скромные. С учётом того, сколько денег уходит на подготовку, лагерь, зарплаты команде, в итоге бойцы едва выходят в ноль.

На фоне зарплат топовых бойцов бонусы выглядят уже гораздо скромнее. Взять того же Гэтжи: его гонорары в нетитульных боях составляют примерно $ 500-600 тыс., а в титульных переваливают за $ 1 млн, так что прибавка в виде $ 50 тыс. выглядит как формальность. Стоит ли бойцам рисковать ради этого?

Система бонусов в UFC задумывалась для того, чтобы было как можно больше зрелищных поединков, чтобы зрительский интерес к турнирам лиги возрастал, чтобы как-то дополнительно мотивировать бойцов. Но на деле эта мотивация работает, если твой гонорар составляет базовые $ 20 тыс. А если боец получает гораздо больше, то для него эти $ 50 тыс. становятся не так заметны. В таком случае есть ли смысл рисковать, закатывать рубку в клетке, рискуя здоровьем, чтобы потом получить сумму, которая полностью уйдёт на лечение? Тот же Джастин Гэтжи оставил в октагоне всё своё здоровье, получил на всех своих многочисленных бонусах за безумные бои меньше $ 1 млн – то есть примерно как гонорар за один поединок. Стоило ли оно того ?

Вот и у Джастина под конец карьеры открылись глаза. И, возможно, его слова подействуют на других бойцов, которые только начинают свой путь в UFC. Всё-таки если лига хочет, чтобы бойцы выходили и устраивали настоящее зрелище, бескомпромиссную рубку, то и дополнительные поощрения должны быть соответствующими. Иначе всё это теряет смысл.