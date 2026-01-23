Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт.

Дана Уайт и боссы промоушена умеют удивлять. Казалось, лёгкий вес переживает непростые времена. Ислам Махачев ушёл покорять другой дивизион, Илия Топурия решает личные проблемы, что перечеркнуло возможность полноценных выступлений . А Арман Царукян даже тут не получил свой шанс. За временный титул сразятся не самые очевидные претенденты. И от этого все лишь выиграют. Всё потому, что поединок просто обязан получиться огненным. Может, на первый взгляд, это и неочевидно, но сейчас у парней на кон будет поставлено всё. И в такой ситуации пятираундовое противостояние может превратиться в настоящую драму.

Начнём с Гэтжи. Совсем недавно американец пошёл ва-банк. И поставил организации достаточно серьёзное условие. Он потребовал титульный поединок и пригрозил завершением карьеры. Об этом заявил известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз: « Джастин сказал мне, что завершит карьеру, если не получит поединок за титул . Он объяснил это так: «Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится выступать в UFC, я люблю эту лигу, но хочу взаимности в этом вопросе».

Стоит отметить, что изначально в организации очень жёстко отреагировали на эти слова. Особенно не стеснялся в выражениях Дана Уайт. Очевидно, он не привык к ситуациям, когда ему ставят подобные условия. Поэтому ответ не заставил себя долго ждать: «У каждого есть своё мнение, но когда боец задумывается об отставке, вы знаете, что я думаю на этот счёт – вероятно, ему действительно пора уйти. Мы любим Джастина Гэтжи, он не раз себя проявлял и всегда был интересным и зрелищным бойцом в UFC. Однако угрожать уходом в отставку из-за титульного боя – это довольно странно».

Организация всё-таки дала Гэтжи его шанс. Только теперь за слова придётся отвечать. Лига буквально продемонстрировала, что готова послушать ветерана, который очень долго и плодотворно трудился на благо UFC. Но никаких поблажек больше не будет. Джастин должен побеждать, если хочет и дальше получать громкие вызовы. А главное – сразиться за полноценный чемпионский пояс. Учитывая, что Хайлайт по-прежнему обладает мощнейшей ударкой, шансы достаточно велики. Вот только отсутствие права на ошибку может очень сильно придавить в эмоциональном плане.

Поражение перечеркнёт любые перспективы для Гэтжи. Очевидно, что в условиях жёсткой конкуренции, которая царит в дивизионе, следующий такой шанс можно будет получить только через пару лет. А Джастину – 37. Для легковесов это солидный возраст, многие парни к этому моменту уже завершают карьеру. Не исключает такой возможности и сам Хайлайт . Многие эксперты уверены, что, если Гэтжи проиграет, он сразу же положит перчатки на центр октагона. Естественно, самого Джастина в глубине души такая перспектива пугает. Поэтому он постарается сыграть по-крупному, пойти за нокаутом и вырубить дерзкого оппонента, доказав всем свою состоятельность.

Джастин Гэтжи Фото: Chris Unger/Getty Images

У Пэдди ситуация тоже непростая. Да, кому-то может показаться, что парень – счастливчик. Вот только иногда намного лучше идти к своей цели поступательно. И поднимать уровень оппозиции планомерно. Тогда к подобным испытаниям получается подходить максимально готовым. Но это совсем не случай Пимблетта. На протяжении долгого времени он колотил исключительно ветеранов и «заржавевших» бойцов. А теперь сразу получает одного из самых топовых представителей дивизиона. И это может обернуться тотальным провалом.

В чём заключается основная опасность? А в том, что ошибку Пэдди не простят. Британец и без этого находится под жёстким прессингом и хейтом со стороны многих фанатов . К противостоянию он подходит в статусе фаворита. И находится в непростой ситуации. Если Пимблетт победит, то его продолжат упрекать. А всё потому, что соперник старше на шесть лет и близок к завершению карьеры. Если же проиграет… То хейтеры с большим удовольствием констатируют, что к топовым поединкам Пэдди не готов. А значит, в ближайшие пару лет у него не будет шансов побороться за пояс. И к 33 годам он может и вовсе превратиться в середняка дивизиона. Особенно если учесть, какие у Пимблетта проблемы с дисциплиной и питанием.

Пэдди Пимблетт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вот и получается, что шанс для парней может обернуться крайне негативными последствиями. Победитель, безусловно, заберёт всё. Уайт практически открытым текстом дал понять, что триумфатор сможет подраться с Топурией за полноценный пояс: «Все хотят, чтобы победитель боя Гэтжи — Пимблетт сразился с Илиёй Топурией. Посмотрим, как всё сложится в течение года».

Для проигравшего красивая история будет закончена. И это касается даже Пимблетта, чей возраст пока далеко не критичен. Просто после поражения от ветерана будет довольно тяжело вернуть британцу его статус и привлекательность в глазах фанатов. Парни загнаны в угол. Но от этого – опасны вдвойне. Поэтому поединок обязан получиться невероятным.