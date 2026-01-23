PFL — мыльный пузырь. Хотели «убить» UFC, но не справились даже с капризами звёзд

PFL – один из самых крупных промоушенов на планете. Поэтому, совершенно очевидно, все ждут от него борьбы с UFC. Кроме того, руководство не раз заявляло, что готово на равных сражаться с главным конкурентом . С момента поглощения Bellator прошло достаточно много времени, чтобы делать выводы. И пока они вряд ли могут быть утешительными для PFL. Организация раздавала слишком громкие обещания, привлекала суперзвёзд и намеревалась «убить» UFC. Но пока лига Даны Уайта развивается семимильными шагами. А эра Paramount открывает новые перспективы. На этом фоне парни из PFL топчутся на месте. И даже откатываются назад, если посмотреть на поведение тех, на кого делалась особенная ставка.

В 2023 году основатель лиги Донн Дэвис дал громкое интервью. И пообещал, что на дистанции его промоушен сможет в разы превзойти конкурента: «UFC – отличная компания, но PFL ничем не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше. Во-первых, мы больше платим. Во-вторых, в PFL вы сами контролируете свою судьбу, мы никого не держим под каблуком. Ваше будущее зависит только от того, что вы делаете в клетке. Так что мы уверены, что наша система заботы о бойцах в долгосрочной перспективе покажет своё превосходство».

В тот момент лига действительно могла опираться на какие-то факты. В частности, только-только в промоушен перебрался Фрэнсис Нганну, который на протяжении долгого времени был одной из главных звёзд UFC. Кроме того, получилось добиться сотрудничества с Джейком Полом. Правда, заманивали парней всеми правдами и неправдами. И даже обещали участие в управлении делами промоушена . Некоторые вещи сбылись. Например, Нганну действительно стал курировать направление PFL в Африке. Кроме того, Пол принимал участие в некоторых турнирах в качестве организатора, проводил стердауны, набирался опыта. Но парней, очевидно, брали совсем для другого.

Фрэнсис Нганну, Джейк Пол и Ренан Феррейра Фото: Cooper Neill/Getty Images

На неделе стало известно, что Джейк больше не имеет отношения к промоушену PFL. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях инсайдер Ариэль Хельвани. Пол подписал контракт с промоушеном в 2023 году, однако так и не дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах. А ведь именно в этом заключалась мысль руководителей промоушена. Они видели, насколько громкими получаются поединки Трудного ребёнка в боксе. Поэтому рассчитывали провернуть что-то подобное и в смешанных единоборствах. Особенно любопытно было бы посмотреть на потенциальное противостояние Джейка и Александра Усика. Но если парни теперь и сойдутся в клетке, то точно не под крылом PFL.

Схожая ситуация происходит и с Нганну. За два года он провёл всего лишь один (!) поединок в PFL. Да и тот получился совсем проходным. Буквально за три с лишним минуты Фрэнсис нокаутировал Феррейру. И разве это то, чего ждали боссы лиги и фанаты за такой длительный календарный отрезок? Дэвис открыто высказывал негодование относительно того, что Нганну не только не дерётся, но ещё и не посещает турниры PFL Africa, которые якобы курирует: «Почему Фрэнсиса не было — нужно спросить у него. Я не собираюсь скрывать, я ожидал его увидеть. Это ведь была часть его видения: чтобы бойцам не приходилось покидать континент, как это сделал он. Мы работали над этим два года. Я прямой человек и говорю, что думаю, — я разочарован».

Фрэнсис Нганну и Камару Усман Фото: Cooper Neill/Getty Images

Ещё более показательно то, что на турнирах UFC Нганну часто присутствует в качестве зрителя. А ещё иногда помогает друзьям прямо во время взвешиваний. А его тренер Эрик Никсик произнёс такие слова, после которых сразу становится понятно отношение Фрэнсиса к PFL: « Фрэнсис может делать всё, что, чёрт возьми, захочет, как по мне, но лично я хотел бы увидеть его в UFC из-за уровня конкуренции, с которым ему пришлось бы столкнуться. Но если он подерётся с Немковым… Чёрт, он выглядел великолепно в своём последнем бою. Он тот парень, к которому мы должны отнестись серьёзно. Кто бы ни стал соперником, мы будем готовы».

В команде Фрэнсиса прямо говорят, что больше хотели бы посмотреть на него в UFC, поскольку в PFL уровень конкуренции недостаточный. И это лучший индикатор того, что сам Нганну хочет побыстрее покинуть лигу. Видимо, осталось совсем немного времени до того момента, как это произойдёт. Об этом рассказал сам боец: «Я близок к завершению контракта с PFL… Они должны дать мне бой. Я хотел бы подраться с Джонсом в Белом доме… Если это возможно. Мой контракт с PFL закончится до этого турнира. Мне нужны два человека – Джон Джонс и Деонтей Уайлдер».

Вот и получается, что из PFL бегут суперзвёзды, интересных турниров откровенно мало, противостояний – ещё меньше. И за два года особенного прогресса не заметно. На этом фоне UFC развивается очень быстро и выглядит всё круче. Видимо, в ближайшее время никаких вопросов о борьбе за звание лучшей лиги на планете и быть не может.