UFC 324: исторический турнир — всё ближе! Лига подготовила фантастический кард. LIVE

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.

Свой поединок проведёт брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду.

Андрею Пуляеву будет противостоять Атеба Готье.

А ещё в клетке сойдутся Никита Крылов и Модестас Букаускас.

В соглавном бою в легчайшем весе встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг.

А в главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт.

