UFC 324: исторический турнир — всё ближе! Лига подготовила фантастический кард. LIVE

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.
Свой поединок проведёт брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду.
Андрею Пуляеву будет противостоять Атеба Готье.
А ещё в клетке сойдутся Никита Крылов и Модестас Букаускас.
В соглавном бою в легчайшем весе встретятся Шон О'Мэлли и Сонг Ядонг.
А в главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🙏 В UFC приняли решение насчёт поединка, в котором один из бойцов упал в обморок
Пресс-служба североамериканской организации UFC сообщила, что руководство промоушена приняло решение отменить поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Кэмероном Смотерманом и Рикки Турсиосом, который должен был состояться 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.
«Из-за проблем со здоровьем у Кэмерона Смотермана его поединок с Рикки Турсиосом был отменён», — сказано в пресс-релизе лиги.
😵 Боец UFC упал в обморок после процедуры взвешивания, его госпитализировали
Боец UFC, выступающий в легчайшем весе, американец Кэмерон Смотерман потерял сознание после того, как с успехом прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии боя с соотечественником Рики Турсиосом на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Фото: Кадр из официальной трансляции
После того как Кэмерон показал нужные цифры на весах, он направился к выходу и неожиданно для всех упал в обморок прямо на сцене. Сотрудники промоушена вынесли его, после чего он был госпитализирован в больницу.
⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC 324
23 января состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами церемонии.
Результаты взвешивания участников турнира UFC 324.
Главный бой вечера, чемпионский поединок за временный пояс в лёгком весе: Джастин Гэтжи (70,3 кг) vs Пэдди Пимблетт (69,85 кг).
Легчайший вес: Шон О'Мэлли (61,46 кг) vs Сонг Ядонг (61,68 кг).
Тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,84 кг) vs Деррик Льюис (119,52 кг).
Женский наилегчайший вес: Наталия Силва (57,15 кг) vs Роуз Намаюнас (56,92 кг).
Полулёгкий вес: Арнольд Аллен (65,99 кг) vs Жан Силва (66,22 кг).
Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (61,68 кг) vs Дейвисон Фигейреду (62,82 кг).
Средний вес: Атеба Готье (84,36 кг) vs Андрей Пуляев (84,36 кг).
Полутяжёлый вес: Никита Крылов (93,21 кг) vs Модестас Букаускас (92,53 кг).
Наилегчайший вес: Алекс Перес (58,28 кг) vs Чарльз Джонсон (57,15 кг).
Лёгкий вес: Майкл Джонсон (70,76 кг) vs Александр Эрнандес (70,53 кг).
Тяжёлый вес: Джош Хокит (106,36 кг) vs Дензел Фриман (116,8 кг).
Полусредний вес: Адам Фьюджитт (77,56 кг) vs Тай Коул Миллер (77,11 кг).
🔮 Исраэль Адесанья ответил, кто победит в бою Пимблетт — Гэтжи
Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья проанализировал предстоящий бой между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи за временный титул UFC в лёгком весе, который состоится 25 января на турнире UFC 324.
«Пэдди был в ударе, захватил Cage Warriors, перешёл в UFC. Люди сомневались в его оппозиции. Мы много раз сомневались в нём, а потом, когда увидели, что произошло с Бобби Грином, подумали: «Окей». А затем увидели, как он доминировал над Чендлером… Но мы ещё не видели, как его проверяют на прочность… Думаю, Пэдди также немного улучшил свой стиль… Он очень хорошо сочетает удары ногами, хороший бокс, элементы борьбы.
Гэтжи — это совсем другой зверь, не хочет быть в центре внимания. Джастин не устаёт по ходу боя. Думаю, это самое большое испытание для Пэдди. Идеальный соперник, идеальный бой — старый пёс, новый пёс. Я же вижу победу Пимблетта решением или приёмом», — приводит слова Адесаньи портал Sportskeeda.
Прямая трансляция UFC 324
Посмотреть трансляцию турнира UFC 324 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😁 «Просто смешно, что эти парни борются за титул». Царукян — о поединке Пимблетт — Гэтжи
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высмеял организацию поединка между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи за временный титул UFC в лёгком весе, который состоится 25 января на турнире UFC 324.
«Пэдди Пимблетт против Джастина Гэтжи. Надеюсь, что победителем выйдет Джастин, поскольку мне не нравится Пэдди. Если бы сейчас я дрался с Пимблеттом, наш бой был бы очень громким. Гэтжи уже не так интересен — он едва победил Физиева, и ему дали титульный бой. Если Пэдди победит, конечно, я хочу с ним сразиться. Я легко его разнесу. Для меня это просто смешно, что эти парни борются за пояс, когда я претендент номер один», — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.
Дата и время турнира UFC 324
В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Его начало запланировано на 1:00 мск. А основной кард стартует в 5:00 мск.
🫂 «Твой выход, младший». Хабиб поддержал Умара Нурмагомедова перед UFC 324
«Завтра твой выход, младший», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Полный кард турнира UFC 324
Основной кард
- Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт;
- Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг;
- Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис;
- Роуз Намаюнас — Наталия Силва;
- Арнольд Аллен — Жан Силва.
Прелимы
- Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду;
- Андрей Пуляев — Атеба Готье;
- Никита Крылов — Модестас Букаускас.
Ранние прелимы
- Алекс Перес — Чарльз Джонсон;
- Майкл Джонсон — Александр Эрнандес;
- Джош Хокит — Дензел Фриман;
- Адам Фьюджитт — Тай Миллер.