Первый турнир Zuffa Boxing 1, 24 января 2026, боксёрская лига Даны Уайта, как прошёл турнир, все результаты, итоги

Первый блин не комом. Как прошёл дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта
Яхья Гасанов
Дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта
Не хватает яркости, но есть потенциал.

В ночь на 24 января в Лас-Вегасе состоялся первый турнир боксёрской лиги Zuffa Boxing. Ивент проходил на маленькой арене «Apex», которая вмещает не более 1,5 тысячи человек. Никакой помпы не было — турнир шёл как бы в комплекте к UFC 324 и точно не мог забрать на себя достаточно внимания. Тем не менее интриговало, как вообще пройдёт первый турнир лиги Даны Уайта, обещавшего устроить революцию в боксе.

От запуска были тревожные ожидания:
В главное событие вечера ожидаемо поставили любимчика босса UFC Каллума Уолша, чьи поединки ранее уже показывали на платформе Fight Pass. Этим решением обрадовали в том числе Конора Макгрегора: «С нетерпением жду дебютного вечера бокса Zuffa Boxing, в главном событии которого пройдёт поединок ирландца Каллума Уолша!» А в соперники ему достался Карлос Окампо, который за свою долгую карьеру (41 профессиональный бой) проигрывал только Эрролу Спенсу, Себастьяну Фундоре и Тимофею Цзю.

К дебютному турниру привлекли также неплохую команду экспертов, среди которых были Андре Уорд и Антонио Тарвер. На трибунах находились и звёзды вроде Алекса Перейры, Турки Аль аш-Шейха, Джея Опетайи — главного имени на контракте с Zuffa Boxing, а также засветился Владислав Ковалёв, который сумел потом добраться до Даны Уайта и о чём-то с ним поговорить.

Влад Белаз и Дана Уайт

Влад Белаз и Дана Уайт

Фото: Из личного архива Владислава Ковалёва

А кард заполнили молодыми проспектами. Помимо Уолша с Окампо, на ивенте выступили минимум шесть непобеждённых бойцов, некоторых свели друг с другом. Полные результаты такие:

  • Каллум Уолш — Карлос Окампо: победа Уолша единогласным решением судей (98-90, 98-90, 97-91);
  • Мисаэль Родригес — Остин Деанда: победа Родригеса техническим нокаутом в пятом раунде;
  • Джулиан Родригес — Кейн Сандовал: победа Родригеса единогласным решением (99-91, 99-91, 98-92);
  • Омар Тринидад — Макс Орнелас: победа Тринидада техническим нокаутом в 10-м раунде;
  • Флойд Диас — Гилльермо Гутьеррес: победа Диаса единогласным решением судей (79-73, 79-73, 79-73);
  • Эмилиано Карденас — Маркус Кортес Харрис: победа Карденаса единогласным решением судей (58-56, 60-54, 60-54);
  • Роберт Меривезер — Сесар Корреа: победа Меривезера единогласным решением судей (59-55, 60-54, 60-54);
  • Трой Нэш — Джейкоб Рамос: победа Нэша единогласным решением судей (58-56, 59-55, 59-55).

Что выделяется? Каллум Уолш, несмотря на выданные авансы, не сильно впечатлил. Окампо хорошо смотрелся, даже заработал нокдаун, который отсчитывать не должны были (Уолш просто оступился), но в итоге проиграл по делу. Гораздо ярче показал себя двоюродный брат Яира Родригеса — Мисаэль, бивший в соглавном бою. Подопечный Роберта Гарсии провёл мощное выступление и удосрочил соперника уже в пятом раунде. Также выделились Джулиан Родригес, подаривший дебютное поражение Кейну Сандовалу, Роберт Меривезер и Эмилиано Карденас. За этими ребятами последить стоит.

Zuffa Boxing Подробнее

Эксперты и обозреватели сходятся в мнении, что дебютный турнир, пускай и прошёл без блеска, но понравился. Крепкий ивент, который запомнился в том числе и уровнем организации, и атмосферой, которая была вполне неплохой, несмотря на то что всё проходило в «Apex». Не хватило «вау-моментов», что тоже вполне поправимо со временем. Первый блин комом не вышел, однако точно есть перспективы и можно двигаться дальше. К концу года Zuffa Boxing должна выйти на очень достойный уровень. Тогда сможем оценить, способно ли новое детище Уайта перевернуть индустрию бокса.

