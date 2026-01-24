Первый блин не комом. Как прошёл дебютный турнир боксёрской лиги Даны Уайта

В ночь на 24 января в Лас-Вегасе состоялся первый турнир боксёрской лиги Zuffa Boxing. Ивент проходил на маленькой арене «Apex», которая вмещает не более 1,5 тысячи человек. Никакой помпы не было — турнир шёл как бы в комплекте к UFC 324 и точно не мог забрать на себя достаточно внимания. Тем не менее интриговало, как вообще пройдёт первый турнир лиги Даны Уайта, обещавшего устроить революцию в боксе.

В главное событие вечера ожидаемо поставили любимчика босса UFC Каллума Уолша, чьи поединки ранее уже показывали на платформе Fight Pass. Этим решением обрадовали в том числе Конора Макгрегора: «С нетерпением жду дебютного вечера бокса Zuffa Boxing, в главном событии которого пройдёт поединок ирландца Каллума Уолша!» А в соперники ему достался Карлос Окампо, который за свою долгую карьеру (41 профессиональный бой) проигрывал только Эрролу Спенсу, Себастьяну Фундоре и Тимофею Цзю.

К дебютному турниру привлекли также неплохую команду экспертов, среди которых были Андре Уорд и Антонио Тарвер. На трибунах находились и звёзды вроде Алекса Перейры, Турки Аль аш-Шейха, Джея Опетайи — главного имени на контракте с Zuffa Boxing, а также засветился Владислав Ковалёв, который сумел потом добраться до Даны Уайта и о чём-то с ним поговорить.

Влад Белаз и Дана Уайт Фото: Из личного архива Владислава Ковалёва

А кард заполнили молодыми проспектами. Помимо Уолша с Окампо, на ивенте выступили минимум шесть непобеждённых бойцов, некоторых свели друг с другом. Полные результаты такие:

Каллум Уолш — Карлос Окампо: победа Уолша единогласным решением судей (98-90, 98-90, 97-91);

Мисаэль Родригес — Остин Деанда: победа Родригеса техническим нокаутом в пятом раунде;

Джулиан Родригес — Кейн Сандовал: победа Родригеса единогласным решением (99-91, 99-91, 98-92);

Омар Тринидад — Макс Орнелас: победа Тринидада техническим нокаутом в 10-м раунде;

Флойд Диас — Гилльермо Гутьеррес: победа Диаса единогласным решением судей (79-73, 79-73, 79-73);

Эмилиано Карденас — Маркус Кортес Харрис: победа Карденаса единогласным решением судей (58-56, 60-54, 60-54);

Роберт Меривезер — Сесар Корреа: победа Меривезера единогласным решением судей (59-55, 60-54, 60-54);

Трой Нэш — Джейкоб Рамос: победа Нэша единогласным решением судей (58-56, 59-55, 59-55).

Что выделяется? Каллум Уолш, несмотря на выданные авансы, не сильно впечатлил. Окампо хорошо смотрелся, даже заработал нокдаун, который отсчитывать не должны были (Уолш просто оступился), но в итоге проиграл по делу. Гораздо ярче показал себя двоюродный брат Яира Родригеса — Мисаэль, бивший в соглавном бою. Подопечный Роберта Гарсии провёл мощное выступление и удосрочил соперника уже в пятом раунде. Также выделились Джулиан Родригес, подаривший дебютное поражение Кейну Сандовалу, Роберт Меривезер и Эмилиано Карденас. За этими ребятами последить стоит.

Эксперты и обозреватели сходятся в мнении, что дебютный турнир, пускай и прошёл без блеска, но понравился. Крепкий ивент, который запомнился в том числе и уровнем организации, и атмосферой, которая была вполне неплохой, несмотря на то что всё проходило в «Apex». Не хватило «вау-моментов», что тоже вполне поправимо со временем. Первый блин комом не вышел, однако точно есть перспективы и можно двигаться дальше. К концу года Zuffa Boxing должна выйти на очень достойный уровень. Тогда сможем оценить, способно ли новое детище Уайта перевернуть индустрию бокса.