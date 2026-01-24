Протекция Хабиба не помогает. Почему Умару не дают второй титульный шанс

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов. Свой поединок проведёт брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду.

Многие уже сейчас выражают уверенность, что для россиянина этот поединок – важнейший в плане будущего в организации . Не так давно Умар сражался за чемпионский пояс с Мерабом Двалишвили. Но после этого отошёл на второй план, поражение сильно снизило привлекательность Нурмагомедова в глазах боссов организации. Конечно, сам боец горит желанием заполучить титульный шанс ещё раз. А за раскачку потенциального боя с Петром Яном принялся даже Хабиб. Но складывается ощущение, что получить такую возможность будет очень непросто.

Стоит отметить, что проблемы Умара начались достаточно давно. Он был подписал в UFC, дебютировал в январе 2021 года, очень качественно выступал и штамповал досрочные победы. Достаточно напомнить, что за четыре поединка в организации Нурмагомедов оформил три финиша . В тот момент казалось, что добраться до титульника не составит особенного труда. Преимущественно на фоне того, кем для лиги является старший брат – Хабиб. Но в итоге Умар застопорился. Причиной стала травма, которая серьёзно спутала все карты. Нурмагомедов был вынужден простаивать больше года, а затем организация решила очень осторожно подводить бойца к бою за чемпионский пояс.

И даже по ходу таких осторожных шагов случались не совсем объяснимые трудности. После возвращения в клетку россиянин провёл поединок с казахом Бекзатом Алмаханом. Дебютант промоушена не должен был доставить особенных проблем. Однако вышло иначе. В одном из эпизодов за Умара даже стало страшно, поскольку после атаки Бекзата Нурмагомедов оказался на канвасе. В итоге получилось забрать победу единогласным решением судей. Но это вовсе не то, чего ждали фанаты от возвращения брата Хабиба. А затем случилось противостояние с Кори Сэндхагеном. И тот бой многие посчитали достаточно скучным. В пятираундовой рубке парни выбросили всего лишь 203 удара на двоих, что для дивизиона не является каким-то запредельным показателем . Акцентированных атак было ещё меньше – 169. А в нужный момент Умар очень активно переводил дело в клинч, отправлял соперника в партер тейкдаунами, которых набралось пять.

Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген Фото: Josh Hedges/Getty Images

На турнире UFC 311 россиянин всё-таки получил свою возможность. Поединка с Мерабом Двалишвили ждали с огромным нетерпением. Однако в итоге Умар ожиданий не оправдал. Статистически он очень сильно уступил оппоненту. Россиянин нанёс 75 акцентированных ударов. У Двалишвили таких насчиталось 104. Также на счету грузина было семь тейкдаунов. У Умара — всего два. Позже в команде Нурмагомедова сослались на очередное повреждение. Но, складывается ощущение, что в промоушене уже давно перестали принимать такие оправдания . Поэтому в титульной гонке россиянин откатился. Особенно на фоне того, как здорово проявляли себя другие её участники.

После этого Умару дали в соперники Марио Баутисту. И в лиге дали понять, что хотят от брата Хабиба чего-то яркого. Вот только вместо этого получилось что-то невыразительное. Да, Нурмагомедов забрал победу единогласным решением судей абсолютно по делу. Но вновь смутило количество ударов – 81:33. И это при том, что большинство атак от россиянина были нанесены в партере. Он успел оформить за поединок 11 тейкдаунов. Победа была добыта без особенного риска, в ход пошли сильные стороны Умара. Вот только это всё вряд ли порадовало боссов промоушена. Поэтому и последовали новые «санкции».

Умар – в прелимах. И это даже звучит странно. Нурмагомедову предстоит выступить за пределами главного карда. И это очень жёсткий сигнал от руководства лиги . В UFC очень любят зрелищных бойцов. А ещё есть масса примеров того, как закрываются глаза на спортивный принцип. По-прежнему сидит без титульника Мовсар Евлоев, был уволен из организации Мухаммад Мокаев, долго мариновали Магомеда Анкалаева. Сейчас по тому же пути рискует пойти и Нурмагомедов. От него ждут максимально яркой победы, причём досрочной. И тогда вновь пойдут разговоры о потенциальном участии россиянина в титульном поединке. До этого момента вряд ли стоит даже задумываться о противостоянии с соотечественником – Яном.

Лига просто хочет зрелище, бои за пояс не исключение. Например, Пётр и Мераб совсем недавно закатили просто фантастическую рубку. И, что примечательно, Двалишвили тоже пытался показать себя в стойке. Поэтому сейчас намного привлекательнее для организации будет выглядеть победитель пары Шон О’Мэлли – Сонг Ядонг. Особенно на фоне того, что у каждого из них противостояние с Яном станет реваншем. Однако у Умара всё ещё есть шанс всё перевернуть.