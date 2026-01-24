Жуть на взвешивании UFC. Боец рухнул в обморок, сойдя с весов

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе состоится UFC 324 — первый большой турнир нового года, который пройдёт в рамках крупного соглашения промоушена с Paramount. За два дня до ивента на официальном взвешивании произошёл жутковатый инцидент — боец Кэмерон Смотерман потерял сознание и рухнул на пол .

28-летний американец выступает в легчайшей весовой категории. Спортсмен добрался до весов и уложился в лимит весовой категории, но, сойдя с весов и сделав несколько шагов, Кэмерон упал лицом в пол. К нему тут же подбежали члены команды и медицинский персонал, однако Смотерман так и не поднялся самостоятельно, смог только присесть — пришлось вывозить из здания на носилках и экстренно отправлять в госпиталь. Само собой, поединок с его участием был отменён. Причём репортёрами отмечалось, что до начала взвешивания Кэмерон выглядел нормально .

Смотерман должен был биться в ранних прелимах с Рикки Турсиосом, это был бы его четвёртый поединок под эгидой UFC. Скорее всего, от исхода боя зависело и будущее бойца, так как у него в промоушене была одна победа и затем два поражения кряду. Очередная неудача почти наверняка привела бы к увольнению. Спустя несколько часов после жуткого инцидента с обмороком Смотерман вышел на связь: «Со мной всё в порядке. Я не до конца понимаю, что произошло, и в ближайшие недели мне предстоит пройти ещё несколько обследований, чтобы во всём разобраться. Всем, кто говорит, что это связано с весогонкой, скажу: я сбросил совсем немного. Я подходил к весогонке довольно лёгким, почти не гонял вес на этой неделе. Не знаю, что именно произошло. Я получил много сообщений и очень ценю вашу заботу обо мне. Со мной всё в полном порядке, и, надеюсь, скоро вернусь. Прошу прощения у своего соперника».

После поединка действительно в первую очередь говорили о том, что проблема, вероятнее всего, в обезвоживании после весогонки. Возможно, из-за того, что Смотерману тяжело укладываться в легчайший вес, и стоит задуматься о переходе в полулёгкий дивизион. Но если учитывать, что Кэмерон всё же уложился в лимит, то вряд ли он задумается о смене весовой категории. И в UFC тоже не станут на этом настаивать.

Кэмерон Смотерман Фото: Cooper Neill/Getty Images

Подобные инциденты на взвешивании, к сожалению, не редкость для UFC. Летом прошлого года на грани отмены был поединок Алджамейна Стерлинга и Брайана Ортеги, который потерял сознание перед взвешиванием и оказался в больнице . Сначала были сообщения об отмене поединка, однако в итоге договорились драться в промежуточном весе, и, к удивлению многих, Ортегу даже допустили биться после обморока. Хотя Брайан даже после взвешивания едва стоял на ногах во время битвы взглядов.

Почти два года назад отменяли поединок Жана Силвы и Уильяма Гомиса. Француз выглядел очень плохо, перевесил на 1,5 кг и в итоге был снят с турнира. Были другие случаи с падениями бойцов после взвешиваний. Так, Юлия Столяренко дважды падала и была снята с поединка, а Ренан Барао перед поединком с Ти Джеем Диллашоу упал в обморок и ударился головой в ванной.

Экс-боец UFC Джефф Молина, комментируя произошедшее со Смотерманом, поделился своим опытом: «То же самое произошло и во время моей последней весогонки. Поначалу всё шло не так уж плохо, была одна из самых лёгких весогонок за последнее время. Я решил проверить свой вес на тестовых весах. Как только мы нажали на кнопку лифта, я потерял сознание и у меня начались судороги. Тренеры подхватили моё обмякшее тело и сразу же закрыли двери, как только мы спустились, чтобы никто этого не увидел. Меня отнесли в мою комнату, где я ненадолго пришёл в себя. Через несколько дней я снова был в порядке. Весогонки — это просто дико».

Но почти наверняка систему весогонки в UFC никак менять не станут, хотя будут призывы заставить бойцов драться в природном весе без экстремальных сбрасываний килограммов, и инцидент со Смотерманом вскоре забудется. А в карде этого же UFC 324 бьётся Дейвисон Фигейреду, который после взвешивания (провалил вес) тоже еле стоял на ногах.