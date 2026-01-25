Без проблем и без искр. Нурмагомедов победил, но титульник не получит

В ночь на 26 января в Лас-Вегасе, США проходит турнир UFC 324 — первый ивент после начала сотрудничества лучшего ММА-промоушена мира с Paramount. Предварительный кард закрывал поединок в легчайшем весе — экс-претендент на пояс Умар Нурмагомедов бился с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду.

Умар последний бой провёл в октябре прошлого года и оборвал победную серию Марио Баутисте, который не знал поражений на протяжении восьми поединков кряду. Нурмагомедов победил единогласным решением судей и почти сразу заявил, что хотел бы до Рамадана успеть провести ещё один бой, чтобы закрепить позиции и приблизиться к новому титульному шансу. Запрос Умара удовлетворили и дали ему, второму номеру рейтинга дивизиона, опытного Фигейреду, занимающему шестую строчку в легчайшем весе.



Фигейреду с декабря 2023 года выступает в легчайшем весе. Сначала набрал три победы и вошёл в топ-5, а потом встретился с Петром Яном и потерпел поражение. Следом была ещё одна неудача с Кори Сэндхагеном, но в последнем бою Фигейреду вернулся на победную тропу. В октябре 2025-го Дейвисон справился с опасным Монтелом Джексоном и не пустил его к верхушке дивизиона. Несмотря на колоссальный опыт, к бою с Нурмагомедовым Фигейреду подходил в статусе главного андердога всего турнира, да ещё и не сумел сделать вес. Однако Умару стоило опасаться тяжело бьющего и крепкого бразильца.

Хабиб перед началом поединка посоветовал брату не заводиться и Нурмагомедов послушался — занял центр октагона и спокойно начал поиск своей дистанции, обозначая атаки киками по этажам. На исходе двух минут бойцы сцепились в клинче, откуда Умар попал хорошей комбинацией в голову и ушёл на дистанцию. Первую попытку россиянина побороться Фигейреду заблокировал, но уже через несколько секунд Нурмагомедов оформил эффектный тейкдаун с зашагиванием. Больших дивидендов извлечь не удалось, но Умар всё равно неплохо отработал на канвасе.



Во втором раунде Фигейреду стал немного активнее и чаще угрожал тяжёлыми одиночными попаданиями. Умар много двигался, бросал кики и один раз потерял равновесие и позволил Дейвисону себя накрыть, но тут же поднялся. Хорошо у Нурмагомедова летели фронт-кики, один раз прошло колено из клинча. Ближе к концу раунда Умар поднял темп и в большинстве атак преуспевал, очень хорошо проваливал соперника и забрал практически каждый размен. В начале третьего раунда Нурмагомедов пробил корпус Фигейреду и продолжал давить бразильца. За три минуты до конца боя Умар оформил тейкдаун и забрал контроль. В партере российский боец отработал прагматично — был граунд-энд-паунд, но без лишнего риска.

Нурмагомедов уверенно забрал все три раунда и одержал очередную победу. Конечно, от Умара ждали искр и рассчитывали на досрочную победу, но он пошёл другим путём. Титульник россиянин сейчас не получит, но это и ожидаемо. Придётся проводить ещё один бой.