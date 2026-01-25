Не лучший бой О`Мэлли. Разогнался только к третьему раунду, но одолел китайца

В соглавном бою первого турнира UFC в 2026 году дрались парни из легчайшего веса. Бывший чемпион дивизиона Шон О`Мэлли выходил в октагон впервые с сентября 2025 года, когда он второй раз проиграл Мерабу Двалишвили. Тот поединок был очень разочаровывающим для фанатов Шона: даже несмотря на серьёзные изменения в тренировочном процессе и отказ от соцсетей, американец не смог ничего противопоставить борьбе Мераба и в реванше проиграл досрочно. И сегодня Шон мог впервые за долгое время подраться с тем, кто не будет постоянно его валять. Собственно, именно поэтому бывший чемпион считался уверенным фаворитом противостояния.

Ядонг же как будто закрепился в роли парня, который будет трамплином для получения титульных боёв. Мастеровитый боец с крепкой головой, но с недостаточно высоким классом для побед над супертопами. Да, в последнем поединке китаец легко разобрался с Генри Сехудо, но, если говорить прямо, это был уже далеко не тот Сехудо. Вдобавок Сонг стал слишком редко драться: за 2024-2025 годы он принял участие лишь в двух боях. Стилистически Ядонг тоже казался настоящим подарком для тайминга Шона. Впрочем, полностью китайца списывать не хотелось, учитывая, что и О`Мэлли давно не показывал своего лучшего уровня.

Как и ожидалось, с первых секунд бойцы двигались очень быстро, постоянно используя финты. А вот с точными ударами всё было не так хорошо: оба спортсмена словно никак не могли нащупать свою дистанцию. Ядонг в стартовой пятиминутке выглядел чуть активнее, хотя попадал меньше, а в концовке ещё и сумел провести тейкдаун. Зато Шон попросту бил с более высокой точностью, чего, как оказалось, хватило для ведения на судейских карточках. Во втором раунде О`Мэлли стал регулярно включать хорошие удары ногами, но вскоре снова попался на тейкдаун и оказался на минуту заперт у сетки, а потом и на канвасе. В стойке американец тоже не особо превосходил оппонента, поскольку Ядонг стал бить поточнее.

В третьем раунде Шон стал работать серийно, продолжая часто менять стойки. И это дало результат: он начал откровенно переигрывать китайца на руках, нанеся тому достаточно серьёзный урон. Сонг пару раз неудачно попытался перевести соперника в партер, но пятиминутку проиграл вчистую. Решить исход боя должны были судьи, и все они отдали победу О`Мэлли! Сахарок побеждает в непростом поединке и закрывает неудачную полосу.