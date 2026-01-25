Гэтжи оборвал хайп Пимблетта! Ветеран жестоко избил британскую звезду

В Лас-Вегасе, США, завершился масштабный турнир UFC 324. В главном событии вечера состоялся поединок за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

Прошлый год принёс лёгкому дивизиону UFC серьёзные перемены. Началось всё с того, что российский чемпион Ислам Махачев пошёл за своей давней мечтой и перебрался в полусредний вес, где выиграл второй пояс. А в лёгком дивизионе новым чемпионом стал Илия Топурия, который также поднялся из другой категории. Казалось, сейчас дивизион должен встряхнуться, появились новые потенциально интересные поединки, в том числе титульные. Но Топурия неожиданно объявил, что берёт паузу, из-за чего руководству промоушена пришлось вводить временный пояс.

Это решение тоже вызвало немало споров и разговоров, потому что в лиге решили вновь проигнорировать первого номера рейтинга Армана Царукяна. Титульный шанс предоставили ветерану Джастину Гэтжи с четвёртой позиции в рейтинге и идущему вслед за ним Пэдди Пимблетту. Справедливо ли это? Едва ли. Но имеем то, что имеем.

Джастин Гэтжи получил титульный шанс, скорее, благодаря своим бывшим заслугам. Хайлайт уже давно держится в топе дивизиона, владел временным титулом, титулом BMF, дважды дрался за полноценный пояс — правда, неудачно. Гэтжи является одним из самых ярких бойцов не только своей категории, но и в целом UFC, так что любой поединок американца вызывает интерес.

А Пэдди Пимблетт – новый любимчик руководства UFC. Дана Уайт не скрывает своих симпатий к британцу: у Пэдди большая фан-база, яркий трэш-ток и безупречный рекорд в UFC – 7-0. Правда, по-настоящему серьёзной оппозиции в карьере британца ещё не было, в основном Пэдди побеждал ветеранов и сбитых лётчиков, так что бой с Гэтжи был первой серьёзной проверкой.

Гэтжи начал поединок с прессинга, активно шёл Джастин на соперника и сумел доставить проблем британцу уже на первых минутах. В одном из эпизодов Хайлайт зажал Пэдди у сетки, выбрасывал мощнейшие серии на руках, и Пимблет рухнул на пол. Казалось, что конец близок, но британец сумел пережить тяжелейший момент добивания в партере. Много напропускал Пэдди, при этом сумел вернуться в стойку и восстановиться. Несколько раз уже сам британец вставлял жёсткие апперкоты и боковые, выбрасывал лоу-кики, но Гэтжи продолжал напирать, после чего случился неприятный эпизод. В своей атаке Джастин совершил тычок в глаз, Пэдди пришлось брать паузу, чтобы восстановиться, но он сумел продолжить поединок.

Второй раунд вновь начался с атак Гэтжи, после нескольких размашистых боковых Джастин сумел стянуть британца в партер, где попытался выйти на удушающий — неудачно. Пэдди явно чувствовал себя не в своей тарелке, старался отвечать, но его атаки редко достигали цели. Гэтжи контролировал ситуацию в клетке, заставлял в моментах Пэдди просто переходить на челнок. За две минуты до конца отрезка Джастин вновь стянул британца в партер, прихватил шею и выбрасывал удары по корпусу. На последней минуте бойцы поднялись в стойку, и Пэдди снова упал после плотного бокового от Джастина. В концовке раунда Хайлайт устроил сопернику настоящее избиение, вставляя в том числе локти, и сумел посечь британца.

Третий раунд Гэтжи начал не так активно, как предыдущие два отрезка, не включал прессинг и в моментах давал Пэдди работать первым номером. Пимблетт старался отстреливаться с дистанции, подключал джеб, выбрасывал лоу-кики, но сближаться с Гэтжи опасался. Сложилось ощущение, что оба бойца затратили много сил в стартовых отрезках, и третий раунд взяли на передышку. Пэдди явно воспрял, стал больше попадать на руках, диктовать темп поединка, но в концовке раунда вновь произошёл эпизод с нарушением правил: на этот раз Пимблетт попал Гэтжи в пах.

Пэдди Пимблетт – Джастин Гэтжи Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

В четвёртом отрезке Гэтжи вернул агрессию, фирменные точные боковые — и у Пэдди вновь возникли проблемы. Пропустил Пимблетт несколько размашистых ударов, после чего дважды оказывался на полу, но Дажстин не стремился добивать соперника, давая британцу подняться в стойку. Много попадал Гэтжи на руках в этом отрезке, Пэдди было крайне тяжело, и пришлось британцу спасаться в клинче. Но нужно отдать должное Пимблетту — несмотря на колоссальный урон, он продолжал поединок.

Заключительный отрезок начался с клинча у сетки. Было видно, что у обоих осталось не так много сил. Пимблетт постарался зайти в борьбу едва ли не впервые за бой, но перевести Гэтжи британец так и не сумел. Джастин вернул поединок в стойку и вновь жёстко попал боковым, после чего зажал Пэдди у сетки. В концовке раунда бойцы устроили рубку, в которой, правда, каких-то серьёзных акцентированных попаданий уже не было из-за усталости.

Бой добрался до судейского решения, но особой интриги не было. Джастин Гэтжи одержал яркую убедительную победу и снова стал временным чемпионом UFC, а Пэдди Пимблетт не прошёл проверку.