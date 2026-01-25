Крылов победил, но разочаровал. Бывшая звезда дивизиона дерётся без защиты и плана

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, прошёл первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобиловало боями с участием российских спортсменов. Так, в клетке сошлись Никита Крылов и Модестас Букаускас. Этот поединок был невероятно важен для Шахтёра.

Никита подходил к противостоянию на серии из двух поражений. Естественно, пошли разговоры о возможном завершении сотрудничества с лучшей лигой на планете. Но всё-таки россиянин смог добыть важнейшую победу. Череда неудач прервана, Крылов доволен, но… Само выступление получилось достаточно странным и тяжёлым для зрителей . Складывается впечатление, что из топового представителя дивизиона Никита превращается в проходного середняка.

Возможно, для какого-нибудь дебютанта лиги это был бы прекрасный бой. А всё потому, что статистически Крылов превзошёл соперника. 94-43 по количеству выброшенных ударов, 72-40 – по акцентированным атакам. Даже единственный удачный тейкдаун оказался именно в копилке россиянина. Вот только выглядело всё так, что это Модестас давал Никите делать всё, что тому хотелось. А сам смотрелся откровенным статистом. Пожалуй, от него и не стоило ждать ничего невероятного. Но серия из четырёх побед выглядела угрожающей. Вот только в клетке литовец так и не показал ничего, что можно было бы назвать неожиданным.

Даже при всей прямолинейности литовца Крылов пропускал. Причём очень тяжёлые удары. Да, в определённые моменты помог неплохой «держак». Но всё это выглядело слабовато. Кроме того, в третьем раунде на Никиту было совсем страшно смотреть. Он пошатывался и выглядел так, будто готов в любой момент рухнуть на канвас. Возможно, всё это было лишь частью хитрой задумки. Однако факт остаётся фактом. Крылов за два года простоя превратился из топа дивизиона в середняка, причём не самого крепкого .

Никита Крылов и Модестас Букаускас Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Никита провёл очередной невыразительный поединок. Да, он добыл победу. Но бросилось в глаза абсолютное отсутствие грамотных защитных действий. И если бы в кулаках литовца было чуть больше ударной мощи, Крылов вполне мог отправиться в нокаут. Кроме того, не совсем понятен оказался план россиянина. Если он вообще был. Слишком уж прямолинейно пытался действовать сам Никита. Шахтёр просто шёл вперёд, рубился и в некоторые моменты банально опускал руки . Ни хитростей, ни заготовок. Даже удачные действия выглядели обычной импровизацией, вытекающей из конкретных моментов. Однако продуманной работой не особенно веяло.

К сожалению, с такой подготовкой сложно рассчитывать на возвращение на ведущие позиции в дивизионе. И бой позволил сделать главный вывод – прямо сейчас Никита не готов сражаться с топовой оппозицией.

Примечательно, что сам россиянин после боя решил вызвать именно «сбитого лётчика». И выразил желание подраться с возрастным Яном Блаховичем: «У нас замечательный дивизион. И у меня есть уйма реваншей. Но бой мечты – с Яном Блаховичем. Пока он ещё в деле. Буду рад разделить с ним октагон».