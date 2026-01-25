Пуляев «разоблачил» нового Нганну. Готье не так хорош, как казалось?

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе прошёл первый номерной турнир года UFC 324. После паузы длиной почти в полтора месяца промоушен вернулся с довольно мощным кардом, где нашлось место и восходящим звёздам, и бывшим чемпионам, и талантливым проспектам. В категории последних был камерунец Атеба Готье, которого окрестили новым Нганну, только из среднего веса. А соперником 23-летнего бойца стал россиянин Андрей Пуляев.

На бумаге это выглядело «жертвоприношением» в пользу победной серии Готье . До встречи с Пуляевым Атеба накопил три победы в UFC, на которые суммарно потратил меньше 6,5 минуты — три нокаута в первом раунде. И перед этим поединком Готье тоже не сомневался в досрочке: «Очевидно, знаю, что финиширую его. Да, я хочу подраться. Не существует сценария, при котором он окажется победителем или при котором я не завершу бой досрочно. Я его финиширую».

Угрожающая мощь камерунца делала его безоговорочным фаворитом, и бой поначалу складывался именно так, как и ожидалось. Готье уже в первые 30 секунд уронил Пуляева, затем ещё несколько раз потряс соперника, который к тому же постоянно пятился, что мешало удерживать Атебу на дистанции. Но по ходу поединка картина менялась. Во втором раунде Готье снова сумел оформить нокдаун, а вот третий отрезок лучше провёл Пуляев, который освоился в октагоне и стал выглядеть гораздо увереннее. Для победы этого не хватило, однако Андрей стал первым бойцом UFC, который не проиграл Готье досрочно, да ещё и забрал у него раунд, оставив несколько ссадин и разбив нос.

Бой Атеба Готье — Андрей Пуляев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сложно назвать это достижением, но зато поединок дал побольше информации о сопернике Пуляева. Несмотря на серию убойных нокаутов, к Готье были вопросы: очень молод (23 года и отсутствие опыта), непонятно, что будет с кардио, если не попадёт на первых минутах, слабая оппозиция (до Пуляева бился с бойцами, у которых на троих не было и нет ни одной победы в UFC) . Отчасти вопросы закрылись, и совсем не в пользу камерунца.

Во-первых, как выяснилось, мощь у Готье колоссальная, но вот арсенал крайне скудный . Атеба стабильно готовил один и тот же сетап под правый прямой. Сначала прокатило, а дальше Пуляев прочитал эту комбинацию и легко оттягивался в большинстве случаев. В итоге Готье просто летел за своим ударом, а опыта и умений, чтобы перестроиться и предложить что-то новое, не хватило. Камерунец очень плохо обрезал углы и, по сути, просто гонялся за соперником в надежде достать. А когда получалось поджать к сетке, то Готье бил в основном по блоку и лишь раз отработал в таком эпизоде грамотно, вскрывая блок Пуляева.

Во-вторых, кардио и правда подвело. Это было ожидаемо, потому что Готье очень мышечный парень . Очень сложно не закислиться при таких вводных. Атеба начал замедляться ещё к концу первого раунда, а к третьему уже очень сильно снизил темп. Пуляев за это не наказал, однако боец с другой мощью в руках вполне может.

У Готье шикарные данные, даже при всех недочётах в прошедшем бою он забрал победу достаточно уверенно. Сейчас у Атебы 4-0 в UFC, это очень солидно для столь молодого бойца. Но, безусловно, нужно делать правильные выводы, если он планирует расти. На UFC 324 уже произошло мини-разоблачение, и выяснилось, что Готье совсем не Нганну, однако потенциал хороший. Если матчмейкеры не будут бросать его под топов, а дадут спокойно развиваться через бои с поступательным ростом оппозиции, то уже через год-два мы увидим совсем другого Готье.

Бой Атеба Готье — Андрей Пуляев Фото: Chris Unger/Getty Images