Главного нокаутёра UFC опрокинули тычком. Кортес-Акоста продолжает взрывать тяжёлый вес

В третьем по значимости бою UFC 324 встречались два больших и опасных парня. Деррик Льюис, которого несколько лет назад многие эксперты и болельщики поторопились списать, возвращался в октагон после двух досрочных побед. Чёрный зверь остаётся рекордсменом UFC побед по нокаутам, справедливо является любимчиком промоушена и не думает об уходе из спорта, несмотря на достижение солидной отметки в 40 лет. Сейчас Льюис работает элитным гейткипером: против возрастного американца кидают талантливых бойцов, которые теоретически в ближайшее время могли бы претендовать на титул. Но проходят отбор не все.

На этот раз соперником Деррика был Вальдо Кортес-Акоста, для которого 2025 год стал невероятно успешным. Американец с доминиканскими корнями успел подраться сразу пять раз: невероятное достижение даже для легковесов, а про королевский дивизион и говорить нечего. Больше того, Вальдо выиграл в четырёх поединках, не сумев одолеть только Сергея Павловича. Однако UFC ценит не только победы: Дане Уайту очень понравилась такая активность от тяжеловеса, плюс Кортес-Акоста умеет побеждать зрелищно. И сегодня Вальдо нужно было пройти Льюиса, чтобы упрочить свои и без того хорошие позиции.

От боя были очень большие ожидания в плане зрелищности, если учитывать, как оба бойца умеют отправлять соперников в нокаут, но первый раунд получился откровенно скучным. Никто не форсировал события: Льюис слишком очевидно ждал идеального момента для удара, Кортес-Акоста осторожничал и аккуратно работал с дистанции. Апофеозом стал момент, когда Льюис оказался на спине и лениво выставил ноги, а его соперник отказался идти вниз и жестом попросил подняться. Казалось, что поединок может оказаться разочарованием, однако всё изменил второй раунд.

Вальдо резко добавил в активности и скорости, Деррик за ним попросту не поспевал. В одном из стыков Чёрный зверь выбрасывал свои размахайки, но соперник внешне несильно ударил его с правой. Казалось, что ничего страшного не произошло, однако Льюис потерял равновесие и упал на спину. Это выглядело очередной ловушкой от Деррика, и Вальдо поначалу даже не пошёл добивать оппонента, снова пригласив того встать. Чёрный зверь не поднимался, после чего Кортес-Акоста всё-таки пошёл на добивание, которое осуществил быстро и жёстко. Есть очередная победа Вальдо, и теперь он точно готов драться с топами дивизиона.