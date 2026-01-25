А Пимблетт-то — «ненастоящий». Разбор главного провала в карьере Пэдди

В Лас-Вегасе, США, состоялся масштабный турнир UFC 324. В главном событии вечера ветеран лёгкого веса Джастин Гэтжи в очередной раз ярко заявил о себе: Хайлайт в зрелищном поединке одолел Пэдди Пимблетта и завоевал пояс временного чемпиона.

К анонсу этого поединка многие отнеслись скептически. В руководстве UFC решили проигнорировать первого номера рейтинга лёгкого веса Армана Царукяна и предоставили возможность подраться за пояс ветерану Джастину Гэтжи и любимчику Даны Уайта Пэдди Пимблетту. Сложилось впечатление, что британца искусственно вели к потенциальному поединку за полноценный титул против Илии Топурии. Судите сами.

В прошлом году Пэдди провёл только один бой – финишировал Майкла Чендлера в апреле на UFC 314. После того турнира Пимблетт поднялся на восьмую строчку рейтинга, но, конечно, о каких-то титульных претензиях Пэдди и говорить было смешно. Тем не менее в дивизионе сменился чемпион, и в руководстве лиги стали искать оптимальный вариант для первой защиты пояса Илии Топурии. Сам испанец неожиданно заявил, что одним из кандидатов видит именно Пэдди, и с тех пор пошла раскрутка поединка. Пимблетта постепенно поднимали в рейтинге, при том что с апреля он не провёл ни одного боя. К моменту, когда Топурия взял паузу, а в UFC ввели временный пояс, британец уже шёл на пятой позиции. Магия!

Теперь можно было спокойно выводить Пэдди на временный титульник. Какие претензии? Он боец из топ-5, выше – Оливейра и Холлоуэй, которые договорились об очном поединке, Арман Царукян, впавший в немилость у руководства UFC, и, собственно, Джастин Гэтжи, который и стал соперником британца. Однако заслужил ли Пэдди такой подарок – большой вопрос.

Пимблетт обещал продемонстрировать всем свой настоящий уровень и доказать, что все авансы, которые выдаёт ему руководство промоушена, вполне оправданны. Вот только на деле это всё осталось только словами. Пимблетт провёл провальный поединок – в самый важный момент карьеры. Вскрылись все проблемы и дыры, которые не были видны раньше в поединках с не самой высокой оппозицией. Единственное, за что стоит похвалить британца после боя с Гэтжи – это за характер. Неоднократно были эпизоды, когда Джастин буквально забивал Пэдди, но тот продолжал бой, хотя урон получил колоссальный.

Во всём остальном Пэдди выглядел бойцом-любителем, а не претендентом на пояс UFC. Пимблетт никак не справился с прессингом и давлением Гэтжи – это, пожалуй, главный недочёт британца. Непонятно, какой вообще был геймплан у Пэдди. У него ведь вполне неплохие борьба и грэпплинг, которые можно было использовать, чтобы по крайней мере забрать у ветерана часть сил. Однако к борьбе Пимблетт обратился лишь в пятом раунде, когда исход поединка был ясен, а сил на эту борьбу уже не осталось. Работа с дистанции тоже оказалась провальной: Гэтжи не замечал джеб и лоу-кики Пимблетта и раз за разом пробирался на нужную дистанцию. Клинча особо тоже не было — сдерживать Джастина британец будто и не собирался.

Если Пэдди, как он говорил до поединка, действительно собирался драться с Гэтжи в стойке только для того, чтобы что-то кому доказать, как Белал Мухаммад, то это говорит лишь о том, что уровень бойцовского интеллекта у британца близок к нулю. Рубиться на руках с одним из главных нокаутёров дивизиона — полнейшая утопия. К тому же оказалось, что удары Пэдди не несут какой-то серьёзной угрозы и что нокаутирующая мощь у него в руках появляется только с пробитыми парнями вроде Майкла Чендлера. В поединке с Гэтжи ведь Пэдди тоже попадал, причём попадал чисто: и боковыми, и апперкотами. Но Джастин их не чувствовал – большие вопросы к ударной силе британца.

Пэдди Пимблетт – Джастин Гэтжи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В партере хвалёный грэпплер Пимблетт тоже ничего не смог противопоставить Гэтжи, который, в общем-то, и не особый мастер сабмишенов. Несколько раз Джастин без особых проблем просто за счёт физической силы стягивал Пэдди на землю и контролировал там, а британец даже не пытался изменить позицию, выйти на приём – ничего этого не было.

Ну и отдельно нужно сказать про скорости, которые были невысокими в этом поединке. Если к ветерану Гэтжи особых претензий быть не должно, то вот к перспективному Пэдди, который обещал снести всех на своём пути, вопросы есть. В моментах Джастин даже превосходил британца в этом компоненте, что давало ему дополнительное преимущество в разменах.

Удивляет и то, что Пэдди даже не предпринял попытку перестроиться, попробовать что-то другое. Раунд за раундом он выходил, получал от Гэтжи в разменах на руках — и начинал искать пути спасения. Совершенно бездарный геймплан: двойка за домашнюю работу всей команде британца.

Пэдди Пимблетт – Джастин Гэтжи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Что мы имеем в итоге? Что это был грустный вечер для Даны Уайта. Его любимчик, на которого делались большие ставки, проиграл ветерану по всем статьям. Теперь Пэдди как минимум придётся делать несколько шагов назад, и о титульных амбициях стоит забыть, во всяком случае на ближайшее время. Ну и бой с Гэтжи должен стать для Пимблеттом уроком: нельзя побеждать сбитых лётчиков и думать, что ты сильнее всех – в этой игре есть уровни. Свой британец только что продемонстрировал. Ни в стойке, ни в борьбе, ни в чём-то другом Пэдди не оказался лучше Гэтжи, которого уже списывали со счетов и буквально принесли Джастина в жертву потенциальной звезде. Что вызывает у многих закономерную иронию.

«То, что было подано на блюдечке, оказалось несъедобным», — написал Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях, подытожив главный бой UFC 324.