Турнир UFC 325 с титульником и много крутого бокса. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много ярких турниров и противостояний. UFC вторую неделю подряд порадует фанатов большим номерным турниром с титульным боем, на Урале пройдёт турнир по кулачным боям от лиги RCC Hard, а в профессиональном боксе будет много по-настоящему звёздных поединков.

30 января. Турнир IBA.PRO 14

В Москве пройдёт большой турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 14. Примечателен он будет тем, что в нём примут участие титулованные российские боксёры-любители, которые в конце 2025 года блистали на чемпионате мира в Дубае. Так, чемпион мира в тяжёлом весе среди любителей Давид Суров дебютирует в профи и разделит ринг с доминиканским нокаутёром Луисом Алькантарой Герреро. Кроме того, свои поединки проведут серебряные призёры чемпионата мира Эдмонд Худоян и Евгений Кооль против Джеплекса Куиранте и Джонаса Джонаса соответственно.

31 января. Владимир Мазур – Гегам Хчоян

В Екатеринбурге состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 18. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в полусреднем весе. Бывший чемпион Hardcore Boxing и действующий обладатель кулона RCC Hard Владимир Мазур будет проводить первую защиту против Гегама Хчояна. Хчоян – базовый боксёр, который переквалифицировался в жёсткого кулачника, и теперь Гегам добрался до чемпионского боя в уральском промоушене.

В ночь с 31 января на 1 февраля. Александр Волкановски – Диего Лопес

В Австралии состоится масштабный турнир UFC 325, в главном событии которого выступит большая австралийская звезда смешанных единоборств Александр Волкановски. После двух подряд поражений нокаутами от Ислама Махачева и Илии Топурии бывший доминирующий чемпион полулёгкого веса вернул себе пояс. В апреле 2025 года Алекс победил бразильца Диего Лопеса и завоевал вакантный титул, который оставил Топурия. Теперь Волкановски предстоит вновь защищать пояс, и первым претендентом будет… Диего Лопес. Да, в лиге не дали шанс ни Мовсару Евлоеву, ни Лерону Мёрфи, а посчитали, что реванш Волкановски и Лопеса будет лучшим вариантом.

В ночь с 31 января на 1 февраля. Дэн Хукер – Бенуа Сен-Дени

В соглавном событии турнира UFC 325 выступят два представителя топ-10 лёгкого веса: шестой номер Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени, располагающийся на восьмой строчке. Сен-Дени ворвался в UFC мощно, одержал пять досрочных побед подряд и выглядел одним из потенциальных претендентов на титул, но проиграл нокаутом Дастину Порье, а следом и Ренато Мойкано, так что о чемпионских амбициях пришлось забыть. Бенуа сумел выйти на новую победную серию, которая сейчас насчитывает три поединка, и бой с опытным Дэном Хукером может снова приблизить француза к чемпионской гонке.

В ночь с 31 января на 1 февраля. Рафаэль Физиев – Маурисио Руффи

В карде турнира UFC 325 в Австралии состоится ещё один интересный поединок в лёгком весе. Девятый номер рейтинга Рафаэль Физиев разделит клетку с представителем «Боевых ботаников» Маурисио Руффи. Атаман пытается перезапустить карьеру после трёх поражений подряд: в последнем поединке он одолел Игнасио Бахамондеса и закрыл неудачную серию, теперь Физиеву предстоит непростой бой против Руффи. Бразилец дебютировал в UFC только в 2024 году, но с ходу одержал три победы, причём за брутальный финиш в бою против Бобби Грина он удостоился награды «Нокаут года». Однако в последнем поединке Маурисио уступил Бенуа Сен-Дени и теперь вынужден начинать победное шествие заново.

Рафаэль Физиев Фото: Ed Mulholland/Getty Images

В ночь с 31 января на 1 февраля. Бахрам Муртазалиев – Джош Келли

В Англии состоится вечер профессионального бокса, возглавит который поединок российского чемпиона IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева. Он проведёт первую защиту титула против Джоша Келли. Удивительно, но Муртазалиев не боксировал почти полтора года. После брутальной победы над Тимом Цзю Бахрам никак не мог найти себе соперника: другие чемпионы в его весовой категории не желали рисковать своими поясами в поединке с непобеждённым россиянином. Более того, Бахраму не могли подобрать соперника и для защиты пояса, и лишь спустя полтора года Муртазалиев снова вернётся в ринг. В соперниках у него будет британец Джош Келли с большой любительской базой – в том числе с опытом выступлений на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В профессионалах у него рекорд 17-1-1, и Келли совершенно точно не выглядит проходным соперником для Бахрама.

В ночь с 31 января на 1 февраля. Ксандер Зайас – Абасс Барау

В Пуэрто-Рико параллельно с турниром в Англии состоится другой ивент по профессиональному боксу, где, возможно, определится будущий соперник Бахрама Муртазалиева. Во всяком случае в поединке Ксандера Зайаса и Абасса Барау будут разыграны титулы WBA и WBO в первом среднем весе. У Зайаса идеальный рекорд 22-0, у Барау цифры чуть хуже, но тоже внушительные – 17-1, так что на бумаге это крайне конкурентный поединок.

В ночь с 31 января на 1 февраля. Теофимо Лопес – Шакур Стивенсон

В Нью-Йорке тоже состоится масштабный вечер профессионального бокса. Особое внимание будет приковано к титульному поединку в первом полусреднем весе между чемпионом WBO Теофимо Лопесом и непобеждённым Шакуром Стивенсоном. Стивенсон поднимается в весе, чтобы завоевать пояс чемпиона мира в четвёртой весовой категории. Но, конечно, сделать это будет крайне непросто. Лопес раньше владел тремя титулами чемпиона мира в лёгком весе и побеждал самого Василия Ломаченко, плюс Теофимо уже давно выступает в первом полусреднем весе и освоился в этой категории, в отличие от Стивенсона. Так что нас ожидает крайне непростой бой для обоих боксёров.