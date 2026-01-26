Скидки
UFC 325, когда турнир, дата и время, где смотреть, прямой эфир, кто показывает

Возвращение Великого и новый вызов для Атамана. Где смотреть UFC 325
Сергей Сорокин
UFC 325: превью турнира
Второй номерной турнир организации подряд.

Дата и время турнира UFC 325

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее, Австралия, состоится второй номерной турнир года — UFC 325. Его начало запланировано на 1:00 мск. А основной кард стартует в 5:00. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.

В соглавном бою вечера в лёгком весе столкнутся новозеландец Дэн Хукер и француз Бенуа Сен-Дени. Первый возвращается в клетку после разгромного поражения от Армана Царукяна. А второй идёт на убедительной серии из побед.

В главном бою вечера за титул в полулёгком весе сразятся Алекс Волкановски и Диего Лопес. Австралиец продолжает удерживать пояс на своём плече. Но талантливый бразилец попытается прервать гегемонию Великого.

Прямая трансляция UFC 325

Посмотреть трансляцию турнира UFC 324 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 325

  • Алекс Волкановски — Диего Лопес;
  • Дэн ХукерБенуа Сен-Дени;
  • Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;
  • Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;
  • Куиллан Салкиллд — Джейми Малларки;
  • Джуниор Тафа — Билли Элекана;
  • Кэмерон Роустон — Коди Брандейдж;
  • Джейкоб Малкун — Торрес Финни;
  • Джонатан Микаллеф — Обан Эллиотт;
  • Каан Офли – Чжа И;
  • Ким Сан Ук – Дом Мар Фан;
  • Кейитиро Накамура – Себастьян Салай;
  • Суланрангбо – Лоуренс Луи;
  • Аарон Тау – Намсрай Батбаяр.

Прогноз на бои турнира UFC 325

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сделал свой прогноз на поединок Александра Волкановски и Диего Лопеса.

«Волкановски против Лопеса? Я думаю, Волкановски».

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль также высказался о предстоящем поединке: «Если Алекс сделает это, то он величайший полулегковес в истории ММА. Возможно, даже величайший боец всех времён. Это была бы вещь межгалактического уровня. Абсолютно другой уровень величия».

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер сам высказался о настрое на предстоящий поединок с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг французом Бенуа Сен-Дени, который состоится на турнире UFC 325.

«Мне хочется сражаться с этими амбициозными парнями, которые грезят титулом, чтобы выходить против них и портить их планы. Нанесу ему урон, отниму несколько лет жизни и причиню боль. Просто разрушу его надежды и мечты.

После последнего боя остаюсь в хорошей форме и здоровым. Я вернулся в зал, начал спарринговать и чувствую себя хорошо. Физическая форма, очевидно, пока ещё находится на высоте после пяти раундов тренировочного лагеря», — приводит слова Хукера портал BJ Penn.

