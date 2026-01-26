Умар и О’Мэлли не впечатлили. Теперь оба — мимо титульника с Яном?

В минувшие выходные прошёл первый большой турнир года UFC 324, ознаменовавший новую эпоху сотрудничества организации с Paramount. В числе прочих на турнире прошли два поединка в легчайшем весе, которые могли оказать влияние на расклады в титульной гонке этого дивизиона.

Шон О’Мэлли бился с Сонг Ядонгом в соглавном событии вечера. Даже несмотря на то, что американец шёл на серии из двух поражений, многие ждали, что убедительная победа выведет Шона на титульник и это откроет интересную возможность — реванш О’Мэлли и Петра Яна на турнире UFC в Белом доме. Сахарок и до боя убеждал, что все захотят увидеть его поединок с Яном после того, как он разберётся с Ядонгом: «Люди говорят: «Эй, ты на серии из двух поражений, мы хотим смотреть этот бой». Попробуйте 25 января сказать мне, что не хотите увидеть бой Петра против Шона. Определитесь со своим мнением после боя с Сонгом».

Шон О’Мэлли Фото: Ian Maule/Getty Images

Бой получился не лучшим для О’Мэлли. Финишировать и ярко напомнить о себе не удалось . Более того, на портале MMA Decisions девять независимых экспертов из 21 увидели победу китайца. Однако это не помешало Шону бросить вызов Яну: «У Петра Яна есть кое-что, что мне нужно. Уважение Мерабу, если он получит титульник следующим, он заслужил этого, но, Пётр Ян, ты хочешь этот реванш, я хочу этот пояс. Управься с Мерабом, и тогда мы следующие».

В другом бою к титульнику двигался Умар Нурмагомедов, которого свели с Дейвисоном Фигейреду. Брата Хабиба в целом часто критикуют за нежелание рисковать и прагматичный стиль, так что для титульника нужно было серьёзно постараться. У Умара не вышло — он снова безоговорочно забрал три раунда, однако сделал это максимально безопасно для себя, не допустив никаких рисков . За такие, пускай и уверенные, победы титульников не дают. Либо делают это очень редко. Но при этом выступление Нурмагомедова было поинтереснее, чем у Шона О’Мэлли.

Тем не менее, пожалуй, будет справедливо сказать, что оба потенциальных претендента не впечатлили руководство и матчмейкеров. Теперь они с высокой долей вероятности пролетают мимо титульного поединка с Яном . Выступление Нурмагомедова Дана Уайт оценил весьма красноречиво: «Что я думаю насчёт выступления Умара? А что думать? Есть ещё вопросы?» Про О’Мэлли тоже ничего толком не говорили, да и в целом он после турнира получил мало внимания.

Зато сейчас где-то радуется Мераб Двалишвили. По-хорошему, он и так должен был железно оставаться в статусе следующего соперника Яна, но место для сомнений оставалось — в первую очередь из-за О’Мэлли и его звёздного статуса. Даже несмотря на то, что сам Пётр уверенно называл именно Двалишвили в качестве следующего соперника, окончательно в этом убедились только после UFC 324. Трилогия должна состояться .

Что дальше для Умара и Шона? О’Мэлли заявил, что будет ждать трилогии Яна и Двалишвили, чтобы подраться с победителем. Дерзко, однако в эпоху Paramount такое только возмутит, но не удивит. А Умар готов драться и не простаивать: «Сейчас, насколько я слышал, UFC собирается сделать реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном. Они уже пытаются назначить бой на март, май или апрель — неважно. Но я не хочу ждать. Я хочу драться». Также россиянин предложил свои варианты — если всё же сведут Яна и О’Мэлли, то он готов встретиться с Двалишвили. Также Умар согласен биться с О’Мэлли в претендентском бою.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Это лучшее, что может делать Умар. Нужно укреплять свои позиции и набивать серию . Раньше Нурмагомедова критиковали за оппозицию, однако с тех пор он побил Кори Сэндхагена, Марио Баутисту и Фигейреду. Если не удастся добиться боя с О’Мэлли или Двалишвили, то есть, например, Айманн Захаби на хорошей победной серии. В крайнем случае, Сонг Ядонг или Винисиус Круз, если пройдёт Баутисту. Скоро не останется вариантов, при котором Умара оставят без титульника. О’Мэлли стоит последовать примеру россиянина и подраться, к примеру, с Сэндхагеном.

Ну а пока можно готовиться к трилогии Яна и Двалишвили. Пожалуй, жаловаться не станут — это интересно и с точки зрения спорта, и с точки зрения банальной справедливости. Осталось дождаться даты. Пётр говорит, что бой будет весной-летом.