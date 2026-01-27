«Хочется вправить британцу нос». Интервью с российской звездой полулёгкого веса

14 февраля в Челябинске пройдёт турнир RCC Boxing Promotions, в рамках которого состоится бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе. Россиянин Эльнур Самедов, первый номер рейтинга, встретится с непобеждённым Джоном Гутьерресом.

В интервью «Чемпионату» Самедов рассказал о важности предстоящего поединка, заявил о желании отомстить за Альберта Батыргазиева и прокомментировал проблему популярности маленьких весовых категорий. Также спортсмен предположил, что Джейк Пол больше не захочет боксировать, поделился мнением о Джервонте Дэвисе и оценил перспективы нового детища Даны Уайта Zuffa Boxing.

— Самая радостная победа у тебя была над Амазаряном, а эта может стать важнейшей?

— На данный момент, да, конечно. Я буду драться за пояс, и завоевать его будет очень радостно. Я могу сделать то, чего хотел всю жизнь.

— Последний поединок был в ноябре. Как скоро узнал, что дальше будет бой за пояс?

— Сразу объявили, что дальше будет бой за пояс, и я был готов, настраивался, что долго ждать не придётся. Поэтому просто ждал.

— Есть бойцы, которые прохладно относятся к временному поясу. Какое у тебя отношение?

— Временный пояс — это тоже звание чемпиона мира. Временный чемпион мира — тоже хороший статус. Обладатель постоянного пояса может травмироваться, может уйти в другой вес, всякое бывает. И ты можешь после этого стать постоянным чемпионом или подраться за титул. Для меня временный пояс тоже хороший результат.

Эльнур Самедов Фото: RCC Boxing

— Почему бой за временный пояс? Диккенс не может сейчас драться? Пробовали договориться?

— Я этими вопросами не занимаюсь, поэтому не знаю, что тут ответить. Как видите, дерусь я не с Диккенсом, а с другим человеком, так что вот так. Может, у Диккенса сейчас другая дорога.

— Видел в интервью, что ты хотел бы вправить ему нос. Желание осталось?

— Конечно, хочется вправить ему нос и забрать пояс. И доказать, что если он победил одного российского боксёра, то не сможет и другого. Поэтому с радостью выпрямлю ему нос.

— Джон Гутьеррес — непобеждённый боксёр, но в последнем бою бил человека с рекордом 9-32-3. Уже изучили соперника?

— Да, мы с тренером посмотрели его бои, всё знаем, в ринге всё покажем.

— Альберт Батыргазиев раньше был временным чемпионом в этом весе, сейчас взял паузу в карьере после поражения. Как думаешь, он вернётся?

— Думаю, вернётся. Он занимается другими делами, как я понял. Отдохнёт от бокса, соскучится и вернётся. Думаю, поражение не стало для него психологическим ударом. Просто надо устранить какие-то ошибки, допущенные в подготовке, и начать по новой.

— Если придётся в дальнейшем подраться с Альбертом, как отнесёшься к этому?

— Меня часто спрашивают об этом поединке. Но мы оба россияне, выступаем за одну страну. Мне как-то не хочется выходить и драться с соотечественниками, что-то выяснять. Я бы лучше отомстил за Альберта Диккенсу. Так что с радостью попробовал бы отобрать пояс у него.

— Но если не дадут сразу Диккенса, то готов защищать временный титул или будешь ждать?

— Конечно, я буду защищать титул. И ждать, когда дадут подраться за основной пояс.

— Ты выступаешь во втором полулёгком весе. Маленькие весовые категории популярностью не пользуются. Насколько это вредит с точки зрения развития медийки?

— Думаю, само по себе это не вредит. Всё зависит от боксёра, от того, какой он. Бывают те, кто регулярно показывает красивые бои, и их запоминают люди. А если ты скучный боец, то тебя не запомнят. Так что всё зависит от того, как себя покажешь в ринге.

Эльнур Самедов Фото: RCC Boxing

— Но в целом есть проблема с тем, что российские боксёры слабы в медийке?

— Нет, я бы не сказал, что слабая медийка. Просто нужно найти человека, который будет тебя вести и поднимать тебя с точки зрения медийности. Вот и всё.

— Джесси Родригес хотел бы изменить мнение о маленьких весах. У таких как он или Наоя Иноуэ получится это сделать?

— Я думаю, да, получится. Оба показывают красивые бои, бьют тяжело, в нокауты отправляют. Людям будет интересно за такими боями смотреть и в лёгких весах тоже. Я могу посмотреть их бои тоже. Мне очень нравится тайминг Иноуэ, смотрю за ним. Но в основном слежу за своей весовой категорией.

— Иноуэ достоин быть выше Усика в рейтинге P4P?

— Я думаю, что оба достойны быть первыми. Кого-то одного выделить сложно. Оба хороши, оба абсолютные чемпионы.

— Россияне всё чаще бьются за мировые титулы. Можно сказать, что некая оттепель в этом плане началась?

— Да, это же хорошо, что россиянам дают драться за пояс. Чем больше будет таких возможностей, тем больше поясов приедет в Россию.

— У России много хороших-любителей, но им часто тяжело переходить в профессионалы. Согласен с этим? И нужно ли менять что-то в системе подготовки?

— Конечно, к профессиональным боям нужна отдельная подготовка. Любительская школа в профессиональном боксе не всегда помогает, тут должен быть другой подход. Нужны подготовка и время, чтобы перестроиться, поэтому надо меняться. Если переходишь в профи, то нужно подстраиваться.

— Сейчас запустилась в боксе лига Даны Уайта. Веришь в её перспективы? Будет ли этот пояс значимее, чем привычные всем титулы?

— Пока не могу сказать, тут ещё ничего толком нет. У нас есть основные пояса WBA, IBF, WBC, WBO. Думаю, их не заменит какой-то новый пояс. Люди всю жизнь дерутся за эти пояса, и какой-то человек придёт и сделает новый пояс… Он не сможет одним поясом закрыть четыре этих титула.

— А ты бы пошёл в Zuffa Boxing, отказавшись от нынешних позиций?

— Нет. Представь, ты всю жизнь тренируешься, поднимаешься ради какой-то цели, а потом всё оставляешь и уходишь из-за какого-то предложения. Думаю, это неправильно.

— Единственный твой бой за пределами России был в Беларуси. Нет в планах попробовать покорять США?

— Таких предложений у меня не было, но я бы с радостью попробовал себя за рубежом. У меня есть менеджер, который занимается этими вопросами. Если надо будет подраться где-то там, то подерёмся.

— Если ты возьмешь сейчас временный пояс, затем – полноценный, что для тебя в приоритете? Защищать титул дальше по линии WBA или попытаться объединять пояса?

— Ну, конечно, хотелось бы объединять пояса. Это тоже хорошо же. У тебя на плече не один, а два пояса или четыре даже. Поэтому мне бы хотелось объединять пояса.

— Есть для тебя сейчас боксёры, чьи бои ты вообще не пропускаешь?

— Нет, таких нет, чтобы я чьи-то бои постоянно смотрел. Я не всегда могу смотреть в прямом эфире. Бывает, иногда повторы смотрю. Джервонты Дэвиса бои смотрю, Александра Усика моментами бои смотрю. Но в основном повторы. Если какой-то интересный боксёр есть, я всегда посмотрю.

Джервонта Дэвис Фото: Steve Marcus/Getty Images

— Касаемо Джервонты Дэвиса, для тебя это большая звезда или человек, который неправильно распорядился своим талантом?

— Я думаю, он неправильно распорядился своим талантом, потому что не в то место, наверное, повело его, как говорится. И он чуть-чуть заблудился. А так он хороший, талантливый боксер. Возможно, возле него есть люди, которые его неправильно ведут, неправильно дорогу показывают.

— Тебе было бы интересно посмотреть бой Джервонты Дэвиса с Джейком Полом, если бы он не сорвался?

— Это просто цирк для меня был бы. Пол проиграл же потом Энтони Джошуа, сломал челюсть, и всё на этом, завязал, оставил бокс.

— Думаешь, Пол не вернётся?

— Думаю, после такого сокрушительного удара, после такого нокаута ему не захочется больше боксировать.

— Боксёры критикуют Джейка Пола, но при этом бои с ним это гарантированные большие деньги. Ты бы согласился на такой вариант?

— Как говорят, всё зависит от суммы. Если хорошая сумма, то почему бы и нет, выйти подраться, заработать.

— На твой взгляд, трилогия Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева ещё актуальна или уже смысла в ней нет?

— Мне кажется, это актуально, интересно посмотреть трилогию. Всем это интересно. Думаю, это возможно. Возможно, будет бой.

— Бахрам Муртазалиев тоже будет драться буквально через неделю за титул. Как его шансы оценишь вообще?

— Я слежу за Бахрамом, с ним тоже знаком. Он одержит победу. Муртазалиев сам по себе техничный, бьющий боксёр. Поэтому победа будет за ним.

Бахрам Муртазалиев Фото: Getty Images

— Согласен с мнением, что от Бахрама просто бегают соперники, потому что это большой риск, но за маленькую награду?

— Да, от Бахрама бегают. Потому что знают, на что он способен. Боятся этого боксёра, потому что он может кому-то испортить карьеру, забрать «нолик», и из-за этого бегают от него.

— Я читал, что у тебя есть своя кофейня. Планируешь какие-то ещё бизнес-проекты запускать и можно ли кофейню назвать таким планом Б на то время, когда ты уйдёшь из бокса?

— Пока есть кофейня, да, она работает. В дальнейшем посмотрим. В голове есть мысль ещё одну открыть кофейню. Но посмотрим, по воле Всевышнего всё получится. Сейчас у меня в голове одна цель — это пояс. У меня как-то других мыслей в голове нет, сфокусирован на своём бое.

— Если сейчас завоюешь временный пояс, как быстро ты бы хотел провести следующий бой?

— После Рамадана, но не сразу. Месяц Рамадан пройдёт, потом подготовка полтора-два месяца, и всё, готов защищать пояс.