Бокс/ММА Статьи

Интервью с Эльнуром Самедовым, бой за временный пояс чемпиона мира WBA, карьера, Джейк Пол, Джервонта Дэвис, Zuffa Boxing

«Хочется вправить британцу нос». Интервью с российской звездой полулёгкого веса
Яхья Гасанов
Интервью с Эльнуром Самедовым
Говорим с боксёром Эльнуром Самедовым.

14 февраля в Челябинске пройдёт турнир RCC Boxing Promotions, в рамках которого состоится бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе. Россиянин Эльнур Самедов, первый номер рейтинга, встретится с непобеждённым Джоном Гутьерресом.

В интервью «Чемпионату» Самедов рассказал о важности предстоящего поединка, заявил о желании отомстить за Альберта Батыргазиева и прокомментировал проблему популярности маленьких весовых категорий. Также спортсмен предположил, что Джейк Пол больше не захочет боксировать, поделился мнением о Джервонте Дэвисе и оценил перспективы нового детища Даны Уайта Zuffa Boxing.

— Самая радостная победа у тебя была над Амазаряном, а эта может стать важнейшей?
— На данный момент, да, конечно. Я буду драться за пояс, и завоевать его будет очень радостно. Я могу сделать то, чего хотел всю жизнь.

— Последний поединок был в ноябре. Как скоро узнал, что дальше будет бой за пояс?
— Сразу объявили, что дальше будет бой за пояс, и я был готов, настраивался, что долго ждать не придётся. Поэтому просто ждал.

— Есть бойцы, которые прохладно относятся к временному поясу. Какое у тебя отношение?
— Временный пояс — это тоже звание чемпиона мира. Временный чемпион мира — тоже хороший статус. Обладатель постоянного пояса может травмироваться, может уйти в другой вес, всякое бывает. И ты можешь после этого стать постоянным чемпионом или подраться за титул. Для меня временный пояс тоже хороший результат.

Эльнур Самедов

— Почему бой за временный пояс? Диккенс не может сейчас драться? Пробовали договориться?
— Я этими вопросами не занимаюсь, поэтому не знаю, что тут ответить. Как видите, дерусь я не с Диккенсом, а с другим человеком, так что вот так. Может, у Диккенса сейчас другая дорога.

— Видел в интервью, что ты хотел бы вправить ему нос. Желание осталось?
— Конечно, хочется вправить ему нос и забрать пояс. И доказать, что если он победил одного российского боксёра, то не сможет и другого. Поэтому с радостью выпрямлю ему нос.

— Джон Гутьеррес — непобеждённый боксёр, но в последнем бою бил человека с рекордом 9-32-3. Уже изучили соперника?
— Да, мы с тренером посмотрели его бои, всё знаем, в ринге всё покажем.

Альберт Батыргазиев раньше был временным чемпионом в этом весе, сейчас взял паузу в карьере после поражения. Как думаешь, он вернётся?
— Думаю, вернётся. Он занимается другими делами, как я понял. Отдохнёт от бокса, соскучится и вернётся. Думаю, поражение не стало для него психологическим ударом. Просто надо устранить какие-то ошибки, допущенные в подготовке, и начать по новой.

— Если придётся в дальнейшем подраться с Альбертом, как отнесёшься к этому?
— Меня часто спрашивают об этом поединке. Но мы оба россияне, выступаем за одну страну. Мне как-то не хочется выходить и драться с соотечественниками, что-то выяснять. Я бы лучше отомстил за Альберта Диккенсу. Так что с радостью попробовал бы отобрать пояс у него.

— Но если не дадут сразу Диккенса, то готов защищать временный титул или будешь ждать?
— Конечно, я буду защищать титул. И ждать, когда дадут подраться за основной пояс.

— Ты выступаешь во втором полулёгком весе. Маленькие весовые категории популярностью не пользуются. Насколько это вредит с точки зрения развития медийки?
— Думаю, само по себе это не вредит. Всё зависит от боксёра, от того, какой он. Бывают те, кто регулярно показывает красивые бои, и их запоминают люди. А если ты скучный боец, то тебя не запомнят. Так что всё зависит от того, как себя покажешь в ринге.

Эльнур Самедов

— Но в целом есть проблема с тем, что российские боксёры слабы в медийке?
— Нет, я бы не сказал, что слабая медийка. Просто нужно найти человека, который будет тебя вести и поднимать тебя с точки зрения медийности. Вот и всё.

— Джесси Родригес хотел бы изменить мнение о маленьких весах. У таких как он или Наоя Иноуэ получится это сделать?
— Я думаю, да, получится. Оба показывают красивые бои, бьют тяжело, в нокауты отправляют. Людям будет интересно за такими боями смотреть и в лёгких весах тоже. Я могу посмотреть их бои тоже. Мне очень нравится тайминг Иноуэ, смотрю за ним. Но в основном слежу за своей весовой категорией.

— Иноуэ достоин быть выше Усика в рейтинге P4P?
— Я думаю, что оба достойны быть первыми. Кого-то одного выделить сложно. Оба хороши, оба абсолютные чемпионы.

— Россияне всё чаще бьются за мировые титулы. Можно сказать, что некая оттепель в этом плане началась?
— Да, это же хорошо, что россиянам дают драться за пояс. Чем больше будет таких возможностей, тем больше поясов приедет в Россию.

— У России много хороших-любителей, но им часто тяжело переходить в профессионалы. Согласен с этим? И нужно ли менять что-то в системе подготовки?
— Конечно, к профессиональным боям нужна отдельная подготовка. Любительская школа в профессиональном боксе не всегда помогает, тут должен быть другой подход. Нужны подготовка и время, чтобы перестроиться, поэтому надо меняться. Если переходишь в профи, то нужно подстраиваться.

— Сейчас запустилась в боксе лига Даны Уайта. Веришь в её перспективы? Будет ли этот пояс значимее, чем привычные всем титулы?
— Пока не могу сказать, тут ещё ничего толком нет. У нас есть основные пояса WBA, IBF, WBC, WBO. Думаю, их не заменит какой-то новый пояс. Люди всю жизнь дерутся за эти пояса, и какой-то человек придёт и сделает новый пояс… Он не сможет одним поясом закрыть четыре этих титула.

— А ты бы пошёл в Zuffa Boxing, отказавшись от нынешних позиций?
— Нет. Представь, ты всю жизнь тренируешься, поднимаешься ради какой-то цели, а потом всё оставляешь и уходишь из-за какого-то предложения. Думаю, это неправильно.

— Единственный твой бой за пределами России был в Беларуси. Нет в планах попробовать покорять США?
— Таких предложений у меня не было, но я бы с радостью попробовал себя за рубежом. У меня есть менеджер, который занимается этими вопросами. Если надо будет подраться где-то там, то подерёмся.

— Если ты возьмешь сейчас временный пояс, затем – полноценный, что для тебя в приоритете? Защищать титул дальше по линии WBA или попытаться объединять пояса?
— Ну, конечно, хотелось бы объединять пояса. Это тоже хорошо же. У тебя на плече не один, а два пояса или четыре даже. Поэтому мне бы хотелось объединять пояса.

— Есть для тебя сейчас боксёры, чьи бои ты вообще не пропускаешь?
— Нет, таких нет, чтобы я чьи-то бои постоянно смотрел. Я не всегда могу смотреть в прямом эфире. Бывает, иногда повторы смотрю. Джервонты Дэвиса бои смотрю, Александра Усика моментами бои смотрю. Но в основном повторы. Если какой-то интересный боксёр есть, я всегда посмотрю.

Джервонта Дэвис

— Касаемо Джервонты Дэвиса, для тебя это большая звезда или человек, который неправильно распорядился своим талантом?
— Я думаю, он неправильно распорядился своим талантом, потому что не в то место, наверное, повело его, как говорится. И он чуть-чуть заблудился. А так он хороший, талантливый боксер. Возможно, возле него есть люди, которые его неправильно ведут, неправильно дорогу показывают.

— Тебе было бы интересно посмотреть бой Джервонты Дэвиса с Джейком Полом, если бы он не сорвался?
— Это просто цирк для меня был бы. Пол проиграл же потом Энтони Джошуа, сломал челюсть, и всё на этом, завязал, оставил бокс.

— Думаешь, Пол не вернётся?
— Думаю, после такого сокрушительного удара, после такого нокаута ему не захочется больше боксировать.

— Боксёры критикуют Джейка Пола, но при этом бои с ним это гарантированные большие деньги. Ты бы согласился на такой вариант?
— Как говорят, всё зависит от суммы. Если хорошая сумма, то почему бы и нет, выйти подраться, заработать.

— На твой взгляд, трилогия Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева ещё актуальна или уже смысла в ней нет?
— Мне кажется, это актуально, интересно посмотреть трилогию. Всем это интересно. Думаю, это возможно. Возможно, будет бой.

Бахрам Муртазалиев тоже будет драться буквально через неделю за титул. Как его шансы оценишь вообще?
— Я слежу за Бахрамом, с ним тоже знаком. Он одержит победу. Муртазалиев сам по себе техничный, бьющий боксёр. Поэтому победа будет за ним.

Бахрам Муртазалиев

— Согласен с мнением, что от Бахрама просто бегают соперники, потому что это большой риск, но за маленькую награду?
— Да, от Бахрама бегают. Потому что знают, на что он способен. Боятся этого боксёра, потому что он может кому-то испортить карьеру, забрать «нолик», и из-за этого бегают от него.

— Я читал, что у тебя есть своя кофейня. Планируешь какие-то ещё бизнес-проекты запускать и можно ли кофейню назвать таким планом Б на то время, когда ты уйдёшь из бокса?
— Пока есть кофейня, да, она работает. В дальнейшем посмотрим. В голове есть мысль ещё одну открыть кофейню. Но посмотрим, по воле Всевышнего всё получится. Сейчас у меня в голове одна цель — это пояс. У меня как-то других мыслей в голове нет, сфокусирован на своём бое.

— Если сейчас завоюешь временный пояс, как быстро ты бы хотел провести следующий бой?
— После Рамадана, но не сразу. Месяц Рамадан пройдёт, потом подготовка полтора-два месяца, и всё, готов защищать пояс.

